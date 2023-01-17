甄子丹談電影《天龍八部之喬峯傳》

甄子丹到新加坡宣傳他執導的電影《天龍八部之喬峯傳》，究竟這與其他同名系列電影和戲劇有什麼不同？

談及香港實力派演員，甄子丹無疑是其中最具辨識度的武打明星之一，畢竟，甄子丹已經在這個行業工作了將近四十年，主演過多部成功的電影，包括《葉問》、《新龍門客棧》、《蘇乞兒》、《畫皮》、《西遊記之大鬧天宮》、《花木蘭》和《臥虎藏龍：青冥寶劍》。

他的最新作品《天龍八部之喬峯傳》即將上映，改編自中國著名小說家金庸的武俠經典《天龍八部》，該電影由甄子丹自導自演，主要講述小說三大主角之一喬峰的故事。

他的宣傳之旅於 1 月 12 日在新加坡開始，在那裡，他舉行了新聞發布會，分享了許多有關這部大片創作的思緒，我們帶你一同了解。

甄子丹在新加坡的新聞發布會上分享了他最新的武俠項目。

「對我來說，用電影的形式講述金庸的故事總是不可能的，不像電視連續劇那樣，可以在不同的情節仔細著墨不同的角色，電影的時間太短了……這讓我無法對故事做出任何公正的評價。」他分享道。

甄子丹補充說，在決定專注於描述喬峰之前，他必須考慮多個角度。

「我不想再做一次翻拍，因為已經翻拍了很多次了。所以，我專注於喬峰的性格和他吸引人的特點。」他繼續說道。

帝釋天的預告片

這部電影的最新預告片以刺激腎上腺素的打鬥場景為特色，以喬峰降龍十八掌結尾，被稱為丐幫（各種武俠小說中的虛構武術組織）中最強大的武術之一。

「我想在保持喬峰經典特色和放眼大局之間找到平衡點。歸根結底，我想拍一部能引起所有人共鳴的電影，即使是那些沒有讀過小說的人。」

甄子丹在新加坡粉絲見面會

甄子丹在新加坡粉絲見面會

甄子丹還分享了他希望這部電影能讓觀眾「感同身受」，讓大家「感受一下電影的衝擊力」。

是的，「你不能指望取悅所有人。我預期會有爭議，但我以正面的態度面對所有評價。如果我的電影對這個行業沒有影響，那我還不如不拍呢。」

作者／Hayley Yu

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