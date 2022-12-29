Fendi 改造羅馬知名歷史地標「美第奇別墅」沙龍開箱

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近日，Fendi 再次展現了對羅馬的熱愛。在法國文化部監管下的法國國民服務機構 Mobilier National 的支持下，Fendi 和羅馬法蘭西學院 （French Academy in Rome）合作，翻新了位於羅馬市中心的 16 世紀法國地標美第奇別墅 （Villa Medici ）的六個歷史悠久的沙龍，提供鼓勵創造力和現代設計的全新裝飾。

這座公共機構被 Pincio 山上佔地 17 英畝的綠地和公園所環繞，用於歡迎高水平的藝術家、創作者和藝術史學家入駐，建立一個涵蓋藝術和創作各個領域的文化和藝術項目， 面向廣泛的受眾； 保護、修復、研究並使其建築和景觀遺產以及藝術收藏品為公眾所熟知。此次由 Fendi 時裝和女裝藝術總監 Kim Jones 和 Fendi 配飾和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 操刀，在Fendi 建築部門的支持下，將當代設計與場地的傳統並置。

(Image credit: Courtesy Fendi)

美第奇別墅的小沙龍由 Fendi 藝術總監 Kim Jones 和 Silvia Venturini Fendi 翻新，並配有 Toan Nguyen 為 Fendi Casa 設計的 Sandia 沙發。(Image credit: Courtesy Fendi)

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呼別歷史建築美學

這種方法符合美第奇別墅的建築和美學歷史：這座多層建築最初是在文藝復興時期建造的，經過幾個世紀的改造和調整，直到 1960 年代和 70 年代，當時的導演、畫家巴爾蒂斯 (Balthus) 給了別墅的花園煥然一新，在 2000 年代，佈景師理查德·佩杜齊 (Richard Peduzzi) 對其部分空間進行了現代詮釋。

沙龍的新詮釋優雅結合了一系列設計、室內裝修和保護修復等技能。 顏色是該項目的核心元素，壁畫的原始色調一直是為每個房間選擇調色板的起點，特別體現在三塊訂製設計的手工打結地毯上，地毯由回收的法國羊毛製成，漸變色調十分優雅，該項目的靈感自於希望在現有遺產與現代設計之間建立對話。

The Salon des Pensionnaires以 Fendi Casa 的迎賓椅和 Noé Duchaufour-Lawrance 的 Borghese 餐桌為特色，靈感來自羅馬的地中海松樹。(Image credit: Courtesy Fendi)

The Salon des Pensionnaires(Image credit: Courtesy Fendi)

優雅的仿古色調

沙龍的新詮釋優雅結合了一系列設計、室內裝修和保護修復等技能。 顏色是該項目的核心元素，壁畫的原始色調一直是為每個房間選擇調色板的起點，特別體現在三塊訂製設計的手工打結地毯上，地毯由回收的法國羊毛製成，漸變色調十分優雅，該項目的靈感自於希望在現有遺產與現代設計之間建立對話。

Salon de Lecture (Image credit: Courtesy Fendi)

Salon Bleu (Image credit: Courtesy Fendi)

受到環境啟發的家具系列

義大利設計師 Chiara Andreatti 和法國設計師 Noé Duchaufour-Lawrance、Ronan 和 Erwan Bouroullec 以及 Toan Nguyen 的精選作品為全新形像做出了貢獻。

例如，Duchaufour-Lawrance 從羅馬獨特的形狀和材料中汲取靈感，傘鬆的輪廓出現在他的 Borghese 桌子中，他將其改編為 Salon des Pensionnaires，而 Via Appia Antica 的鋪路啟發了他創造的桌子 Salon de Lecture 和 Salon Bleu。 而 Andreatti 設計的 Virgola 椅子出現在 Salon Bleu 和 Salon de Lecture 中，而她為 Fendi Casa 設計的迎賓沙發和扶手椅裝飾著 Salon des Pensionnaires。與牆壁的顏色同步，由 Nguyen 設計並由 Fendi Casa 生產的 Sandia 沙發呈現出溫暖的橙色銹色色調，是 Petit Salon 的關鍵元素。 由 Bouroullec 設計、Vitra 生產的 Belleville 扶手椅在大沙龍中脫穎而出。

得益於與 Mobilier National 的合作，幾幅當代掛毯（主要由女性藝術家創作）被引入別墅，包含Louise Bourgeois、Sheila Hicks、Aurelie Nemours、Alicia Penalba 和 Sonia Delaunay 以及 Raoul Ubac、Edoardo Chillida 和 Patrick Corillon 的作品與學院藏品的掛毯一起展出，這些掛毯來自所謂的Indes系列。

Salon Bleu (Image credit: Courtesy Fendi)

Salon de Musique (Image credit: Courtesy Fendi)

藝術裝飾充滿了空間

得益於與 Mobilier National 的合作，幾幅現代和當代掛毯（主要由女性藝術家創作）被引入別墅，包含Louise Bourgeois、Sheila Hicks、Aurelie Nemours、Alicia Penalba 和 Sonia Delaunay 以及 Raoul Ubac、Edoardo Chillida 和 Patrick Corillon 的作品與學院藏品的掛毯一起展出，這些掛毯來自所謂的Indes系列。

20 年來，美第奇別墅的沙龍沒有發生任何重大變化。Grand Salon 的裝飾在歷史古蹟首席建築師 Pierre-Antoine Gatier 的監督下進行了修復，而 Quattro stagioni 循環的掛毯則由 Bobin Tradition 工坊歷時兩年進行了修復。此次翻新也是聲學工程專家帝瓦雷 (Devialet) 升級沙龍聲音的機會，他們創建了安裝在大沙龍掛毯後面的定制隔音板，以在不改變它的情況下增強該地方的聲音體驗。沙龍將於週五至週日特別開放供參觀。

(Image credit: Courtesy Fendi)

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作者／Pin Huang

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