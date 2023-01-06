電子支付大戰白熱化！全支付42天圈粉200萬，進逼街口、一卡通雙雄

文／廖君雅

疫情助長零接觸商機，帶動電子支付業務快速成長，加上全支付及全盈+PAY來勢洶洶，電支市場正式進入戰國時代。即便電支大餅不斷擴大，但迄今仍沒有一家賺錢，業者有何策略？

你手機上有幾個Pay？曾煩惱過結帳該用哪種Pay比較划算？

金管會最新數據顯示，今年前三季非現金支付交易金額約4.5兆元。截至9月底，電子支付帳戶註冊數約1998萬人，竟較前一個月一口氣大增141萬人。

另外，9月電支交易金額則有106.3億元，即便相較信用卡簽帳金額仍「小巫見大巫」，但高達22.1％的增幅，讓人感受到電支的來勢洶洶。衝高數據的關鍵推手，則是全支付。

全支付挾全聯「親生子」身分，9月上線後甫42天，會員數就衝破200萬人大關，10月單月交易更逾24億元，在11家專營電支機構中，僅次於街口支付、一卡通雙雄。它，怎麼做到的？

新秀1〉全支付黑馬崛起，力拚商圈生態系

答案既簡單也不意外。其高達八成的用戶，來自於全聯PX Pay的830萬會員池移轉。

而其會員輪廓，男女占比各為34％、66％，30～59歲占總會員數超過七成；30歲以下、60歲以上的消費族群，則各占一成多。這看在全支付總經理游金榮眼中，簡直是「撿到寶」！

他分析，現在業界的行動支付重度使用者，多落在30～35歲，全聯PX Pay因超市屬性所收攏婆媽及壯年族群，擁有家庭錢財支配權、平均所得「含金量」最高的一群人。

全聯目前約1700萬名會員，每年發出上億元點數，為了找到出海口，進而催生全支付。

「董事長（林敏雄）心心念念的就是，台灣應該要有像香港八達通那樣，食衣住行育樂幾乎人人用，顯然現在沒有，那我們就自己做！」全支付母公司全聯總經理蔡篤昌，話說得直白。

經過一番強力總動員，全聯店員的地推部隊將全支付推上前三大寶座，然而，挑戰才剛開始。

慶功記者會上，蔡篤昌直接喊出三大目標：一、全支付年底前要達到300萬會員；二、外部特店明年擴增至20萬家；更重要的是第三點：期許全支付「坐二望一」，不要等到林敏雄說的五年後，要趕快當第一家「賺錢」的電支業者！

只是，達陣的考驗不小，比起當初PX Pay鎖定全聯超市龍頭場景，被銀行爭相拉攏、甚至砸行銷預算補貼的強勢，全支付要變現獲利，就得走出店外自立自強。

游金榮坦承，身為後進者，全支付仍鎖定場景成熟、准入門檻低的雙北商圈和夜市等一級戰區。而進一步要做的是，把戰線拉到全台灣，打造以全聯實體店為核心的商圈生態系。

更關鍵的，則是截彎取直走捷徑。一名市場人士評論，支付本身是「微利」，必須直攻「有利可圖」或能創造品牌價值的業務。

舉例來說，剛落幕的「台北金融科技展」（FinTech Taipei），是全支付首次走出全聯場景，和民眾在金融場景邂逅的處女秀。

全支付與好好基金平台合作，目標是明年第一季正式上線。屆時，就可線上開戶、透過電支帳戶買基金，大幅降低投資門檻及成本。

好好證券前身好好投資科技，是金管會沙盒實驗中唯一一家落地改制券商的業者，除了可自由申購贖回基金，還有一項專利，就是基金即時交換。

想像一下，未來主婦除了每月把買菜預算撥到全支付，還可靈活申贖、交換基金，且速度比傳統銀行、基金平台還快上幾天。

「與其只處理儲值、代收轉付，我更希望能吃到定期定額這一塊。」游金榮的眼神發亮，他要的是源遠流長的活水。

然而，要把母雞帶小雞的優勢放大，並且截長補短，全支付的考驗才剛剛開始。

新秀2〉全盈+PAY結盟組隊，切入零售、社區

畢竟，今年4月底啟動，同有零售業背景的全盈支付「全盈+PAY」，主要股東陣營為全家、玉山銀行及網家集團拍付錢包，也有新進展。其戰略就是不單打獨鬥，選擇「結盟組隊」，共享會員和通路把餅做大。

上線初期，「全盈+PAY」嵌入全家便利商店、智生活App，同時切進「零售」與「社區」兩大應用場景，除了到超商購物、繳管理費，就連跟同事揪團訂便當，也可以累計全家點數享優惠。

全盈+PAY將在12月嵌入全台最大員工福利整合平台STAYFUN App。

全盈+PAY總經理劉美玲表示，大多數民眾每日約投入1／3的時間在職場，近年辦公室團購、職場員工福利等需求也衍生多項金融服務需求，例如同事間轉帳分帳就很方便。

MAYO鼎恒數位科技創辦人暨執行長簡士評也表示，這項服務可解決企業內包括薪資匯款、訂便當、員工日等代墊再扣薪的痛點，至少可替人資、財務部門減少70％的雜務，尤其頗適合200～300人規模的中小企業。

他預言，未來透過電支帳戶發薪資，也不無可能。

只是，當初外界看好全盈+PAY會藉由全家超商的1500萬會員「無縫轉移」，搶攻「隨取無現」商機，但使用者人數目前仍不到百萬，顯然仍在鴨子划水，還須加把勁。

老將1〉街口支付攜手電商，拓展跨境支付

新血積極，那麼老將呢？高達584萬用戶數的老大哥街口支付，就鎖定跨境支付找到利基點。

台灣人出國旅遊，很常見失心瘋血拚爆買，但萬一身上外幣現鈔不夠，最常見就是刷卡。但街口提供的跨境支付匯率相對較國際信用卡組織低，對消費者有誘因，對店家來說，因到帳速度更快也樂見其成。

此外，其to B的企業業務還包括愛奇藝影音平台、蝦皮跨境賣家的支付等。

據了解，悠遊付、愛金卡也有意跟進和新的跨境業者合作。

老將2〉一卡通Money總儲值額破百億，市占逾六成

而電支二哥一卡通Money，雖然目前總儲值金額超過162億元新台幣，市占率高達67.14％，但一名市場人士評論，先前LINE Pay賣掉股權與其正式「分手」後，就讓一卡通Money吃了悶虧。

舉例來說，消費者透過Ubereats平台點外送，也可以用LINE Pay支付，就引起業界側目。由於電支被規範不能與同是代收轉付性質的平台合作，所以LINE Pay背後其實是綁定信用卡、而非儲值帳戶。

但無論如何，今年10月，LINE Pay已正式宣布會員數突破1100萬戶、線上線下支付據點突破42.5萬處、平均每0.05秒就有1筆交易產生。

只是，即便電支大餅不斷擴大，但迄今仍沒有一家業者賺錢，大家都在拚變現，持續衝用戶和據點規模成長。

從大眾走向分眾、更精準地找到對的會員、對的通路，仍是轉虧為盈、持盈保泰的致勝關鍵。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】