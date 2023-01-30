夏靖庭曾毒癮纏身、兩度坐牢…41歲出獄「老母已70多歲、養18年老狗全身長腫瘤」才醒悟：把荒唐人生變演戲養分

2022年金鐘獎頒獎典禮，夏靖庭注定要空手而歸，這個在圈內打滾37年的戲精，這一回，沒入圍半個獎項。

然而典禮串場時，主持人曾寶儀直直地走向觀眾席，然後點名了坐在那的老夏。入圍最佳戲劇節目獎項的5個作品《斯卡羅》、《俗女養成記2》、《逆局》、《茶金》及《華燈初上》，除了《華燈》，都能見到夏靖庭身影，她動情地說：「只要是好演員，就沒有小角色！」

「好演員」夏靖庭起身，現場綻出掌聲，老夏神情還帶點羞澀，看上去有些不知所措……。但此時，他就是主角。今年58歲夏靖庭說「我曾經很在意（獎項），但當我不那麼在意時，『好演員』的注解反而來了。」

夏靖庭的上半生，活得並不順遂，他曾毒癮纏身，兩度入獄。

夏靖庭的父親是隨著國軍來台的軍人，退伍後，做起手工皮鞋生意， 40歲才生下夏靖庭。「父親隻身來台，對兒子要求當然很高。」從小，他是個高壓教育中長大的孩子，但縱然老爸望子成龍，他卻沒什麼讀書天分。

夏靖庭國中畢業後，考上中國海專，18歲時，過去的壓抑感突然爆發，開始叛逆，人生第一個重大遺憾也在此刻找上門，「我從小到大常被父親揍。有一天，我終於跟他大吵一架。」吵完，夏靖庭甩門就跑，直到隔天回家，「我弟弟卻告訴我，爸爸死了……。」

原來，父親吵完架後獨自躲在廁所喝悶酒，想不到心臟麻痺就這麼離世，「感覺他是被我氣死的。當下，我沒有哭。直到在冰櫃見他最後一面，我才大哭失聲。」夏靖庭說。

夏靖庭回憶自己演戲緣起，「16歲看到製片協會演員訓練班招生，也不知道為什麼就去考了。……父親其實知道我會走演戲這條路，卻從沒看過我演的戲。」作品一部部累積，夏靖庭最後進入台視，成為能靠演技吃飯的演員。

然而，年少輕狂的他卻把路走歪了，「民國76年左右，我開始碰安非他命。」1989年，他被抓、入獄，「我在監獄待了1年多。」夏靖庭印象很深，黑獄小房擠了23人，小蟲咬出疥瘡，每個犯人身上皮膚都潰爛了。

出獄後，夏靖庭必須以更生人的身分重新面對社會，但外人的眼光，只讓他感到焦慮，「我得了憂鬱症，現在想，其實旁人沒有義務要幫我，但當時，只要碰到一點點別人的白眼，我就沒法接受。於是，我又碰了安非他命。」

很快，他又被關入戒治所，再離開，已是2007年。「我看到我媽，驚覺她已經70幾歲……。我又看到我養了18年的老狗，牠在等我回來，腫瘤卻已經長滿牠全身。」老狗很快就走了，「那時我41歲……。忽然覺得，原來我已經浪費了那麼長的人生。」關於「改變的勇氣」這門人生學分，夏靖庭花了41年，終於開了竅。

他接下公視《三十秒過後》，2009年，奪下金鐘獎最佳迷你劇集男主角獎；他還被奧斯卡導演彼得．弗達考斯基相中，演出電影《海上情謎》。

2016年，他經友人介紹迎娶陸配嬌妻，過去如同孤狼的夏靖庭，現在多了太太和一對已3歲、4歲的男孩。「我在想，或許不是我做很好，是上帝賜給你孩子，給你豐盛足夠的養分。」他笑說，「那些上帝賜予的養分，也包含過去的歪路試煉。」

過往的荒唐，轉為生命的新養分。他哈哈一笑：「人家問我目標？我都說，希望可以活長一點，陪孩子一起長大！」(閱讀全文…)

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1362期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

你可能也會感興趣》