大缺工潮來襲！國家建設怠速中

文／胡華勝、林仕祥、陳思豪

全台大缺工，現在，不只民間營建業大受影響，連政府的公共工程都出問題了。公共工程，看似與你我距離遙遠，實則息息相關，公共工程沒做好，牽涉到的不只是國家的進步牛步，更可能讓我們的日常寸步難行！公共工程的流標風暴，是你我必須正視的問題。

「我們做工程的人，私底下都說，後悔當年沒叫年輕人進來營建業，」一位上市公司的營造廠商老董如此感嘆。

這幾年，國內重大公共工程一直發包不出去、一次又一次流標，造成工程延宕，拉長施工時間，不斷追加預算，不僅付出高昂的社會成本，更讓台灣缺工的隱憂正式浮上檯面。

表面看來，公共工程受到疫情、中美貿易戰，以及俄烏戰爭等因素影響，導致供應鏈斷鏈、通貨膨脹，帶來原物料及工資雙漲。

從主計處資料也可以看出，營建工程物價變化總指數，從2019年12月疫情爆發以來，已上漲20.26％，材料類則上漲24.12％，幾項工程必需品，如預拌混凝土、鋼筋、電線電纜等，都逼近30％的漲幅，就連工資都連續上漲四個月！換算下來，疫情發生後兩年的工資漲幅，是疫情前兩年的3.07倍。

臺灣區綜合營造業同業公會監事朱台森分析，台灣的原物料本就缺乏，不管是能源、礦產、石料、水泥等，都是進口之後，再加工成為營建材料的，一旦營建材料受到出口地影響，包括出口國的政策改變、國際市場波動等因素，就可能造成產品供應鏈斷鏈，直接影響營建業的成本跟進度。

儘管通膨與缺料問題不小，但事實上，缺工，才是真正讓營建業頭疼的大問題！工信工程這家承接過許多大型公共工程的國內老字號營造廠，董事長陳煌銘就指出：「現在合約有物價調整來對抗通膨，至少可以減少很大的風險。但是，最麻煩的就是勞力，本地工根本找不到。」

朱台森也說，缺工讓許多營造業者不敢標案子。因為工程一定有工期，而缺工問題無解，如何確保工期？惡性循環之下，造成許多公共工程流標。

可以這麼說，從疫情、物價、兩岸政經情勢等大環境變動，固然都是形成公共工程建設營運的挑戰，但台灣人口高齡化的事實，才是真正橫亙在眼前的難題。

陳煌銘嘆了一口氣說：「工程界最擔心的，還是缺少專業人才。」

營建業缺工12萬人，廠商求才為求職者三倍

少子化、高齡化的台灣社會，人才逐漸成為國安問題。而在營建業，缺工到底有多嚴重？

根據主計總處統計，疫情前的2018年，營建業的職位空缺率為2.26％，此後兩年，都維持在2字頭左右。但到了2021年，營建業的職位空缺率卻翻倍成長，來到5.14％。相較於其他產業的職位空缺率，徘徊在2％～3％左右，可以明顯看出營建業的增幅。

勞動部就業服務資料庫統計也指出，2022年以來，1至7月營建業的求供倍數約落在三左右，意即「廠商求才人數是求職人數的三倍」，相當於廠商釋出3000個職缺，卻只有1000人願意來做。這些數字都說明了，營建業的缺工問題非同小可。

營建署2020年發布的營造業經濟調查報告，全國營建業就已缺工近12萬人；臺灣區綜合營造業同業公會指出，科技業建廠、離岸風電及社會住宅，是這一波人力大幅需求的項目。

在台積電宣布擴廠後，中科、南科、高科的高科技廠房，如雨後春筍般竄起。加上各地軌道工程此起彼落，北有環狀線成環、桃園鐵路地下化；南有高雄輕軌、黃線如火如荼進行中。大量工程的背後，凸顯出人力供給嚴重趕不上需求的問題。

陳煌銘表示，從前年開始，高科技園區大量招募工人造成缺工，還缺機器，如打椿機、潛盾機等施工機具；台灣原本有限的資源，突然因高科技業大量的需求，工人、機具全都被吸過去了。

搶本勞：台積電日給現金，電焊工日領1萬起跳

不僅如此，台積電在南科建廠，除了給薪倍增外，更以「發現金」的方式招工，讓勞工日領；加上台積電不用外勞，把全國本勞都吸走，中南部不少建築工地幾乎都停工了。

台積電為什麼敢用每日發現金的方式搶人？

臺灣區綜合營造業同業公會表示，台積電建一座廠，就是幾百億元的手筆，相對來說，十億元左右的廠房，反而是建廠成本中占比較小的部分，多拿一、二億出來做為吸引勞力的薪資，讓廠房生產線早一天完工量產，每日進帳的營收何止是1、2億元，這個方式很聰明，也非常划得來。

