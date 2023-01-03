唐綺陽用占星讓人「安心」

作為占星師，唐綺陽，絕對是家喻戶曉的名字。現年57歲的她，無論是寫書、主持、直播到近日的共時曆，所有挑戰過的領域似乎都駕輕就熟，引起諸多迴響和風潮。然而，每個看似輕巧的轉身，都無疑是一種偌大的未知。有趣的是，不同於一般人對未知的焦慮，她多了幾分從容的底氣，或許是占星專業根基的底蘊，抑或是這些年閱歷的積累，舉手投足間，她總是閃耀出一種胸有成竹的光芒。

在攝影棚中，鏡頭前的唐綺陽隨著音樂和佈景，恣意擺動著肢體，眼神更是搭配各種風格十分迥異的華服和意境，轉瞬間或銳利、或憂鬱，無需要人特別指示，一切彷彿渾然天成。或許因她從小就不是害羞的小孩，加上出身戲劇系，表演細胞更如同天生。每一次都帶來出乎意料的驚艷表情，一如她從不循規蹈矩的人生，熱愛轉換在不同的角色和帷幕間，持續不設限地挑戰沒有嘗試過的事。 提到過去一年的新鮮事，她的語氣依然振奮，久霸排行榜前十名的Podcast是她覺得重要的新成就，她期望透過容易打動人靈魂的聲音，伴隨更多聽眾度過跑步、通勤和休閒的時光，還新吸引到一批過往常不相信占星的男性群體。此外，於殘酷募資平台上推出的「共時曆」也進入了第二年的試煉，也在廣大群眾的支持和優異表現下更加篤定，她坦言，並非所有的嘗試都持續，如Clubhouse語音社群，在短暫嘗試後就因發現不合而果斷放下。但從嘗試到確定，她總是比常人有著更明快的抉擇，且永遠把握每個當下盡情表現自我。

Photographer／Manbo Key

絕處一定能夠逢生

過去，唐綺陽持續用各種方式與群眾接觸，喜歡被需要的她，總是不遺餘力地和更多大眾溝通。在多數人眼中，她無疑是幸運的，能夠做自己熱情的事業、自成一格且在數位時代也成功收穫了巨大關注，但不可忽視的是她背後的努力。她自身為例，期許大家也應該如同她一樣積極。 她坦言，看似一帆風順背後，同樣需要去面對許多人生的困境。尤其過去兩年疫情下，災難連連，許多人也被迫要去面對世界殘酷與不合宜生活的環境，甚至體認到沒有一個公司可以永遠安穩。但是她強調「絕處一定可以逢生」，除非是到最後死亡時刻，不然人一定會求生，而「窮則變、變則通」。她認為這個時代就是在激發人們的潛能，而她因為有占星作為方向，因此又較其他人更加積極。 面對命運的困境，她比喻就像「跨欄」一樣，要調動全身的肌肉去面對：「不然我為什麼這麼忙？因我想抓住每一個可能，日後不知道還能不能這樣無所忌憚地忙，或許我會生病、無法繼續寫，但十個工作去掉三個我還有七個。」在還能調動的情況下，她期許自己能盡量去拼命。 而明白「人生無法繼續這樣下去」的那一刻，往往是迎接生涯的轉折的起始。她認為每個人都應盡量去調動：「改變不一定要很大，只是把人生中覺得累贅的東西清除，如果覺得困難是因過去沒有清理過。」而占星的作用正是來提醒大家「可以不一樣了」的時刻到來。 近日，她也透過幫家人購買可以家居的新房，實現了想要對家族貢獻的心願，希望能帶領整個家族一起變好，安了心後更能無後顧之憂，進而成為弟妹的榜樣，激起了雄心讓彼此都過上「不普通」，且不再一陳不變的日子。

Photographer／Manbo Key

Photographer／Manbo Key

透過占星提早安心

然而，多數人乍聽到要改變的第一反應往往是排斥，尤其對未知通常感到恐懼，但唐綺陽堅信提早知道人生的「日程表」有正向的幫助，而她扮演的正是要「安大家心」的人。雖然無法保證未來的世界一定比現在更好，但是她認為人的靈性會越來越好；且這個時代會隨著集體意識的改變，個體也會厭倦過去，並隨之想改變，因此近日他不寫個別運勢而是共感整個大潮流，希望透過「共時曆」扮演「大姊姊」的督學角色，調動大家的思考，併透過思考讓人不再害怕，能夠看到未知背後的脈絡，得以真正安心。 由於占星對她自身有很大幫助，因此樂意分享給大眾。她提及過去工作上曾有一次準備簽新的經紀約，曾差點誤入了不合調性的工作環境，在掙扎之際，還好因為透過占星，提早預知未來關鍵決策時間點，即時懸崖勒馬，避免了做錯決定的烏龍。 除了觀望自身，她也不忘展望大環境的趨勢。她認為受到未來冥王星在水瓶的影響，健康、養生和素食是未來趨勢；人與人的關係也需要建立在有適當距離的形式下。此外，人們對於美感和藝術也會有更高的標準和需求。身心靈產業的老師，有沒有實力、方法和影響力有效地去擴散也很重要，若是騙人者也容易無法生存。 她也提醒到，由於未來「突出的更突出、沉淪的更沉淪」，因此他也鼓勵人們對受苦難的人懷有更多的慈悲，多幫助需要幫助的人；「秉持犧牲奉獻的心」往往反而是之所以能成功和成名的原因。由於命運運作非常幽微，並和因果有關係，但她強調「付出不會沒有代價」。

Photographer／Manbo Key

成功的定義沒有統一標準

或許因走著不尋常的職業道路，更能感悟成功的不同樣態，她觀察到許多人慣以會用「擺爛」形容新世代，但如今世界早已不同過往，她認為年輕人的「擺爛」也是一種態度。由於過去的邏輯並非他們想要的，新的邏輯也尚未建立，所以「擺爛」更積極的理由是要「先顧好自己」，先仔細觀察世界要如何運作再出手，應可看成是愛自己的一種方式。 成功定義不一，她提到過去時代曾以生了男孩、年薪多少斷定成功，現在有些人則認為沒有老闆管的日子是成功，她體悟到：「晚一點成功又何妨？找到對的路再出發也不錯，不用急於一時，現在人壽命比較長，成功故事也不同過往，只要過得開心、過上自己想要的生活，就是成功。」 面對現在已是如日中天的事業，她玩笑說是「晚年大爆發」，雖然如今力氣沒有年輕時好，但是機會卻更多，加上專業形象扎根已經長達20幾年，未來也期待嘗試更多沒有嘗試過的「新鮮事」，包含產品開發等。從她不曾間斷的活力和點子中，已經令人開始期待她預料之外的新突破。

作者／Pin Huang

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