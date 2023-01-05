《還魂》男主角李宰旭即將展開亞洲見面會 吃貨到韓國旅遊必去「這裡」

除了對於拍攝韓劇《還魂》的經驗談之外，獨家揭露韓國旅遊秘藏景點！

Netflix 的奇幻浪漫韓劇《還魂》第一季在 2022 年 6 月至 2022 年 8 月播出時，迅速在全球引起討論度，第一季播畢之際也成功吊著觀眾胃口，引頸期盼第二季的誕生。該劇以其快節奏的情節、令人驚嘆的拍攝手法和後製、引人入勝的角色、虐中帶喜感的魔力，以及華麗的古裝扮相而讓人不自覺深陷其中，其講述了術師的成長，他們為了禁止「還魂」扭曲命運，而踏上命運、愛情、友情多舛卻之路。

在韓劇中以魅力和演技俘獲粉絲的李在旭飾演惹是生非、固執但又非常強大的術師張煜，這也讓他的演藝事業蒸蒸日上，事實上，他並非演員出身，曾贏得 2022 年亞洲模特大獎的亞洲特別獎，並因其對韓流的貢獻而獲得了 2022 年韓國電視劇大獎的全球優秀獎。

李在旭在《還魂》中飾演張煜（照片：Netflix）

描述一下您拍攝《還魂》的心路歷程。

其實拍攝《還魂》的準備工作非常乏味，但令我驚訝的是，透過所有的努力，很多亞洲粉絲都關注了這部韓劇。說沒有挑戰性是騙人的，但我很享受與工作人員共度時光，以及拍攝該系列的整個過程。

在經歷如此艱難的兩年疫情之後，您對世界再次開放旅行有何看法？

我很高興終於能夠和我的粉絲們打招呼了，我也在準備我的亞洲粉絲見面會之旅，希望透過這次活動，我能見到更多的粉絲。當然，身為 KTO 的名譽大使，我希望能夠讓更多人了解韓國。

照片：韓國旅遊發展局

韓國有哪些必去的地方？

我會建議漢江，有著心曠神怡的景色，還有各種小吃的攤位。漢江的白天和夜晚的景色非常不同，所以我絕對會推薦這裡。

如果您是以下特性的旅遊者，韓國最推薦的旅遊地點是？

吃貨：明洞，因為街邊小吃攤很多，可看的東西也很多。

購物狂/時尚達人：狎鷗亭、江南和新沙洞。這些地方有很多精品店，如果你喜歡時尚，這些絕對是你要去的地方。

自然愛好者：兩個地方：丹陽（距首爾139公里）和聞慶（距首爾153公里）。聞慶是一個擁有許多自然景點和美麗風景的地方，也是《還魂》的拍攝地。

韓劇迷：龍仁大長今公園。這裡是一些熱門韓劇的拍攝地點，包含《擁抱太陽的月亮》 、《同伊》、 《善德女王》等劇。

歷史愛好者：慶州（距首爾 276 公里）和水原的華城（距首爾 34 公里）。

明洞（照片：Getty Images）

明洞街頭美食（照片：Getty Images）

江南區（照片：Getty Images）

聞慶（照片：Getty Images）

龍仁大長今公園（照片：Wikimedia Commons）

慶州（照片：Getty Images）

華城（照片：Getty Images）

對於第一次訪問韓國的人來說，有哪些「必須學習」的韓文？

你肯定需要知道的基礎知識是「Annyeonghaseyo」意思是「你好」，「Kamsahamnida」意思是「謝謝你」，「Saranghamnida」意思是「我愛你」，但我想這句大多數人已經知道了。

作者／Hayley Yu

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