於是，台積電把能吸走的中南部本國勞工，都吸走了。

如今，「水泥工一天薪資3000元起跳、電焊工一天1萬元，還是找不到人，」營造同業工業總幹事陳福田說。

不只找不到人，營建業還面臨後繼無人的窘境，土木技師公會技師，同時也是根基營造總經理黃義芳說：「若你去建築工地走一趟就知道，哇！糟糕，沒有年輕人願意從事營建業，現場幾乎只有50歲以上的人。」

外勞在台人口70萬，投入營建業不到1％

不只搶本勞，大家也在搶外籍勞工，為了增加外籍營造工的運用，這幾年，勞動部一直下修引進移工標準，讓公共工程，甚至是民間經建工程，都可以引進更多移工。

但是，東南亞各國經濟正在起飛，自己國家人力需求也在上升，能輸出的營造相關人力並沒有預期中多；此外，台灣營造業在跟鄰近同樣面臨少子化、高齡化的日、韓搶外籍勞工時，總敵不過他們祭出的高薪。

根據臺灣區綜合營造業同業公會統計，國內外勞人口約70萬人，其中用在營造工程的不到7000人，占不到1％。

一家承接過許多大型公共工程的營建公司董事長表示，現在的外籍移工已跟以前不一樣。以前，外勞恨不得一天24小時都在工作，因為他來台灣就是要賺錢回去；但現在外勞已漸漸不願意加班，尤其是年輕的外勞更重視週休二日，同時，太困難的事也不願意做。

另一方面，外勞也不是一引進就能立刻上手，他們只是作業員，還需要本國的技術人員帶領，但本勞缺得很嚴重，從中階主管、工程師到基層，都缺。

黃義芳說，以前一個本勞大概是帶兩到三個外勞，現在因為本勞大量不足，已經變成一帶四。管理，成為另一個大問題。

引進外勞緩不濟急，找黑工又缺乏保障

陳福田認為：「外勞只是一個解方，不是萬靈丹。」他進一步解釋說：「政府給你進口外勞，從申請到進口、真正到達工作現場，順利的話也要9個月，遠水救不了近火。專案申請的外勞做完就要回去，若要申請延長就必須經過延請的程序，時間上也是個問題。」

另外，還有缺工的舉證問題、本勞招募不足，經勞動部認定才能申請，透過招募媒合的人力，又有「人力蟑螂」（某些仲介公司，專門找條件差或不適任的人力，賺取仲介費）問題，往往找到不適用的人，只能資遣再申請，拉長找人時間，實際執行下來，堪稱困難重重。

一位營造商私底下說，本地工找不到，大家只好找外面的黑工（不合法身份工作的人，泛指非法勞工），但光靠黑工，也不一定能如期完工。

隨著政府推動的前瞻基礎建設公共工程大量開辦、台商回流國內工廠大幅擴張，以及資金回流房市增加需求、都更及危老案大幅增加，未來市場對勞力的需求不會減少，只會更多。

公共工程血路不通，嚴重影響經濟與日常

不過，營建業大缺工潮，跟你我有什麼關係？

曾任公共工程委員會主委、內政部長、現任台灣大學木土工程學系教授李鴻源指出，公共工程是國家最基本的基礎架構，與民眾關係最直接；舉凡道路、自來水、電力，所有關於柴米油鹽、食衣住行，以及學校、機場、港口等，都屬於公共工程。「公共工程做不好，國家不會進步。」

陳煌銘回憶，早期，台北到高雄需時7～8小時，現在只要2小時，這，就是國家推動公共工程帶來的效益。當年蔣經國推動高速公路等十大建設、十二大建設，經濟就起來了，所以，公共工程是促進國家經濟的基本：「中國為什麼發展這麼快？就是基礎建設的成果，中國早期的高速鐵路只有三橫七縱路線，現在已經密密麻麻了。」

公共工程延宕，就像任督二脈沒有打通，大至國家經濟發展，小至你我日常，都會受到影響。

盤點國內進行中的各種公共工程，不少是與民眾日常、區域發展有關的，而這些諸如學校改建、道路拓寬、排水改善、橋梁興建、公有市場改建、停車場新建或改建、公園設施改善等工程，不斷上演著流標的劇本。

