低GI代替米飯健康主食推薦：翡麥、藜麥、菰屬、魔芋、古斯米、法老小麥、布格麥……

本文帶你認識不同大米品種和主食的營養價值、口味和質地。

白米是亞洲飲食最重要的存在，幾乎是每個家庭每天都會吃到的主食，尤其搭配上特定料理，更是靈魂一般的存在，從菲律賓筒倉早餐、美味的日本壽司、再到印度比爾亞尼飯，這讓人不禁質疑，米飯真的能被代替嗎？而為什麼有要找到米飯的代替品呢？其實，有多種穀物、麵食的營養價值都比米飯高，而熱量卻比米飯低很多，這對養生者來說是一大福音，可以在有飽足感的狀況下，吃到口感、香氣俱佳的美食，且不會造成身體過多的負擔。

白米

照片：Love and Lemons, LLC。

儘管其纖維含量低且血糖指數 (GI) 讀數較高（約 73 GI），但白米仍然是世界上最受歡迎的穀物之一，這在很大程度上要歸功於其多功能性和市場可用性。這種常見的穀物有許多不同的形式，並在許多不同的料理中佔有都是不可或缺的存在，例如，短粒喬木米在義大利料理中非常受歡迎，而長粒香米則在東南亞經常使用。

100 克 359 大卡；不含麩質

糙米

照片：Cookie and Kate

與白米不同，糙米的高營養麩皮和胚芽完好無損，與白米相比，這些糙米含有更多的纖維、抗氧化劑、關鍵維生素和礦物質。此外，糙米的 GI 較低，約為 64-72，這意味著它更適合維持血糖水平並提供較慢的能量釋放。

100 克 377 大卡；不含麩質

紅糙米

照片：Compass & Fork

紅糙米被一些人稱為最有營養的水稻品種，富含纖維和花青素——這些化合物使穀物呈紅色，具有抗氧化作用。這種水稻品種的 GI 值約為 55，其 GI 值也低於白米和糙米。雖然有全麥和部分碾磨的紅米可供選擇，但請記住，後者比前者缺乏一些營養。

100 克 356 大卡，低 GI，無麩質

黑米

照片：Feasting At Home

黑米，也被稱為紫米或紫米，也富含花青素，使這種穀物成為抗氧化劑的另一個重要來源。與其他大米品種相比，黑米質地更緊實，味道更濃郁，GI 也較低，為 42.3。

100 克 356 大卡；低 GI，無麩質

菰屬

照片：Cookie and Kate

別被名字騙了：菰屬實際上是一種種子！雖然它的纖維含量與糙米相似，但菰屬含有更多的蛋白質，具有較低的 GI (45)，並且還含有所有九種必需氨基酸——我們的身體無法自行產生的氨基酸，因此必須透過我們的飲食消耗。

100 克 366 大卡；低 GI，無麩質

adlai

照片：Healthyrow Enterprises

adlai 通常種植在三寶顏、北棉蘭老島和科迪勒拉地區，是一種古老的穀物，近年來越來越受歡迎。在農業研究局記錄的 11 個地方品種中，桂蘭是最受歡迎的品種，通常被稱為「雅各伯的眼淚」，略帶堅果味、耐嚼的穀物外觀和味道與白米非常相似，但在保持低 GI（約 35）的同時擁有更多的蛋白質和纖維，使其成為極好的大米替代品。

100 克 368 大卡；低 GI，無麩質

藜麥

照片：Gimme Some Oven

許多人認為藜麥是一種穀物，但這種極受歡迎的低 GI (53) 大米替代品實際上是一種種子！藜麥含有全部九種必需氨基酸，以及大量纖維、蛋白質和大量健康脂肪。

100 克 385 大卡；低 GI，無麩質

魔芋

照片：The Low Carb Muse

由約 97% 的水和 3% 的葡甘露聚醣纖維組成，白木米或魔芋的卡路里和碳水化合物含量非常低。雖然它的質地與普通米飯大不相同，但也可以添加到醬汁或湯類菜餚中，因為它很容易吸收所有的味道。

100 克 6.4 大卡；低熱量、低 GI、無麩質

古斯米

照片：Jennifer Segal

古斯米（非洲小米）是另一種常見的大米替代品，它實際上不屬於穀物家族，而由粗麵粉製成的「小串珠義大利麵」。古斯米主要分為三種，每種的大小各不相同：摩洛哥（最小）、以色列和黎巴嫩（最大）。雖然美味且用途廣泛，但營養成分不佳，GI 為 65，中等。

100 克 367 大卡

大麥

照片：Naturally

大麥是另一種富含纖維的穀物，通常用作大米的替代品——除了白木（由於其低熱量含量而 GI 為 0）之外，它的 GI 最低，僅為 28。與 adlai 類似，大麥也具有耐嚼的質地和溫和的堅果味。它通常以去殼大麥或去殼大麥的形式出售，其中去殼大麥仍然含有完整的麩皮和胚芽，因此，每份提供比去殼大麥更多的蛋白質和纖維。

100 克 347 大卡；低GI

布格麥

照片：Deliciously Mediterranean

雖然布格麥一般會加在沙拉中，但也可以作為大米替代品食用。與 adlai 和大麥一樣，布格麥也是一種耐嚼、略帶堅果味的穀物。然而，它也是最快的全麥烹飪食材，對於尋求低 GI（46）的高纖維替代品的人來說特別方便。

100 克 356 大卡；低GI

法老小麥

照片：Pinchandswirl

另一種常見的低 GI 大米替代品是法老小麥 (45 GI)。這種古老的全穀物可能需要較多的時間烹飪，咬起來有嚼勁和堅果味，略帶肉桂味，。

100 克 365 大卡 ；低GI

翡麥

照片：Live Eat Learn

與上述許多穀物一樣，這種穀物也具有輕微的堅果味和耐嚼的質地，使其成為一種很好的大米替代品 – 然而，由於用於去除外殼的烘烤過程，翡麥也具有溫和的煙熏味。雖然翡麥通常以全麥或碎的形式出售，但它們之間的唯一區別是碎翡麥被分成更小的塊，以便更快地烹飪，口感也會更柔軟。因此，從技術上講，兩者都是全穀物，它們的營養價值是相同的：低 GI (43)、高纖維和高蛋白質。

100 克 356 大卡；低GI

作者／Hayley Yu

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