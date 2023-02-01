曾靠「美容教父」牛爾爆紅，卻因紅海市場7年虧損…PayEasy如何轉虧為盈？故事要從他說起…

文／張如嫻

曾為國內女性購物網龍頭的PayEasy歷經7年虧損，憑藉企業福利網轉虧為盈，拿下鴻海、中信等8百家企業客戶，它究竟是如何做到的？

近年台灣電商業廝殺激烈，昔日龍頭網家陷入連續虧損，目前貴為王者的富邦媒，也被龐大行銷費用稀釋獲利。就在各家想盡辦法獲利之際，有一家小型電商卻轉向封閉式經營，不接受一般消費者進入網站消費，而讓人出乎意料的是，它現在已經賺錢，這家電商，就是專攻企業福利網的「PayEasy」。

成立於2000年的PayEasy，本來是台新銀行的紅利兌換平台，2001年轉型為電商，分頭發展企業福利網與美妝事業，後者當年靠著與「美容教父」牛爾合作保養品牌而暴紅，帶動公司2007年EPS（每股稅後純益）達27元。

但，這樣的好光景到了2012年，由於國內電商競爭愈趨嚴重，PayEasy開始陷入連續虧損，資本額與銀彈只有大型電商零頭的它，無力砸錢行銷，這導致曾經的業績雙引擎，變成蠟燭兩頭燒，轉型、離開紅海戰場，成為該公司不得不為的難題，而解題的關鍵人物，就是現任總經理李易騰。

時間回到2018年10月。當時，李易騰才剛把自己創辦的生活電商17Life，從裁員逾兩百人的危機中轉虧為盈，原以為可以鬆口氣的他，卻在某天接到一通「長輩」來電，「你下禮拜就來接PayEasy（總經理）吧！」電話那頭講話的人，是與他認識多年、身兼17Life股東與PayEasy董事長的詹宏志。

雖然當下驚訝，但長年亦師亦友的詹宏志邀約，李易騰沒想太多就答應接下總座帥印。只是，本就知道PayEasy近年營運不佳的他，後來踏進公司辦公室，「看到財報數字更驚訝！」原來，該公司已陷入第6年的虧損，而曾經的招牌事業、仍有小幅獲利的美妝業務，營收更不到全盛時期的1成。

問題，不只如此。他還發現，另一大業務企業福利網，最高竟有五成營收來自一般消費者，而非企業客戶，這意味著，公司在這塊業務有一半客群，須與大型電商PChome、momo競爭，但資本額僅是對方三分之一的PayEasy，與供應商議價能力較差，屢屢被客戶抱怨商品太貴，「（當時）就像身體多個器官都出問題，你得同時處理，但必須先把順序排出來。」他比喻。

美妝事業 「抱團求生」奏效

李易騰的第一步，是把營收與客群不斷萎縮的美妝事業，與其他品牌整併。他觀察，擁有美妝商城「86小舖」與指甲彩妝公司「UNT」的華威國際，也面臨客群規模太小、難以擴大經營的問題，於是，他在一八年接手經營不久，主動找上華威高層，眾人與詹宏志後來花了3個月，討論整併後的商業模式。

2019年四月，由詹宏志出面召開記者會宣布，PayEasy旗下的美妝品牌，正式與86小舖與UNT合併，合資成立「美合國際」，2020年，美合併入女裝品牌Wstyle，並改名為「唯品風尚」，由Wstyle的創辦人周品均擔任集團執行長。

這招「抱團求生」，也確實奏效，唯品風尚在2020年底轉盈後，連續獲利至今，身為第二大股東的PayEasy，更認列比2018年事業未切割前更多的獲利。

儘管外界常用壯士斷腕，形容李易騰切割美妝事業，但他卻向我們表示，「我想的，不是老婆跟媽媽掉到水裡要救誰，而是兩個事業體我都要救，只是怎麼救。」而他兩個都要救的第二步，就是PayEasy多年賺少賠多的企業福利網。

深耕B2B 氣炸鍋熱賣千台

電商專家王志仁分析，PayEasy這塊業務過往的問題在於，大部分的人用完公司發的福利金，就不在其企業福利網消費，導致企業用戶（B2B）的活躍度低。而這個問題，又導致PayEasy被迫對外爭取一般消費者（B2C），但這麼一來，它又陷入前述流量與資金不如人，無法為旗下產品爭取好價格的窘境。

提高B2B企業用戶的活躍度，進而提高該用戶的營收占比，是手邊沒有銀彈、必須跳出B2C戰局的李易騰，挽救企業福利網唯一的路，一場用「服務」活絡企業用戶的長征，也就此展開。(閱讀全文…)

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1363期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

你可能也會感興趣》