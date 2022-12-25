《璞石之流》流水層次間尋覓精緻奢華

流水層次間尋覓精緻奢華

拓穎設計 翁采縈《璞石之流》

引導質感風格的要素不僅僅只能仰賴軟裝擺飾，漆體及壁面材質的相互映襯下，只需稍加點綴便能營造一由細節而生的非凡氛圍。緩步本案之中，可見花紋別緻的牆體作為了空間主軸，替整個空間率先染上一抹低調高雅。

拓穎設計 翁采縈《璞石之流》作品介紹

拓穎設計翁采縈憑藉多年對石材質地的專研，採用蘊含流線視覺美感的大理石，構築出猶如璞石間流水細流的印象，讓置身於空間的每一雙眼睛時刻為其驚嘆。

本案多處採用了同色系的色彩配置，灰色地磚、灰色漆面牆及灰褐木紋壁面相互交錯鋪述，首先為公領域的客餐廳添增視覺立體感與多元性。而木質透出的溫度則注入冰冷載體中，使溫潤與沈穩相互勾勒彼此底蘊也消弭石材的冷峻。

大理石紋的流線為廊道注入動態生命力，步入由淺色調為基底的主臥，妝點幾分黑色調與金屬質地的場域，再由簡約中彰顯出一絲精緻典雅。

顛覆傳統思維，精巧地將各有個性的材質相結合，著實體現多元化視覺感受，鑄就獨具匠心的美學格調。使無多修飾的大自然美感流淌於每一隅住宅，深植源於自然界的壯闊在人心。

撰文者-DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供-拓穎設計

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