昆蟲叫insect，是因為身上「一截一截」的？希臘字根裡的「蟲、魚、鳥」

【閱讀重點】

昆蟲因為「身上有許多切口、刻痕」，希臘文稱 entomon (被切入者)，古羅馬人把它逐字翻成拉丁文，英文再跟拉丁文借，於是就逐漸成了現在的insect。 entomology (昆蟲學) 和etymology (詞源學) 是常常被搞混的兩個字，要特別留意。 坐骨神經痛醫學名詞叫 ischialgia，一般口語上可稱 pain in the hip (臀部痛)

上一期我們只介紹了一個-zoo- (動物) ，沒想到吧？這個構詞成分居然如此「耐講」！這一期我們開始進入具體的動物，先講三個：entomo- (昆蟲) 、ichthyo- (魚) 、ornitho- (鳥) 。

為了預防「學新忘舊」，也為了展現系列的整體性，正式開始前，我們一樣溫故知新，重點複習所學內容。「自然世界」類的構詞成分迄今有10個，茲條列舉例如下：

-bio- 生命；生活；生物

biology 生物學

aerobics 有氧運動

amphibian 兩棲動物

antibiotic 抗生素

symbiosis 共生

microbe 微生物

-thanas/thanato- 死；死亡

euthanasia 安樂死

thanatology 死亡學

necro- 屍體；亡者

necropolis 大墓地

-anthropo- 人類

misanthrope 厭世者

-demo- 人民；民眾

demography 人口學

-agog/-agogue 帶領者

pedagogy 教學法

synagogue 猶太教堂

-andro- 男人

androgen 雄激素

-gyn-/ gyneco- 女人

gynarchy 女性主政

gynecology 婦科；婦科學

-ped- 兒童

pediatrics 小兒科

-zoo- 動物

Paleozoic era 古生代

「昆蟲學」和「詞源學」竟常常搞混

具體的動物，我們依循中文「蟲魚鳥獸」的概念順序，讓「蟲」打頭陣，先從代表「昆蟲」的entomo-講起。

entomology 昆蟲學

entomo-「昆蟲」+ -logy「學問」

此乃動物學的分支，專注昆蟲的研究。形容詞是entomological (昆蟲學的)，領域專家是entomologist (昆蟲學家)，動詞是entomologize (研究昆蟲學；採集昆蟲標本)。

繼續講昆蟲之前，先介紹一個表面不相干的字眼：

etymology 詞源學；詞源

etymo- = etymon「詞源；本義」+ -logy「學問」

形容詞是etymological (詞源學的；詞源的) ，領域專家是etymologist (詞源學家) 。這個etymology (詞源學) 和entomology (昆蟲學) 拼法類似，發音接近，容易誤把馮京當馬凉。

在西方世界的知識體系裡，昆蟲學的知名度高，影響面大，而詞源學的知名度低，影響面小，因此冷門的etymology常會被誤以為是熱門的entomology，請讀者朋友留意。

昆蟲叫insect，因為「身上有許多切口、刻痕」

回到entomology (昆蟲學) 。「昆蟲」的希臘文構詞成分是entomo-，和英文單詞insect有異曲同工之妙。此話怎講？細說從頭，這一切都要上溯到古希臘哲學家亞里斯多德 (Aristotle) 。

昆蟲的身體一截一截的，分成好幾段，表面有許多切口、刻痕。亞里斯多德觀察到這個特徵，便把它命名為entomon：

entomon 被切入者

en- = in-「入」+ -tom-「切」+ -on「名詞後綴」

entomo-就是這個希臘文單詞的構詞成分。古羅馬人把entomon逐字翻成拉丁文，英文再跟拉丁文借，於是就逐漸成了現在的insect：

insect 昆蟲

in-「入」+ -sect「切」

如果我們對英文單詞有比較深入的了解，便會發現「昆蟲」的單詞insect和構詞成分entomo-內部對應嚴整，原因就是上述的逐字翻譯。古希臘是西方文明的源頭，古羅馬繼承之後加以發揚光大，因此很多古希臘的知識和概念，就是透過古羅馬的消化吸收，再藉由拉丁文的翻譯轉介，才得以廣泛流傳於世的。

entomo- (昆蟲) 裡面的-tom- (切) 是不是有點面熟？因為以前就介紹過了，而且例子還不少，這裡就不再贅述。由entomo-衍生出來的單詞還有：

entomophagous 食昆蟲的

entomo-「昆蟲」+ -phag-「吃」+ -ous「形容詞後綴」

以昆蟲為食的，以吃昆蟲為生的。這個字眼源自希臘文，和源自拉丁文的insectivorous (insect「昆蟲」+ -i-「連接母音」+ -vor-「吃」+ -ous「形容詞後綴」) 基本同義，不過後者的拉丁詞要常用得多。有一類動物叫insectivore (食蟲動物) ，包含了各式各樣的品種，比如鳥、蜘蛛、蛙、蜥蜴都是。甚至有些植物也以昆蟲為食，最知名的當屬flytrap (捕蠅草) 和pitcher plant (豬籠草；瓶子草) 。

