德國藝術家約亨．穆倫布林克台灣首個展《LAN WP》登場

德國藝術家Jochen Mühlenbrink首個展《LAN WP》於御書房藝廊登場！

孩提時代在雨窗上彩繪是許多人的童年溫馨記憶，近日，德國當代藝術家約亨.穆倫布林克Jochen Mühlenbrink (以下簡稱約亨) 即將首次於台灣舉行個展，透過主題名稱「LAN WP」源自 local area network 以及藝術家擅用的窗戶繪畫元素（window painting），象徵自身創作正與社會持續產生更緊密的連結，讓看似平凡的雨窗成為動人美感出口。

約亨的創作通常從生活經驗出發，滿是霧氣的玻璃窗上，有著孩子不經意留下的指痕軌跡，視覺焦點一瞬間被轉化成兩個時空，以繪畫試圖探索虛擬圖像和現實場域之間的模糊邊界與細微關係。最新系列作品透過繪畫深入研究玻璃窗戶的各式可能性，結合哲學性的透視原理，將真實與否的想像、遠近錯視的幻象，用直白、純粹的方式帶給觀者似曾相識、真實卻又虛幻的沈浸感受。

WP( LAN5)Oil on canvas /LAN 70*50cm / 2022/圖片由御書房畫廊提供。

WP(figure)Oil on canvas /100*70cm / 2022/圖片由御書房畫廊提供。

WP( LAN6)Oil on canvas /LAN 70*50cm / 2022/圖片由御書房畫廊提供。

德國藝術家Jochen Mühlenbrink

Jochen Mühlenbrink 在德國和荷蘭生活和工作。 2001 年至 2007 年在杜塞爾多夫藝術學院學習，師從德國藝術家Markus Lüpertz 獲碩士畢業。爾後他的作品在眾多國際展覽中展出,包括索林根藝術博物館、波恩聯邦藝術館、奧斯納布呂克藝術館、弗萊堡莫拉特學院、哈根奧斯豪斯博物館、威廉港藝術館、鹿特丹藝術館、奈梅亨赫特瓦爾霍夫博物館和阿姆斯特丹 Arti et Amicitiae。

他的作品可以在歐洲和國外的各種私人和公共收藏中尋獲，其中包括北京 X 博物館、萊比錫 G2 藝術館、奧爾登堡城市博物館、德意志聯邦銀行、國家銀行和阿納姆德格羅恩收藏館。 2022 也於亞洲和美洲舉行了首次個展。

多層次的虛實空間感

此次在約亨的作品中可以欣賞到對物理現實、虛構圖像和物理對象的描繪，平面作品中同時注入多層次的空間感，展品也將於在 isart gallery 御書房藝廊的台北空間展出，有興趣的人可以前往預約現場欣賞，體驗一趟如同置身雨中的療癒藝術行旅。

WP( 2022_12)Oil on canvas / 60*50cm / 2022/圖片由御書房畫廊提供。

WP(LAN4)Oil on canvas /100*80cm / 2022/圖片由御書房畫廊提供。

展名 ：LAN WP

貴賓預覽：1月16日-1月19日

公眾展期：1月20日-2月24日

展覽地點：御書房藝廊 台北市松山區富錦街 6 號

作者／Pin Huang

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