老闆叫你clear your desk不是嫌你的桌子太亂

Ben 遇見同事 Jane 一臉凝重站在桌子前面,不知發生了什麼事,他小小聲問旁邊的外籍同事怎麼了。

同事說:”She was told to clear her desk.”

Clear her desk? Jane 的桌子老是亂七八糟,終於有人告訴她,該清一清桌子了,但這也沒有什麼大不了,Jane 的臉色為什麼這麼臭呢?

原來有人請你 clear your desk,可不是要你清桌子,是誰聽了都要臭臉的一句話。

• She was told to clear her desk.

(X)她被叫去清桌子。

(O)她被解僱了。

Clear one’s desk 字面意思是「把桌子收乾淨」,而在辦公室有人叫你清桌子,是叫你走人。來看一個例子:

That underperforming employee was asked to clear his desk and leave the building.

那位表現不佳的員工被解僱了且被要求離開辦公大樓。

有一個和 clear one’s desk 很像的片語是 “clear the decks”,desk 是桌子,deck 是甲板,發音很像,但意思完全不同。

• Clear the decks

(X)清理甲板。

(O)準備行動。

Clear the decks 把甲板上的東西收拾好,指「清除障礙準備行動」。本來是指船上的事,現在也應用在日常生活:

Let’s clear the decks and then we can start cooking dinner. 我們先收拾一下,然後開始做飯。

再來多看幾個clear這個字的用法和誤區。

1. Clear = 清楚、澄清

Clear 有「清楚」的意思。它有動詞用法,例如:

Can you clear this matter up for me? 你能把這件事解釋淸楚嗎?

既是澄清,就有消除誤解的意味,有一個片語,叫做 clear the air:

They held a meeting to clear the air.

(X)他們開會討論把空氣弄乾淨。

(O)他們召開了一次會議來消除誤解。

在這裡,air 引申表示為「氣氛、氛圍」。

天氣轉晴也可以用 clear。

It’s cloudy now, but it’s clearing up gradually. 現在天陰陰的,但逐漸轉晴了。

2. Clear = 遠離、離開

除了澄清,Clear 也有「離開、遠離」的意思,有副詞用法。例如:

Keep/Stay clear of her – she’s got flu. 離她遠一點,她得了流感。

也有動詞用法:

Time for you people to clear out. It’s past midnight. 你們該走了,已經過午夜了。

3. Loud and clear = 響亮清晰

視訊會議變得很普遍,loud and clear 這個片語也更常見,它的意思是「清晰易懂的,清楚明白」。

視訊會議時,別人問你是否聽得見,如果很清楚,就可以回"Loud and clear!"

I can hear you loud and clear. 我能非常清楚地聽到你講話。

它可以延伸為「訊息完整傳達」:

Hopefully my point came across loud and clear. 希望我的觀點夠清楚傳達。

The message from management came through loud and clear: things would have to change.

管理層發出的資訊非常明確:必須進行變革。

4. in the clear = 無罪、身體沒問題。

In the clear 意思是「清白、無罪、沒問題」

The police breathalyzed Andy last night, but he was in the clear.

員警昨晚對安迪進行了呼氣酒精測試,不過他沒有問題。

The X-rays showed that she’s in the clear. X光檢查顯示她身體健康。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。