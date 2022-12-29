Black & Gray

灰黑色調 精釀現代簡約質感生活

身為本案屋主的好友，蔡汯瑾設計師從新家初始的預售屋階段，便偕同屋主一起參與了客變、討論定案直到最後的完工入住，施工期間更因疫情影響，不斷針對突發狀況機動調整設計方案，前後歷時約三年時間，在設計師嚴謹地跟進與監工之下，全家人期待已久的理想居宅終於完美實現。

重整格局 簡易隔間劃分區域功能

原屋格局缺少玄關配置，且進門即可直視廚房，為了消弭開門見灶的風水忌諱，在客變階段就退掉不符使用需求的廚具與電器櫃，保留一字型格局，以系統櫃作為簡約隔牆，讓廚房與玄關呈背靠背型式，再串聯餐區成T 字型樣貌，不但保有流暢動線，三個區域各自獨立卻又緊密聯繫。

玄關因格局變動成為一緩衝區，為讓入門即有家的感覺，設計師將房子的意象利用幾何切割融入整面櫃體之中，上下搭配白、灰不同顏色營造出活潑感，中段鏤空位置可擺放隨身小物件或做為端景檯使用，櫃體下方懸空區可放置室內鞋，特別選用大理石紋板材區隔出落塵地坪，亦具防潮效果；左手邊牆面鋪設洞洞板，可隨意吊掛外出衣物與包包等小配件，大幅提升使用機能。

黑灰白中性基調 層遞鋪敘簡約質感

女主人喜愛簡潔俐落現代風，公領域以黑、灰、白三色為主軸，巧妙穿插鋪陳營造簡約質感，再搭配木質調地板與木紋餐桌，映襯從落地觀景窗灑入的和煦日光，隱約傳遞沉穩閒適的生活氣息。

有品酒習慣的屋主，平時也喜愛招待三五好友到家中聚會小酌，為滿足此生活需求，故選擇可容納多人使用的大餐桌，並在鄰近牆面規劃可完整收藏各式酒品與酒杯的櫃體與之搭配；黑色小中島刻意拉高，與餐桌做出高低落差，除當吧檯使用，亦可讓業餘職業為影音編輯的屋主在此工作，機能隨時輕鬆轉換，黑色冷調檯面與餐桌溫潤木紋對比明顯，突顯視覺變化。從用餐區延續至電視牆的系統櫃體採客製化設計，並依據面板顏色變化，分門別類劃分出不同使用功能，依序為污衣櫃、手持吸塵器收納處、酒杯酒架收藏區，黑玻隔板的封閉式收納櫃，可歸整日常用品，仿石紋金屬色電視牆結合一字型灰色矮櫃，上部搭配白色櫃體，按壓式無把手設計展現俐落質感。

沉穩色調 營造寧馨舒眠場域

主臥延續公領域的灰黑色調，圍塑出寧馨沉靜的舒眠氛圍。半腰背板與床頭櫃結合，運用深淺灰階低調區分；女主人的梳妝櫃置放於床頭一隅，融合鏡面與層架賦予置物機能，輔搭燈帶可做照明或營造光氛使用。

床尾兩片式拉門衣櫃以灰色板材搭配深色透玻，展現都會時尚感，內部規劃懸掛、抽屜以及包包收納區，儲放衣物或配件條理有序。兩間兒童房皆以一體成形的系統櫃體組合規劃設計，將書桌、床板與床尾收納櫃結合在一起，加上床鋪下方的抽屜式收納與衣櫃，完整滿足孩子學齡期的收納與生活機能使用，讓小空間也能創造最優坪效。

歐德系統傢俱

台中國光店設計師 蔡汯瑾

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