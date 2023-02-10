7座有著浪漫愛情故事的建築

2023年情人節即將到來，除了規劃著如何慶祝之外，你知道世界上有七座著名建築是「以愛之名」而存在於世的嗎？

瑪麗蓮（Marilyn）喜歡鑽石， 麥莉（Miley）可以給自己買花，但說到愛的禮物，這些熱愛建築的浪漫主義者似乎遵循的經驗法則，越奢侈越好。

有些是為所愛之人建造的，而另一些則是為了紀念過早失去的愛人；雖然其中一些愛情故事可能沒有幸福的結局，但是，愛是永恆的。

是否在馬來西亞華都牙也建造一座童話般的豪宅；在義大利帕爾馬建造一座宏偉的城堡；在日本京都建造一座精美的寺廟；或印度阿格拉的標誌性愛情地標，這些愛情紀念碑是終極表達愛情的偉大與雋永的象徵。

美國博爾特城堡

紐約千島群島亞歷山大灣博爾特城堡景觀（照片：iStock）

博爾特城堡（Boldt Castle）位於紐約州北部的心島，於1900年由一位富有的酒店經營者喬治·C·博爾特 (George C. Boldt) 委託建造，他建造這座住宅是為了象徵他對妻子路易絲的深愛。

1904年路易絲去世後，這座六層高的城堡式建築的建設戛然而止，傷心欲絕的博爾特再也沒有回到島上。

直到1977年，千島大橋管理局收購了這處房產，才從裡到外修復了城堡。

印度泰姬瑪哈陵

照片：Bharath Reddy/Unsplash

只有提到標誌性的泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），愛情紀念碑的清單才算完整，這是莫臥兒皇帝沙賈汗為他崇拜的第三任妻子蒙塔茲瑪哈爾建造的。

當她於1631年去世時，賈漢招募了一個建築師委員會來設計泰姬陵。中央圓頂首先完工，四周各有四個相同的尖塔，而周圍的建築和花園則在五年後完工。

它的建造不遺餘力，超過20,000名雕塑家、書法家和工匠被帶到阿格拉市，成就這座永恆的思念。

馬來西亞凱利城堡

未完成的廢棄凱利城堡的外觀（照片：iStock）

蘇格蘭風格的城堡可能是在熱帶的華都牙也 (Batu Gajah) 最不可能看到的建築物，但這就是來自蘇格蘭的種植園主威廉·凱利·史密斯 (William Kellie Smith) 為他的妻子艾格尼絲 (Agnes) 建造的城堡。

史密斯在馬來西亞發家致富，想為當時懷孕且想家的妻子帶去一片家園，她對自己的木屋不滿意，因此他決定在山頂上建造一座蘇格蘭、摩爾和印度建築風格的城堡。

悲劇發生在1926年，他在里斯本因肺炎意外去世，進一步建設的計劃停止了。結果，凱利城堡被廢棄，直至今日，這裡依然是當地一個受歡迎的旅遊景點，偶爾也會拍攝電影。

法國小特里亞農

凡爾賽凡爾賽宮小特里亞農宮西立面（照片：Moonik/WikiCommons）

小特里亞農宮（Petit Trianon）建於凡爾賽宮內，是大特里亞農宮的縮影，大特里亞農宮是法國宮殿中最精緻的巴洛克風格城堡之一。

它由國王路易十五於1762年至1768年為他的情婦蓬帕杜夫人建造，不幸的是，她從未住在那裡，因為此建築在她去世四年後才完工。

七年後，路易十五的繼任者路易十六將小特里亞農宮贈予瑪麗·安托瓦內特，瑪麗·安托瓦內特將這座建築作為她的主要私人住宅，不允許訪客和僕人進入。

日本高台寺

高台寺（照片：Suicasmo/WikiCommons）

高台寺（Kodaji Temple）、被認為是京都東山區最好的寺廟之一，建於 1606 年，以紀念日本最重要的歷史人物之一，也就是戰國時期的軍閥豐臣秀吉，其妻子Nene也供奉在寺廟中。

主要建築採用日本統一時代的奢華風格建造，展示了在秀吉的繼任者德川家康的財政支持下，塗漆的內部裝飾和精美的金色裝飾。不幸的是，它在幾次火災後被摧毀，並於1912年重建，但風采已經不復當年。

據說其美麗的禪宗花園是由園林設計師小堀遠州設計的，並被日本政府指定為歷史遺跡和風景名勝。

義大利托雷基亞拉城堡

托雷基亞拉城堡（照片：iStock）

義大利帕爾馬省宏偉的托雷基亞拉城堡（Castle of Torrechiara）建於1448年至1460年間，是聖塞多多伯爵皮埃爾瑪麗亞二世羅西為其情婦和情人比安卡佩萊格里尼設計的愛巢。

以中世紀和文藝復興時期的建築為特色，城堡中最著名的房間之一是Camera d’Oro或Golden Chamber，裝飾著美麗的壁畫，詳細描述了這對情侶的愛情故事。佩里格里尼死後被葬在托雷基亞拉，羅西去世後被安葬在她旁邊。

烏克蘭燕子堡

克里米亞岩石上的燕子堡（照片：iStock）

除了一位德國貴族於1912年建造它之外，人們對這座位於克里米亞、俯瞰黑海的130英尺高的極光懸崖上的城堡知之甚少。

當地傳說，他在度蜜月期間參觀了這塊土地，當時這塊土地被一座小木屋佔據。考慮到將浪漫的城堡建成這對夫婦的度假勝地會更合適，因此，建造了這座新哥特式堡壘，俗稱燕子堡（Swallow’s Nest）。

儘管看似地理位置危險，但該結構經受住了各種因素，包括1927年的地震，現在對遊客開放。

作者／Hayley Yu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。