《清新墨韻》淺色簡潔為生活注入不平凡

淺色簡潔為生活注入不平凡——拓穎設計 翁采縈《清新墨韻》

循著墨痕，一覽離生活最相近的景緻，只需以淺色清新妝點，便能勾勒藏於簡潔空間中的品味奢華。本案在開放式的空間格局間，運用格柵玻璃在視覺上區分不同場域，為生活展現寬敞舒適的樣貌之餘也界定機能空間感。



拓穎設計 翁采縈《清新墨韻》作品介紹

自玄關而入可見格柵玻璃與植栽，前者在保有玄關視覺機能的同時，也讓人感受到時刻來自家的環繞感。後者則為淡色家園增添一抹綠意盎然。

撇一眼便可見猶如吧檯的餐廚區，在燈光的烘托下顯得別緻。電子爐設備讓餐敘生活增添更多色彩，捨去過多的器具擺放，維持整潔俐落的餐桌風貌。

「卡拉拉白大理石」與生俱來的紋路中，總帶有一絲唯美和俐落，其所砌成的電視牆為客廳增添一分奢華，亦展現猶如山水墨般的底蘊。

主臥房以明亮的白與灰作主色調，展示清新的休憩氛圍，讓生活的色調一如空間般富含快活個性。

沈穩的深咖啡色與彰顯寧靜的海藍色，為次臥增添了靜謐的情緒，打造兼具休息、閱讀、收納與從事工作之空間。

拓穎設計 創辦人 翁采縈

拓穎設計 公司介紹

經過10多年業界經驗累積，團隊成員於2020年成立「拓穎設計」，以此新品牌一同出發。持續秉持「以人為本」的設計核心理念，致力於為業主打造出專屬的美學居家品味。訴求實用機能的同時，將大自然原始材質帶入室內，石材與木質完美和諧的搭配，形成獨一無二的居家景色。大自然清新的氣味透過實木流通於空間，使生活沉浸於其中，利用石材多樣的工法，細膩地點綴，豐富居家環境中感官上的不同體驗。「量身訂造」，完整了業主對於居家空間的想像，將人體工學融入於整體環境，創造符合業主期待的實用機能及設計風格，期盼能透過設計，將藝術美感帶入空間，使「家」不僅是個歸屬，也是美感的體現。

GD綠裝修認證合格證書

「綠裝修」如今已是裝修市場上的趨勢，遵循法規使用一定比例上的綠建材，並且從設計上考慮到通風換氣、計算建材的逸散率、引進好的設備來改善室內空氣品質，都是「綠裝修」所強調的重點。

GD綠裝修認證以公正第三方的角度，提供健康裝修的認證，透過嚴格把關確保從裝修開始到結束的各個階段皆符合標準，不僅能解決了市場上「材料不透明」、「毒建材充斥」和「無認證體系」三大問題，也同時保護了消費者的權益。

拓穎設計 得獎經歷

2022 芬蘭Arch設計大獎 金獎

2022 義大利A’Design設計大獎 1銅 1入圍

2022 美國TITAN地產大獎 3金

2022 柏林設計大獎 1銀 1優選

2022 巴黎設計大獎 1銀 1優選

2021 美國國際設計大獎IDA 榮譽獎

2021 英國傑出房地產大獎OPAL 1優勝 2榮譽獎

2021 美國星火獎SPARK 優選

2021 美國紐約設計大獎 1銀 1優選

2021 美國MUSE 1白金 3金

2021 法國NDA 2金

撰文者-DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供-拓穎設計

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