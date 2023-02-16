硬底子軍工股 地表上越危機越賺錢的產業

文／方亞申

美國連續擊毀飛越美加領空的中國偵察氣球，美中兩國對峙氣氛再度升高；而中國對台灣海陸空海域步步進逼，導致台灣深陷兩大國潛在衝突之間，軍工股走勢在此背景下再度轉強，加上台灣軍費提升、美國加速技轉，對於軍工股業績有一定推力。

美國總統拜登十日下令擊落阿拉斯加上空的不明物體。先前在四日，美國戰機第一次擊落了飄過美國上空的中國高空偵察氣球。緊接著加拿大總理杜魯多十一日下令擊落侵犯加國領空的不明物體，而十三日又出現中國高空偵察氣球。半個月內四次出現疑似高空偵察氣球，次數之頻繁前所未見，顯見中國也不太甩美國對於侵犯領空抗議。這也是二戰之後有國家膽敢連續侵犯美國領空，美國輿論群起譁然，不管是總統或是國會在民意壓力下，之後勢必採取強力反擊。

美中最敏感地帶莫過於台海，去年八月美國眾議院議長在中方屢屢放話下，依舊訪問台灣，引發中國在台海四周試射飛彈，甚至落到日本海域。如今反過來中國挑釁美國，再看美國馬上對於與偵察氣球有關中國企業進行制裁。

美國要刺痛中國神經，台灣是最佳選項，可以預期之後美國援台或是售台武器，以及官員或民代訪台次數一定會更加頻繁。

美陸海空武裝台灣

在亞洲，美國近兩年已默許日本修憲，自衛隊或改名為軍隊，軍事逐漸脫離不得攻擊敵方基地，從被動防守到主動出擊；自身研發速度慢，就直接向美國購買類似戰斧中長程巡弋飛彈，或是最新傳出將讓美國在日本設立極高音速飛彈基地，且不斷演練奪島動作，並將在國土最南端的與那國島設立雷達及飛彈發射基地，日本軍事預算也可能拉升至ＧＤＰ的二％，向一千億美元邁進；另外，美國也與菲律賓簽約使用北部四座機場（與台灣恆春隔巴士海峽相望），美國在第一島鏈積極部署。美國拉幫結派，連一向遠離台灣的韓國民調顯示，對中印象不好超過五成，對於維護台海贊同者卻上升。

而重中之重就是台灣，所以武裝台灣是美國既定政策，台灣政府近幾年來也積極增加國防預算，若加上特別預算可能已超過四千億台幣，從飛機升級、飛彈射程到生產潛艦及國艦國造，都在積極進行，尤其是尖端技術，包括軍規陀螺儀、ＧＰＳ、火箭燃料、潛艦等，都做特定技術移轉，讓飛彈可以射得更遠、更準；海面上加速造艦、海面下的潛艦則是加快興建時間。而在陸軍方面，主推源頭打擊、最近一年一戰成名的海馬斯發射車及砲彈，空中則透過漢翔，以每個月三架完成升級速度的F-16V（美國訂購部分，六六架全新、引擎推力更強且加裝適型油箱，航程更遠），都是移轉技術讓台灣最好可以自行、維修生產。

美國去年在審議二○二三年度的《國防授權法》時，參議院軍事委員會增添對台灣軍事援助的條款，將在未來五年提供一百億美元的軍事援助（相當於台灣一年國防預算的四分之三，隨後有爭議仍待協調）。這項軍援規模比起《台灣政策法》軍援六五億美元，激增超過五○％，就是要讓台灣建成「巨大軍火庫」。

這次俄烏戰爭啟示也是如此，若非在大國決戰之背景中，先進飛機、航艦、坦克等，在新時代的高科技戰中並非絕對占優勢，反而精準打擊、無人機、飛彈以及打帶跑戰術才是主流。美方鼓勵台灣多買近身防衛如針刺飛彈、標槍飛彈、海馬斯以及防空飛彈，配合台灣本身的雄風、天弓、天劍、雲峰系列飛彈，從源頭打擊到渡海打擊為主。

漢翔展翅高飛 股價向上墊高

台灣過去在美伊戰爭、美越戰爭，都有生產武器供給美軍使用，彈藥品質穩定且價格低廉，聯勤兵工廠體系生產的軍火質量皆優。至於傳說中一發刺針砲彈中擁有超過二百枚以上晶片，台灣最會做各式晶片，欠缺的是陀螺儀、飛彈燃料以及精準導航等，中科院近幾十年來不斷累積實作試射經驗，包括空對空、地對空、地對地、艦對艦、艦對空等飛彈，台灣都有生產能力，若關鍵技術、原料美方再給，未來飛彈射程將從三百、一千公里提高到兩千至五千公里可能性極高，且數量密度一定會超過以色列。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2235期精彩當期內文轉載》

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