新加坡Journey to Nothing 零廢之旅創意展覽

圖／DECOTV提供
圖／DECOTV提供

作為亞洲首屈一指的設計盛事 之一，新加坡設計週闊別兩年之後以全新姿態回歸，透過「未來設計」、「設計市場」及「設計的影響力」三大主題探索設計美學。設計周的活動橫跨市內多個熱點，Potato Head及OMA與新加坡國家設計中心共同籌辦一個為期三個月的「N*thing Is Possible」展覽及體驗活動呈現飯店邁向零浪費生活的旅程。

Potato Head是一個沿海的創意村落，揉合音樂、藝術、設計、美食及養生等多項元素。度假村主要分為Potato Head Beach Club及 Potato Head Studios 兩大區域，坐落在峇里島Seminyak Petitenget海灘之上。「N*thing Is Possible」由Potato Head及OMA設計事務所共同策劃，此次更是繼印尼峇里島Desa Potato Head創意村落後與OMA建築師David Gianotten的再度合作。

    

集合各國際知名創作者的力量，新加坡國家設計中心以振奮人心、突破框架及創新的方式解構Potato Head創辦人Ronald Akili的創作旅程；為大眾演繹如何將廢物轉化為精緻藝術，並帶領Potato Head Beach Club成為一個獨具創意的永續發展項目。展覽更會公開Potato Head現階段的發展計劃及目標，旨在鼓勵其他人將其永續發展的模式應用於各自的事業上。

    

Ronald Akili指出：「深層的永續發展理念已深植入到Potato Head的基因裏，並渴望以有趣的方式宣揚可持續發展理念。我們深信透過分享自身經驗能讓大眾有所啟發，鼓勵旅客從日常生活中實踐環保。歡迎各位加入我們這趟『Journey to Nothing』零廢之旅，一同實現N*thing is Possible的願景。」


撰文者-DECO 雜誌
資料暨圖片提供-Potato Head（seminyak.potatohead.co）
※本圖文由《DECOTV》授權刊載，未經同意禁止轉載。

 

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