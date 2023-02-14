Bluerider ART 「去罢，野草」九周年特展台北上海雙城將登場

Bluerider ART在歡慶9週年之際， 於2023年2月18日至4月16日於台北．仁愛、上海．外灘雙館同步推出 「去罢，野草」（Wild Grass）九周年特展。

Bluerider ART 藍騎士藝術空間即將邁入具有里程碑意義的九周年。在這特別的時刻，Bluerider ART將於台北．仁愛、上海．外灘雙館同步推出 「去罢，野草」（Wild Grass）九周年特展，首度完整呈現多年來旗下50位國際藝術家風格多元、內涵豐富、與時代共振的精彩作品。以「去罢，野草」（Wild Grass）為展名，是因Bluerider ART創辦人王薇薇（Elsa Wang）回首九年來時路，眼前只見一片青草綠，腦中浮現文學家魯迅 「天地有如此靜穆」。心存渺小僕伏，故九周年特展取其文中一句「去罢，野草」（Wild Grass）為展名自勉。2013年在台北創立的藍騎士藝術空間，以俄國前衛藝術家、抽象藝術奠基人康定斯基發起的「 藍騎士（Der Blaue Reiter）」 命名。九年間堅持以延續康定斯基藝術的精神性主張為宗旨，代理合作國際藝術家累積逾50位，2021年Bluerider ART更進駐上海外灘地區的百年建築，成立Bluerider ART上海外灘。

展場空間/photo credit：Bluerider ART 藍騎士藝術空間

展場空間/photo credit：Bluerider ART 藍騎士藝術空間

展場空間/photo credit：Bluerider ART 藍騎士藝術空間

回顧十年歲月

Bluerider ART創辦人王薇薇（Elsa Wang）在九周年提到：「走入第十年，在藝術圈裡依然很年輕。不過，Bluerider ART 的前六年，是密集衝撞傳統體制的時期，歷經對內向外大幅度實驗突破、在感性推廣與理性落實間，摸索極限。近三年突發的全球疫情，加速我們提前轉向收斂深化，建立效率精簡的運作模式，台北、上海團隊聯手多國代理藝術家，形成Bluerider ART 自成一格的跨地域文化網路。展望未來，2023年將是Bluerider ART 立此穩健架構之上、邁向新階段新征程起手式的一年，我們將逐步恢復疫情前的各項展覽交流活動，整合不同展館並各自發揮特色，為藏家與大眾帶來更多面向的創意活力。」

「野草狂放！自由低微無所浮誇，吸日月精露大量自複製，任無數自然生命汲取養分。

野草怒吼！燒腐朽翻新局，擎大地歲月堅韌之力爭時空蔓漫，面挑戰絕處逢生。

騎士浪漫血液注入野性不死基因，東西合。

去罢，野草！不忘熱愛。」

展場空間/photo credit：Bluerider ART 藍騎士藝術空間

展場空間/photo credit：Bluerider ART 藍騎士藝術空間

展場空間/photo credit：Bluerider ART 藍騎士藝術空間

來自19地區的藝術家

「去罢，野草」聚集了來自荷蘭、德國、法國等19個地區的逾五十位藝術家，包括威利・希伯（Willi Siber）、雷諾・奧德霍恩（Reinoud Oudshoorn）、里埃拉・伊・阿拉貢（Riera i Aragó）、曹吉岡、卡蘿・普魯莎（Carol Prusa）、克里斯蒂安・格琳（Christiane Grimm）、巴勃羅・萊昂納多・馬丁內斯（Pablo Leonardo Martínez）、尼克・維西（Nick Veasey）、德爾克・薩爾茲（Dirk Salz）、布萊恩・伊達（Bryan Ida）、馬克（Marck）、卡蘿・傑斯特（Caro Jost）、帕斯卡爾・多比斯（Pascal Dombis）、彼得・克勞斯科夫（Peter Krauskopf）、菲利普・唐納德・戈貝爾（Philipp Donald Göbel）、法蘭克・邁爾（Frank Maier）等，作品跨越繪畫、雕塑、裝置、影像等多種媒介，參展藝術家活躍在國際藝術創作的前線，觀者可近距離感受國際當代藝術的精彩脈動。

Jkal-28, Alternate Plances in Color 2, 40x40x6cm, 2015, Acrylic on cut thru canvases /photo credit：Bluerider ART 藍騎士藝術空間

DOC-74,Ice Blue Meltdown (with Blue Stick) – midsize,2022,76x38x38cm,UV cast resin,Ed. 50/photo credit：Bluerider ART 藍騎士藝術空間

Awal-08,big red stroke,93 x 36 cm ,2021, oil paint, canvas, stretcher/photo credit：Bluerider ART 藍騎士藝術空間

去罢，野草” Wild Grass – Bluerider ART 九周年特展

台北．仁愛開幕酒會（藏家預覽）：2023.2.11 Sat. 2pm – 6pm

展期：2023.2.18-2023.4.16



地點：

► Bluerider ART 台北．仁愛

Tue.-Sat., 9am – 6pm

台北市大安區仁愛路四段25-1號 10F



► Bluerider ART 上海．外灘

Tue.-Sun, 10am – 7pm

上海黃浦區四川中路133號

作者／Pin Huang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。