《還魂》男主角李宰旭即將展開亞洲見面會 吃貨到韓國旅遊必去「這裡」

專訪《還魂》男主角李宰旭。圖／Korea Tourism Organisation，Tatler Taiwan提供
專訪《還魂》男主角李宰旭。圖／Korea Tourism Organisation，Tatler Taiwan提供

除了對於拍攝韓劇《還魂》的經驗談之外，獨家揭露韓國旅遊秘藏景點！

Netflix 的奇幻浪漫韓劇《還魂》第一季在 2022 年 6 月至 2022 年 8 月播出時，迅速在全球引起討論度，第一季播畢之際也成功吊著觀眾胃口，引頸期盼第二季的誕生。該劇以其快節奏的情節、令人驚嘆的拍攝手法和後製、引人入勝的角色、虐中帶喜感的魔力，以及華麗的古裝扮相而讓人不自覺深陷其中，其講述了術師的成長，他們為了禁止「還魂」扭曲命運，而踏上命運、愛情、友情多舛卻之路。

在韓劇中以魅力和演技俘獲粉絲的李在旭飾演惹是生非、固執但又非常強大的術師張煜，這也讓他的演藝事業蒸蒸日上，事實上，他並非演員出身，曾贏得 2022 年亞洲模特大獎的亞洲特別獎，並因其對韓流的貢獻而獲得了 2022 年韓國電視劇大獎的全球優秀獎。

李在旭在《還魂》中飾演張煜（照片：Netflix）
李在旭在《還魂》中飾演張煜（照片：Netflix）

描述一下您拍攝《還魂》的心路歷程。

其實拍攝《還魂》的準備工作非常乏味，但令我驚訝的是，透過所有的努力，很多亞洲粉絲都關注了這部韓劇。說沒有挑戰性是騙人的，但我很享受與工作人員共度時光，以及拍攝該系列的整個過程。

在經歷如此艱難的兩年疫情之後，您對世界再次開放旅行有何看法？

我很高興終於能夠和我的粉絲們打招呼了，我也在準備我的亞洲粉絲見面會之旅，希望透過這次活動，我能見到更多的粉絲。當然，身為 KTO 的名譽大使，我希望能夠讓更多人了解韓國。

照片：韓國旅遊發展局
照片：韓國旅遊發展局

韓國有哪些必去的地方？

我會建議漢江，有著心曠神怡的景色，還有各種小吃的攤位。漢江的白天和夜晚的景色非常不同，所以我絕對會推薦這裡。

如果您是以下特性的旅遊者，韓國最推薦的旅遊地點是？

貨：明洞，因為街邊小吃攤很多，可看的東西也很多。

購物狂/時尚達人：狎鷗亭、江南和新沙洞。這些地方有很多精品店，如果你喜歡時尚，這些絕對是你要去的地方。

自然愛好者：兩個地方：丹陽（距首爾139公里）和聞慶（距首爾153公里）。聞慶是一個擁有許多自然景點和美麗風景的地方，也是《還魂》的拍攝地。

韓劇迷：龍仁大長今公園。這裡是一些熱門韓劇的拍攝地點，包含《擁抱太陽的月亮》 、《同伊》、 《善德女王》等劇。

歷史愛好者：慶州（距首爾 276 公里）和水原的華城（距首爾 34 公里）。

明洞（照片：Getty Images）
明洞（照片：Getty Images）
明洞街頭美食（照片：Getty Images）
明洞街頭美食（照片：Getty Images）
江南區（照片：Getty Images）
江南區（照片：Getty Images）
聞慶（照片：Getty Images）
聞慶（照片：Getty Images）
龍仁大長今公園（照片：Wikimedia Commons）
龍仁大長今公園（照片：Wikimedia Commons）
慶州（照片：Getty Images）
慶州（照片：Getty Images）
華城（照片：Getty Images）
華城（照片：Getty Images）

對於第一次訪問韓國的人來說，有哪些「必須學習」的韓文？

你肯定需要知道的基礎知識是「Annyeonghaseyo」意思是「你好」，「Kamsahamnida」意思是「謝謝你」，「Saranghamnida」意思是「我愛你」，但我想這句大多數人已經知道了。

作者／Hayley Yu
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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