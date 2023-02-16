萬六搶灘大作戰　矽智財當指標 航太強復甦 資安穩增長

文／黃俊超

美國CPI年增率持續下降，加權指數已反彈前波下跌約五成，短線個股表現空間高於指數，可依題材與業績搭配技術與籌碼面操作。

美國一月ＣＰＩ年增率為六．四％、核心ＣＰＩ年增率五．六％，都是略高於預期的數據，雖然持續走低，不過通膨降溫速度似有趨緩跡象，而根據CME FedWatch工具顯示，市場預估七月前利率將介於五～五．二五

％，綜合聯準會官員談話內容，顯現內部未有完全一致的共識，不過預估三月仍將升息。

巴菲特大幅減持台積電ＡＤＲ

美國四大指數在ＣＰＩ公告過後，呈現漲跌互見，但是在另一方面，巴菲特旗下的波克夏海瑟威公告上季減持台積電ＡＤＲ，賣出五一七六萬股約減持八六％，對台積電持股比跌破○．三％，市場原先預估將維持過

去一貫的長期持有風格，不料一季就反轉，消息影響台積電ＡＤＲ盤後下跌，對台股帶來壓抑。

加權指數反彈約是去年跌幅的一半，近期成交量能降至二○○○億元之下，法人買賣超動作收窄，融資維持率仍在低檔，顯示追高動能已有減緩，不過仍未出現明顯轉弱訊號，只是更加謹慎小心，這對盤面是好現象

，仍有個股表現機會，短線聚焦題材與業績展望，強勢股未跌破短期均線前，仍可向上操作。

盤面上類股輪動表現，科技類股中除了龍頭台積電之外，以ＡＩ相關的矽智財相關股為指標，尤其創意創下歷史新高最具代表性，ＩＣ設計股若成交量能放大，股價表現相對活潑，高價股則是觀察整體盤面熱度的溫

度計，另外包含被動元件、系統整合、記憶體、散熱、面板與驅動ＩＣ等，相對具族群性。

傳產類股同樣維持輪動格局，以連鎖餐飲最為剽悍，八方雲集、亞洲藏壽司、豆府、六角相對強勢，軍工股題材與展望兼備；另外，汽車與周邊、航太、電力與綠能等產業，也都維持一定熱度，金融股則有逐漸擺脫

防疫險虧損陰霾跡象，為近期默默推升指數的安定力量。

受到農曆年假期與總體經濟因素影響，一月整體上市公司營收約三．○一兆元，較去年同期減少九．八六％，僅有約二六％公司成長，而衰退產業以金融、航運與光電業屬相對疲弱。去年獲利將陸續公告，股利政策

也將出爐，若股價已修正然獲利仍處高檔，則擁高殖利率題材，為股價低檔支撐因素之一，展望佳則具攻擊動能。

航太產業盼到滿血回歸

疫情逐漸遠離，生活回歸常軌，機場長長人龍是旅行社營運回溫的溫度計，飯店、旅館的住房率也持續攀升，餐飲需求大增推動連鎖業者股價比價向上，而航太產業也終於盼到滿血回歸，除了政策引導的軍工國機國

造之外，民航機訂單如火如荼，新機加上舊機維修，長榮集團旗下長榮航太表示，訂單已經看到五年後。

波音表示由於美中關係緊張，近兩年並未接到中國籍航空訂單，不過去年訂單已恢復到疫情前水準，二二年淨訂單總數為七七四架，較二○年與二一年皆不到五○○架顯著提升，而空巴去年十二月更以供應鏈問題為

由，取消七○○架交機目標，兩大巨擘今年都積極增聘人員，顯示需求遠遠高於供給，且可能將延續數年。（全文未完）

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◎封面故事：無人機概念股 不只雷虎！

◎特別企劃：電動車供應鏈業績樂翻

◎焦點議題：從國情咨文看半導體投資趨勢

◎國際趨勢：聯準會今年恐無降息機會

◎中港直擊：百度駕著人工智慧彎道超車

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