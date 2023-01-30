角色入魂吸千萬網民，29歲阿翰「九天玄女」走紅躍金鐘…氣質陰柔曾被霸凌：做原本最好的自己

文／陳亭均

不久前，有個算命仙告訴YouTuber阿翰，他內心深處藏著一間房子，有廚房、有臥室。只是，這內心的臥室亂七八糟，堆著一堆沒什麼打理的雜物；至於廚房，一眼看去擺設潔淨，但若打開爐上的鍋蓋，裡頭竟只有一塊很小的蘿蔔糕。

阿翰靦腆笑說，「臥房代表很私密的內心和情感生活，那裡亂糟糟……，算命師說，我前世是民初女子。」廚房則隱喻著他的事業，看似灶火興旺，鍋中食物卻只有一丁點。這間廚房，簡直把阿翰害怕靈感枯竭的不安全感具象化了。

不過，2022年，阿翰的創作卻在網路燒得發燙，他端出的縱然不是烹龍炮鳳的大菜，道道爽脆的小鮮卻更惹人捧腹。在YouTube影片的世界，他既是性別模糊的原住民「西打」，也是生養安泰的越南籍媳婦阮月嬌；他是宅氣十足的性格少女「凜月」，更是在金鐘獎舞台上大放異彩的算命阿姨——「九天玄女唯一指定姊妹」廖麗芳。

《算命阿姨九天玄女之天女散花》這支片子，觀看人數至今已突破一千兩百萬人次，奪下今年YouTube年度熱門影片。「廖麗芳」還有個姊姊是房東阿姨，房東阿姨的影片同樣不容小覷，點閱人次支支破百萬。

這就是阿翰從廚房裡烹調的「創意模仿料理」，風格不走高大上，但十足貼近市井人生。搞笑是經線，那些細膩而且溫柔的情感，卻是作品的緯線，所有影片，都勾人憶起那些被忘記、卻始終閃閃發光的日常。

眼前的阿翰與那些舉止張揚的角色差別很大，作為「阿翰」本人時，他就是個非常斯文敏感的男孩，聲音小小的，吐出的每句話都彬彬有禮，幾乎帶著一種很輕微的憂鬱感。

阿翰一人分飾「阿翰宇宙」無數角色，用幽默方式，呈現台灣土地上的可愛生命。在金鐘獎演出上，他又扮演「九天玄女」算命阿姨（上圖），還變身《華燈初上》角色阿季（下圖），展現驚人模仿實力。

下戲日常謹小慎微

光芒「太多不太好」

即使他現在已是名聞遐邇的人物，不過阿翰依然謹小慎微：「（出名）可遇不可求，我常把外面給予的光芒洗掉，動不動就洗一下、洗一下。那東西太多不太好。」阿翰直挺挺地坐著，並沒有把背靠到柔軟的沙發上。

但只要角色上身，阿翰又能馬上化身另一個人。「南無觀世音菩薩，伽伽利，伽伽那……！」他連珠炮似吐出一整串莫名其妙的台詞，這是詭異魔法少女「羽月」的變身咒語，靈感來自他的外婆喪禮。

「小時候我就很兩極，在班上可以一直搞笑，但也有很文靜的那一面。」從小到大，阿翰心裡的臥室和廚房，可能就一直被幽默感和不安感兩種南轅北轍的情緒盤據，一路走來，他奮力嘗試平衡內在的自我。

小學三年級之前，阿翰在班上人緣很好，「我記得，小學三年級時，我第一次模仿。」他笑說：「那時候我模仿我們班的音樂老師，她很討厭！」隨即他就角色入魂，用字正腔圓的軟音怒喝：「你沒有帶直笛，出去！」

然而，舞台下的小阿翰，卻因為天生氣質陰柔，被迫要承受許多異樣的眼光，其他孩子們天真爛漫，但天真爛漫的惡意也是惡意，異樣的眼光讓小阿翰被迫瑟縮在角落。他曾在臉書粉絲專頁描述國中時代遭到同學霸凌的情節、「假裝愛打籃球」的掙扎，也分享當時輔導老師給他的關鍵一句：「你要認識你原本最棒、最美好的樣子。」

如今，他不想再說同學「霸凌」了，只淡淡講：「班上有人笑我，我比較沒辦法融入大家……。很悶，國中三年，我從來沒有任何表演。」

國中畢業升學考，阿翰考上花蓮第一志願花蓮高中，同時，也錄取了有招收男生的花蓮女中美術班。循著世俗標準，他選擇第一志願，但走進校門：「我承襲了國中的自卑感……，也沒朋友。」三周後，「花蓮女中老師打給我問：『班上只有一個男生，他很可憐啊！要不要來當他夥伴？』」(閱讀全文…)

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