entomophilous 蟲媒的

entomo-「昆蟲」+ -phil-「愛」+ -ous「形容詞後綴」

也就是由昆蟲傳播花粉的 (pollinated by insects) ，這類的昆蟲主要有蜂、蠅、蝶。上一期介紹了zoophilous (動物媒的) ，此處的-phil- (愛) 是植物本位，指的是植物所喜愛的繁衍方式。類似的花粉傳播方式，還有幾個以-philous (……媒的) 為結尾的單詞，比如：

ornithophilous 鳥媒的

ornitho-「鳥」

由鳥傳播花粉的 (pollinated by birds)

hydrophilous 水媒的

hydro-「水」

由水傳播花粉的 (pollinated by water)

anemophilous 風媒的

anemo-「風」

由風傳播花粉的 (pollinated by wind)

上一期講-zoo- (動物) ，介紹了zoophyte (植形動物；植蟲) ，這是一類像植物的海洋動物，當時舉了幾個例子，其中的sea anemone (海葵) 就有anemone (銀蓮花) ，而anemone又稱windflower (字面「風之花」，本義是「風之女」) ，核心的anemo- (風) 就在裡面。這個構詞成分在此不展開，將來另找機會介紹。

「魚病」不是長在魚身上

entomo- (昆蟲) 到此結束，接下來介紹ichthyo- (魚) 。

ichthyology 魚類學

ichthyo-「魚」+ -logy「學問」

這是動物學的分支，專注魚類的研究。形容詞是ichthyological (魚類學的) ，領域專家是ichthyologist (魚類學家) 。

ichthyomorphic 魚形的

ichthyo-「魚」+ -morph-「形狀」+ -ic「形容詞後綴」

有魚的形狀的。

ichthyophagous 食魚的

ichthyo-「魚」+ -phag-「吃」+ -ous「形容詞後綴」

以魚為食的，以吃魚為生的。

ichthyosaur 魚龍

chthyo-「魚」+ -saur「恐龍；蜥蜴」

這是一種爬行類的古生物，外形像魚，有點海豚的感覺，生活於海洋中。也拼為ichthyosaurus。

ichthyosis 魚鱗癬

ichthyo-「魚」+ -osis「名詞後綴，表疾病」

字面「魚病」，是一種遺傳性皮膚病，表現為皮膚乾燥、粗糙，密佈魚鱗樣脫屑。英文俗稱為fishskin disease (字面「魚皮病」) ，中文又稱魚鱗病、蛇皮癬。

上述幾個ichthyo- (魚) 的衍生詞相對專業，不過內容成分都比較透明，基本上體現了「一加一等於二」的語義可預測性。

電影《沙丘》裡的「撲翼機」，字根透露「模仿鳥類」

講完了ichthyo- (魚) ，按照「蟲魚鳥獸」的傳統順序，接下來輪到ornitho- (鳥) 登場。

ornitho- (鳥) 這個構詞成分，讀者朋友應當記憶猶新吧？上面才介紹的ornithophilous (鳥媒的) 就有。傳播花粉的鳥體型都很小，最常見的是hummingbird (蜂鳥) 和sunbird (太陽鳥) 。除此之外，內含這個成分的單詞還有：

ornithology 鳥類學

ornitho-「鳥」+ -logy「學問」

這是動物學的分支，專注鳥類的研究。形容詞是ornithological (鳥類學的) ，領域專家是ornithologist (鳥類學家) 。

ornithomancy 鳥占

ornitho-「鳥」+ -mancy「占卜」

觀察鳥的飛行和鳴叫來占卜，藉此預知未來的吉凶。

這是個希臘血統的字眼，現在少用了，經常對應到拉丁血統的augury (占卜；預兆) 。augury最初是觀鳥、觀天象，用以斷禍福、定吉凶，領域專家是augur (占卜官；預言者) ，這個augur也轉作動詞，意為「預示著；是……的兆頭」。類似以-mancy (占卜) 結尾的占卜詞之前看過不少，這裡就不再重複了。

ornithopter 撲翼機

ornitho-「鳥」+ -pter「翼」

字面「鳥翼」，這是一種簡易的航空器，模仿鳥類翅膀上下撲動，藉此爬升、前進。後面的成分-pter (翼) 以前介紹過，最常見的例子是helicopter (直升機：helico-「螺旋」+ -pter「翼」) ，字面是「螺旋翼」。

ornithischian 鳥龍

ornitho-「鳥」+ -ischi- = ischium「坐骨」+ -an「名詞後綴」

也就是鳥臀類恐龍，草食性，是恐龍的兩大類之一，骨盆構造與鳥類近似，故名。著名的有stegosaurus (劍龍) 。

恐龍的另一大類是saurischian：

saurischian 蜥龍

saur-「蜥蜴」+ -ischi- = ischium「坐骨」+ -an「名詞後綴」

也就是蜥臀類恐龍，草食性、肉食性都有，骨盆構造與蜥蜴近似，故名。這一類的恐龍種類繁多，著名的有brontosaurus (雷龍) 和tyrannosaurus (霸王龍；暴龍) 。

