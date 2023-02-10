成都科幻博物館 宛如外星星雲的建築

Zaha Hadid 建築事務所打造的成都科幻博物館將成為2023年世界科幻大會主會場，建築和活動相得益彰

雨果獎被稱為科幻界的諾貝爾獎，是一個每年頒予最佳科幻和奇幻作品的獎項。目前正在建設中的成都科幻博物館將成為今年之後第81屆世界科幻大會（Worldcon）和雨果獎的主會場。成都市可謂中國領先的科幻小說創作孵化器， 《科幻世界》雜誌自 1979 年以來一直在該市出版，是該類型在全球最受歡迎的期刊。成都四周環繞著山脈和森林，培養了植根於其豐富歷史的獨特地方文化，包括青銅時代三星堆文明雕刻、面具中的神秘景象和外星文化等。 作為中國西南部四川省的省會，成都已發展成為擁有超過 2000 萬居民的城市，並成為全球重要的科學創新和研究中心。

新的成都科幻博物館位於成都郫都區科創新城內的景榕湖畔。 博物館的設計與湖岸的自然景觀融為一體，定義了由步行路線連接的活動節點，這些步行路線從城市和鄰近的地鐵站延伸到周圍的公園，一直延伸到建築的中心，期待創造一個探索之旅，在多個層次的室內和室外廣場之間交織，將博物館的展覽館、教育設施、咖啡館和其他便利設施聯繫起來。

photo credit: Zaha Hadid Architects

宛如外星星雲的建築

放眼望去，博物館如同漂浮在湖面上，其屋頂的流體形式從內部的一個中心點輻射出來，狀似一片以恆星為中心的膨脹星雲，將能量場放射到它的許多不同區域，引導訪客通過一個將我們的生活體驗與我們的想像力聯繫起來的門戶。

佔地 59,000 平方米的成都科幻博物館中機能相當豐富，包括展覽館、劇院、會議廳和配套的附屬空間，具有最大的靈活性以舉辦最廣泛的展覽、會議和活動。 採光充足的中央中庭和面向壯觀的西陵山的大窗戶將博物館的內部與周圍環境形成優雅的聯繫。

photo credit: Zaha Hadid Architects

photo credit: Zaha Hadid Architects

將環境保育納入其中

特別的是，博物館的設計也符合中國綠色建築計劃的最高 3 星標準，通過詳細的數字建模分析開發，以最大限度地提高構成、場地條件、太陽輻射和結構的效率，以符合成都溫和的亞熱帶氣候，為遊客和員工提供全年舒適的環境。

嵌入博物館大型屋頂天篷中的光伏有助於滿足建築物的能源需求。 這個屋頂的尺寸經過計算，可以在夏天遮擋玻璃幕牆。該設計以該地區的原生植物為景觀，收集和儲存雨水以進行自然過濾和再利用，使景榕湖成為成都可持續排水系統不可或缺的一部分，這將減輕洪水並增加整個城市的生物多樣性。

photo credit: Zaha Hadid Architects

photo credit: Zaha Hadid Architects

舉辦世界科幻大會

新的成都科幻博物館將成為這座城市充滿活力的創新中心和聚集地。 今年晚些時候，該博物館將成為世界科幻大會 (Worldcon) 的主會場，並舉辦雨果獎頒獎典禮。該年度大會成立於 1939 年，是世界上最大的科幻活動。 雨果獎以開創性科幻雜誌《驚奇故事》的創始人雨果·格恩斯巴克的名字命名，自 1955 年以來一直由世界科幻協會在 Worldcon 頒發，是對科幻小說和奇幻文學以及科幻作品的最高認可。2015年，中國作家劉慈欣的《三體》獲得第73屆雨果獎最佳長篇小說獎，2016年作家郝景芳的作品《北京折疊》獲得雨果獎最佳中篇小說獎； 讓雨果獎在中國家喻戶曉。 在成都科幻博物館舉辦世界科幻大會和雨果獎將是此類活動首次在中國舉辦，科幻主題活動搭配充滿未來感的建築相得益彰。

延伸閱讀：【2022 FIFA 世足賽】8大足球體育場館開箱：頂尖建築事務所設計、以阿拉伯遊牧民族靈感超吸睛！

photo credit: Zaha Hadid Architects

photo credit: Zaha Hadid Architects

作者／Pin Huang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。