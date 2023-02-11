專訪》Foodie Amber創辦人林蓉 用食物讓世界知道台灣超酷

時尚業出身的Foodie Amber創辦人林蓉，從零廚藝到進入藍帶廚藝學院，進而創立專注服務餐飲品牌的行銷顧問公司Foodie Amber，以食物讓世界知道台灣超酷。

被問起如何走上與飲食文化密不可分的這條路，林蓉（Amber Lin）認為童年時對於食物的美好記憶是起點，即使小時候家裡環境並不優渥，擅長烹飪的母親還是將「想給孩子最好的」心意寄託在每日的餐食裡，天天準備好便當在中午時分送來學校。林蓉記得平日就常吃到滷豬腳、炸排骨、糖醋魚等好料，體認到吃好食材做成的美食是一件開心的事。在那很少外食的年代，對食物的想像和品味深植在林蓉的心中，她明白了食物的「品質」是應該被要求的。

開過私廚的她，其實在大學畢業前幾乎零廚藝。

大學畢業後去米蘭念時尚學位，先落腳佛羅倫斯就讀語言學校，在這裡遇見領她進入廚藝世界的重要推手。宿舍裡包括她在內的幾個室友都不會做菜，直到有一天來了一位日本同學，進了共用的廚房，默默地煎一塊牛排，做了一份義大利肉醬麵和沙拉，讓林蓉大為驚豔，以教義大利文為交換條件，拜託這位日本人教她做菜，從此林蓉每天跟著他上菜場，學的第一道菜是番茄羅勒義大利麵，「不過就是番茄、羅勒、蒜頭、洋蔥這些材料，組合起來怎麼這麼好吃！」

時尚少女走進藍帶廚房

Foodie Amber創辦人林蓉。Photography by Fang Wei Kuo

後來林蓉前往米蘭取得時尚學位，回台灣後在複合式精品店為多個品牌做行銷公關，職涯一帆風順，但第一次做出番茄羅勒義大利麵那種開心到宛如征服世界的成就感牽引著她，在六年後又回到佛羅倫斯、進入藍帶廚藝學院。

在這廚藝殿堂，最有挑戰性的部分是去餐廳實習。林蓉的實習地點是Ferragamo 旗下的餐廳，她特地挑選了一家非常道地、非常local的小館，廚師面對她一個亞洲人，一開始的態度非常抗拒，不讓她站在賓客看得到的地方。

「我給自己的KPI就是，所有認識我的人都要知道我從哪邊來。那時候我就發現，食物能夠快速拉近人與人彼此的距離，你跟外國人講我們是半導體之王，他哪聽得懂啊，但你跟他講Bubble Tea和Pineapple Cake，他馬上點頭，食物才是最厲害的外交，」林蓉補充，「我想要更多連結，我想要把很多東西串起來，我可以講，而且能講得很好！」於是她開始為餐飲品牌創造故事。

喊水結凍的餐飲行銷女王

2013年林蓉創立Foodie Amber，為飲食文化提供行銷和顧問服務，她謙虛地說自己很幸運地搭上了浪潮。由於2014年陳嵐舒獲得亞洲最佳女主廚、江振誠回台灣，忽然之間，主廚這個角色開始進入公眾視野，打破了「沒唸書才去餐廳上班」的刻板印象，食物和餐飲變成了風格象徵——你喝的咖啡是手沖還是機器，你喝茶是用日式手法沖泡還是中國傳統的方式、你用的茶盤是什麼？

大眾開始討論飲食風格，而不再只看重CP值，食物從民生消費品搖身一變成能代表你是誰的選擇。在大環境推波助瀾下，林蓉與蜷尾家的合作一戰成名，蜷尾家2015年先是在世界義式冰淇淋大賽獲得銀牌、2018年則奪得世界冠軍，成為台灣第一個在東京開店的冰淇淋品牌，在新光三越的快閃店業績則打破歷史銷售紀錄。

一體兩面的疫後解方

新冠疫情改變了餐飲業的面貌，餐廳紛紛開啟外帶和外送服務，或推出包裝食品，而在後疫情時代，林蓉建議餐飲業者需要分別規畫實體場景和數位場景。數位場景指的是建構自有的 Facebook、Instagram、網站，打造這些數位身分證是迎接餐飲業未來的必備工具，對餐廳而言，除了在網路上讓客人搜尋得到，經營社群等於掌握話語權，必須把握這個接觸潛在消費者的管道。

另外，永續是橫跨各產業的趨勢，林蓉丟出以下問題讓餐飲業者思考：你有沒有辦法盡可能多使用在地食材以減碳？或是確保你的產品即使在疫情或戰時，原物料取得仍然不受影響，只要熟悉社區和本土食材，就能控管風險，這是林蓉給出的解方。

最後，林蓉以《終極饗宴：50位世界名廚的最後晚餐》闡述食物對她的意義，這本書鮮活呈現50位主廚臨終前最想吃到的菜餚，大部分的人都選擇了能勾起童年回憶的料理，也許每個人最終想從飲食中得到的滿足，都是希望能藉由送入口中的這一道菜，帶我們回到最想重溫的那一刻。

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Foodie Amber創辦人林蓉。Photography by Fang Wei Kuo

兄弟大飯店的粵菜：裡面的服務阿姨都沒換過，來到這裡總讓林蓉有時光暫停的錯覺。

小財神擔仔麵：林蓉認為台灣小吃的標竿就是這樣，食材新鮮，烹調簡單，吃起來輕鬆無負擔。

另外她的口袋名單還有：logy、台南阿裕牛肉鍋、橋頭麻辣鍋、北大荒水餃、捌伍添第、冠宸食館。

作者／Chelsea Su

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