「坐骨神經痛」有4種講法

稍微岔個題。讀者朋友看到「坐骨」，心中可能會浮現坐骨神經痛，因為坐骨神經痛影響了許多人的生活。那麼「坐骨神經痛」的英文怎麼說呢？選擇一，可以說ischialgia：

ischialgia 坐骨神經痛

ischi- = ischium「坐骨」+ -alg-「痛」+ -ia「名詞後綴，表疾病」

這是罕見的醫學術語，不建議使用。選擇二，可以說sciatica

sciatica 坐骨神經痛

sci- = ischi- = ischium「坐骨」+ -atic「形容詞後綴」+ -a「陰性名詞後綴」

這是標準的醫學術語，很常見，建議使用。選擇三，sciatic pain：

sciatic pain 坐骨痛

是sciatica的展開版，可與sciatica互換。

選擇四，可以用大白話，籠統含糊地說pain in the hip

pain in the hip 臀部痛

「坐骨神經」是sciatic nerve (字面「髖部的神經」) 。

「像狗一樣」可不是指「很累」

蟲魚鳥獸，蟲、魚、鳥三個都介紹完了，在講第四個「獸」之前，我們先稍微輕鬆一下，換個角度，透過動物的形容詞，來認識各種不同的獸。這是什麼意思呢？容我簡單說明一下。

中文的動物名稱和動物的形容詞基本一致，「豬」是動物名稱，「豬的」是動物的形容詞，中文的動物名稱後面加個「的」，就構成了動物的形容詞。英文的作法比較複雜，動物的形容詞可能不只一個，來源各異。有一類的動物形容詞，動物的名詞是個拼法，動物形容詞的拼法天差地遠，因為詞根換了 (基本源自拉丁文) ，所以不學還真不知道，這是英文詞彙很特別的一點。

以下我就條列一些常見的獸，供大家參考。按理說，獸是四條腿、全身有毛的哺乳動物，不過這裡不嚴謹，最後幾個甚至是鳥類和魚，姑且留之，無損學習。附上美式發音的音標，加註中文釋義和聯想，主要的參考依據是線上的《牛津高階學習詞典》 (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) ，不足之處也查閱了英美出版的權威詞典。每個詞的詞尾都有-ine (的) ，這是形容詞後綴，詞尾除外的剩餘成分，就是該動物的詞根，將來若再碰到，可以舉一反三：

porcine [ˈpɔrsaɪn] 豬的；像豬一樣的 (常有肥胖、貪吃、自私莽撞、骯髒邋遢的聯想)

bovine [ˈboʊvaɪn] 牛的；像牛一樣的 (常指愚蠢、遲緩)

ovine [ˈoʊvaɪn] 綿羊的

hircine [ˈhɜrsaɪn] 山羊的；像山羊一樣的 (常指有山羊的羶味)

equine [ˈikwaɪn] 馬的；像馬一樣的

asinine [ˈæsəˌnaɪn] 驢的；像驢子一樣的 (常指倔強、愚蠢至極)

feline [ˈfilaɪn] 貓的；貓科動物的；像貓的 (常指滑順優雅、柔軟靈活、神秘狡黠)

leonine [ˈliənaɪn] 獅的；像獅子一樣的 (常指威風凜凜、勇猛強壯)

tigrine [ˈtaɪɡraɪn] 虎的；像老虎一樣的 (常指外觀的斑紋顏色)

canine [ˈkeɪnaɪn] 狗的；像狗一樣的 (常指忠誠) ；犬齒

ursine [ˈɜrsaɪn] 熊的；像熊一樣的 (常指步伐緩慢、吃力)

vulpine [ˈvʌlpaɪn] 狐狸的；像狐狸一樣的 (常指狡猾、奸詐)

lupine [ˈlupaɪn] 狼的；像狼一樣的 (常指貪婪、兇殘)

cervine [ˈsɜrvaɪn] 鹿的；像鹿一樣的 (常指黃褐色)

aquiline [ˈækwəˌlaɪn] 鷹的；像鷹一樣的 (常指鼻子的形狀有如鷹嘴)

corvine [ˈkɔrvaɪn] 烏鴉的；像烏鴉一樣的

anserine [ˈænsəˌraɪn] 鵝的；像鵝一樣的 (常指愚蠢)

piscine [ˈpɪsaɪn] 魚的；像魚一樣的

英文裡類似的動物形容詞不少，估計有上百個，上面的18個我們淺嘗即止，為我們下一期的內容做些準備。

好了，可以了，我們下期見！

文／曾泰元（東吳大學英文系前系主任）

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。

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