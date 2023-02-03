過年之後便是春天，春天最適合養肝，5大愛肝行動跟著做，多吃綠色食物也行

文／畢翠絲

生活中有許多錯誤的習慣、飲食方式，都會在不知不覺中傷害肝臟的健康，為了要好好保護肝臟，把愛肝行動融入生活，從即刻就要開始。

現代人工作壓力大，每天非常忙碌，下班後應酬熬夜，經常疲憊不堪，使得沉默的器官：肝臟，連聲抗議。根據衛福部公布資料顯示，110年國人十大死因之首為「癌症」，其中「肝及肝內膽管瘤」高居癌症死亡率第二位，許多民眾為了養肝護肝，拼命購買顧肝保健食品，殊不知吃錯更傷身。

其實，最好的養肝方式，要從日常生活作起，保持穩定的情緒、維持正常的作息、餐餐均衡營養，加上適度的運動，才能真正養好肝。

中醫內科醫學會理事彭溫雅表示，中醫的肝不等於西醫的肝，很多民眾經常混為一談。中醫把人體全身器官，以五臟六腑歸類，中醫講的肝，除了包括西醫的「肝臟」（liver）這個器官之外，還包括膽、內分泌系統及自律神經系統等，主要生理功能為疏泄，主藏血，具有調節全身臟腑的功能。

中醫講的「肝火旺」，泛指各種自律神經失調的症狀，也就是肝臟疏泄的功能失調，在情緒表現就是煩躁易怒、在身體表現就是頭脹頭痛、面紅耳赤、口臭便秘等，而此時檢查出來的肝功能指數往往是正常的。肝火旺、勞累引起俗稱的「爆肝」，並不等於西醫講的「猛爆性肝炎」。

起居：養肝首重作息正常 隋朝醫家巢元方在《諸病源候論˙虛勞病諸候》曰：「肝勞者，面目乾黑，口苦，精神不守，恐畏不能獨臥，目視不明。」意思是說，因為過於勞損引起肝臟的傷害，稱為「肝損」，會有臉色乾黑、口乾口苦、精神不易集中、容易驚恐、視物不明等症狀，而「肝勞則血損」，如果肝臟過勞，便會影響「肝藏血」的生理功能，使肝調節和貯存血液的功能失調，肝血損害的症狀，臨床上經常可見的包括頭髮變白、掉髮落髮、失眠多夢、臉上長斑、指甲粗糙、月經異常等等。

《黃帝內經》曰：「肝藏血，心行之，人動則血運於諸經，人靜則血歸於肝藏，肝主血海故也。」便是強調一個良好的睡眠品質便足以養肝。中醫認為，凌晨一點到三點，正好是肝經當令的時間，此時如果能有充足優質的睡眠，就能使肝經獲得更充分的能量。

食補：多吃綠色的食物 《黃帝內經》裡提到五色對應於五臟的概念，在《靈樞．五色篇》曰：「以五色命藏，青為肝，赤為心，白為肺，黃為脾，黑為腎。」傳統中醫認為「青色、酸入肝」，以台灣相當具有代表性的青色酸味食材「檸檬」為例，現代科學研究發現檸檬的果皮、葉及籽等，具有許多藥用價值，同時還有抗肝炎、肝癌及護肝的作用，符合青色入肝的理論。

彭溫雅指出，日常飲食中多攝取青色酸味的食物，可以保肝顧肝，綠色的食材例如花椰菜、菠菜、地瓜葉、茼蒿、毛豆等，酸味的食材例如檸檬、山楂、葡萄等，都是不錯的食物來源。

按摩：穴位按摩養肝 經絡，是中醫氣血在體內運行的通道，內連臟腑，外絡肢節，以肝經為例，起於腳大拇指，靠近第二腳趾的指甲旁「大敦穴」，沿著第一、二腳趾的背部上行，經過腳踝凹窩處，繼續往上沿著腳踝、小腿內側、大腿內側，進入腹股溝緣繞陰器，同時到達體內腹部的肝臟，聯絡膽腑，再往上通過橫膈，分布在胸脅肋部，沿著喉嚨往上，進入鼻咽部，連接目系，最後到達頭頂與身體的督脈相交會。

適度的穴道按摩可以幫助養肝，腳大拇指旁的「大敦穴」，是足厥陰肝經的「井穴」，《黃帝內經˙靈樞˙九針十二原篇》：「所出為井。」也就是說在經脈流注的作用，就好像水流開始的泉源一樣。如果肝氣不足時，出現疲倦乏力、食慾不振、全身痠痛等，可在睡前用熱水泡腳，用手搓揉兩腳大拇指的「大敦穴」；睡前按摩20分鐘，可以幫助入眠，溫暖身心，隔天神清氣爽。也可以在熱水中加入養肝的中藥材，例如丹參、紅花、柴胡、艾葉、川芎等，藥材比例為各取5克，加冷水2000毫升煮滾後，放涼至55℃左右，就可以進行足浴養肝的睡前儀式。

減重：有效預防脂肪肝 彭溫雅提醒，避免脂肪肝的產生，是阻斷肝癌的重要關鍵！根據衛福部癌症登記資料指出，有24.3%肝癌是與脂肪肝有關，一般人經常輕忽脂肪肝對於阻斷肝癌體質造成的影響，導致罹癌風險增加。脂肪肝俗稱「肝包油」，是指肝臟裡面有超過肝臟重量5%以上的脂肪堆積。

脂肪肝在中醫稱為「肝痞」、「肝癖」等，原因是肝失疏泄，身體的痰濁淤積在肝，以現代醫學理解，發生的原因包括肥胖、高血壓、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，目前脂肪肝並無有效的治療藥物，研究顯示減重可以有效預防脂肪肝，想要預防脂肪肝，要了解自己的BMI，並吃對食物，規律運動、充足睡眠，適當控制體重，能有效降低脂肪肝。

身體質量指數（BMI），也就是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，是評估是否肥胖的標準。一般建議BMI介於18到24之間，如果BMI超過30則為肥胖。飲食方面，建議減少整體熱量，避免影響肝臟代謝脂肪的速度及相關酵素的活性，同時一定要減少各種醣類的攝取，因為過多的醣類無法被人體吸收，容易在體內變成脂肪，最後反而加重脂肪肝的嚴重程度。

養肝：去除肝膽的濕熱 中醫針對脂肪肝的調理，會從「肝膽濕熱」著手。「濕性纏綿」，肝膽經的濕熱並不是短時間可以輕易去除；濕熱膠著，如油入麵，難分難解，要去除肝膽濕熱必須使用苦寒的藥材，而長期使用也會反過來損傷脾胃的陽氣，張仲景在《金匱要略》中提到「見肝之病，知肝傳脾，當先實脾」，也就是，想要養肝，去除肝膽的濕熱，要先保護好脾胃，否則再好的藥物也沒用。

中醫推薦一個養肝穴位「三陰交穴」，於腳內踝上三寸、四橫指的位置，在足厥陰肝經上，也是肝、脾、腎三條經絡的交會穴，可以調理脾胃、疏肝理氣、活血化瘀、散結止痛，對於第二型糖尿病患者，還可以調節胰島素的分泌。按摩方式建議每次要按壓長達5秒，然後放開，每天可以按壓20到40次，平時按壓可以降低體脂改善肥胖，嚴重肥胖時可以加強按摩次數，可以幫助養肝保肝養身材。

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