以大眾日常使用的交通工具來說，隨著捷運工程核心路線完工，如今，接續大台北交通黑暗期劇碼的，是捷運環狀線的萬大線，從台北市南海路，一路往萬華、中和，連接土城，再延伸到樹林的路段。

公共工程延宕有多苦，拿與中和居民切身相關的「台64線快速道路」「捷運環狀線中和景平段」來說，前者施工期長達17年、後者接續又做了8年，才完工拆掉的圍籬，沒隔多久又圍上了。期間，塞車嚴重到連要讓路給救護車通過都很難，當地居民回憶說：「景平路從來沒有停止塞車。」「這條路從開始動工到完工，我的小孩從出生到讀研究所畢業！」

根據公共工程委員會2022年6月9日的報告指出，自2017年開始 經費及執行率逐年增加，統計2018至2020年，工程決標率在88.95～90.14％，也就是說，有九成案件順利決標。換言之，流標率只占10％。

對此，一家承接不少政府大小公共工程的建築師事務所主持人認為，「10％的流標率完全不合理，應該有綜合其他採購項目，不能把固定性、勞務性的採購納入，這個部分的屬性，本來就是比較能順利執行的。」

台灣公共工程看似得了「皮膚病」，其實「肝」出了問題

李鴻源指出：「公共工程是最重要的，但最常被忽略，」他反問一句：「如果你家裡小朋友讀書的學校工程做不好，你會放心嗎？」

他指出，台灣的公共工程就像看到皮膚有病，以為只要塗藥就好，但其實皮膚有病，是肝出了問題。

冰凍三尺非一日之寒，以教育體制來說，李鴻源指出：「台灣的整個教育，已經完全沒辦法培養需要的技術人員，這是我們要認真思考的事，」他表示，以前最厲害的是台北工專、高雄工專、台南高工等，這些人到工地，是最好用的人才，但現在都變成科技大學，都在學台大，變成不上不下，到了工地也沒辦法挽起袖子。

陳煌銘感嘆說：「以前有專科及職業學校培養專業技術人才，有汽車修護、模版、電焊、木土等科，這些技術人員一畢業就可以用。但是，專科已經改制科技大學，現在大學畢業生比較喜歡去做服務業，不想去工地。台灣缺的，是像德國那種教育體制的專業技師。」

1999年台灣推動教改後，至今20多年過去，教育結構改變，造成人力資源結構跟著改變，朱台森表示，由於台灣缺乏長遠的配套規劃，像是板工、粉刷、水泥及油漆等，過去師傅教徒弟，或是從專科習得的專業技術環境，已經沒有了，當年的師傅，現在也要退休了。

生活條件的改善，也讓現在的年輕人不想投入3K產業（日文，骯髒Kitanai、辛苦Kitsui、危險Kiken），營造同業工會副總幹事吳憲彰表示，營造業走向高齡化是必然趨勢。

教育體系的錯誤，造成現在年輕人寧願做服務業，但大環境下，其他行業的低薪，也讓年輕人不敢結婚，不敢生小孩；一位營造公司曾姓董事長就感慨，現在父母都捨不得子女吃苦，過去也不鼓勵子女讀五專、技術學校，擔心以後只能去工地工作，只能做黑手，但現在看來，擁有一技之長才是王道；以營建業來說，「現在只要組織五、六個人，就可以組成一個工班，不必永久當工人，將來都有機會當老闆。」

建立證照制度，放寬外籍工作者限制

面對營建業大缺工潮，公共工程委員會表示，政府自2001年起，重大公共工程已推行營建業自動化，例如，機械化橋梁施工法、預鑄工法等，以減少營建勞動力需求；此外，有鑒於近年因工程量增加，以及人口高齡化情形，透過修正外籍移工引進規定，相較於疫情前，如今外籍營造工已增加近兩倍。

營造同業工會建議政府，除了短期內加速引進外勞，在教育體制上，不妨從國中教育扎根，徹底改變營造技術人員（工人）形象與觀念，塑造營造技術達人，建立專業形象；同時，建立本國勞培訓及證照專業制度等。

在配套措施上，應廣開技術士的大門，「增加技術士技能檢定之場次」及「媒合學校與營造業的產學合作」；同時，放寬「一般外國人從事專業性或技術性工作」及「僑外生留台工作評點」限制，讓外籍勞力能有更充沛的運用。

雖然，公共工程流標的因素很多，缺工只是其中一環；但少了人的產業，就像是「只欠東風」，即使「萬事俱備」了，也無法啟航。

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】