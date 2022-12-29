「花8萬元補英文，上完第一次想退費只拿回一半」全台補習班每年申訴逾400件，為何民眾只能當冤大頭？

文／陳燕珩

台灣有1萬7千多家補習班，比便利商店還多，每年衍生的消費糾紛，近8成與退費相關。現行法規過度向業者傾斜，面對合法卻不合理的退款機制，消費者只能當冤大頭？

全台上萬家供你我短期進修的補習班，竟藏著不少退費爭議！

大學打工族小邱花了8萬元，報名實體英語課程，上完第一堂課後，覺得內容不符預期，申請退款卻只拿回一半的學費，4萬元直接飛了。另一名購買線上課程的王小姐，簽約一周後反悔，即使趕在開課前退費，仍被業者索取高達兩萬元違約金，申訴也討不回。

這類消費爭議並非特例，幾乎天天都在上演。據行政院消費者保護處統計，台灣每年有4至5百例補習退費申訴案件，多數學生面對補習班退費辦法，只能「啞巴吃黃連」。關鍵就在現行法規給予業者過大的喊價空間，讓他們得「合法」訂出有利自身的條件，似有坑殺消費者之嫌。

因地制宜 授權各縣市自訂

目前補習班退費規定，以教育部《短期補習班設立及管理準則》母法為主，訂有「三階式」退費級距，學生在開課日前提出退費，業者應退還總額90％，且收取金額以1千元為上限；在開課後到課程三分之一間退費，業者應退還50％；若課程超過三分之一才提出退費，業者得全數不予退還。

同時，教育部也授權各縣市自訂更有利消費者權益的版本。以六都來看，新北市完全採用中央「最低標準」，其餘五都則有縮小級距，改採五階或六階式退費，版本不盡相同。除了台南市開課前可全額退款，其餘縣市即使一堂課未上，仍會被收取5％至10％費用；開課後也多以課程「三分之一」為基準線，超過就一毛不退，僅台中市和台南市對消費者相對友善，放寬到超過「二分之一」才全額不退。

只是，補習費動輒數萬元，甚至數十萬元起跳，只上一、兩堂課，退費就得扣除總額50％的違約金，引發處罰過重的質疑。身兼消基會副祕書長的律師周逸濱指出，許多定型化契約應記載及不得記載事項，會設違約金上限，不會全額沒收，現行短期補習班退費規定只用兩個時間點切三段，無法將不同情形考量在內。

「各個退費階段，應做更細緻的區分。」周逸濱認為，退費機制的設計，要能反映業者在每階段因消費者終止契約，實際產生的損失，像是學生在課程三分之一退出時，業者真的已投入百分百的成本嗎？或是學生少一人，其實對開課影響不大？這些因素都應納入考量，重新檢視退費比例是否合理。

不過，面對外界建議修正退費機制，教育部僅強調，中央訂的是全國一致的「最低標準」，有為地方政府保留彈性，各縣市可因地制宜，訂定更有利消費者的規定。(閱讀全文…)

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