Tatler封面故事》香港女歌手鄭欣宜：「我喜歡那個我正在成為的人」

香港女歌手鄭欣宜(Joyce Cheng)向Tatler剖白,講述她倡導女性權力、自尊的故事,以及她無條件愛自己的轉變。

鄭欣宜(Joyce Cheng)身穿著一身閃亮的翡翠綠色禮服走出來,盯著鏡頭,手拿著鑲有水晶的蘋果形手拿包,就像童話中的女王一樣。這次在Black Sheep餐飲集團位於大館的新餐廳The Magistracy中拍攝,她穿著飄逸的裙子充滿自信的走著,又舉起那條充滿蝴蝶裝飾的連衣裙,Joyce讓整個房間充滿了活力。她與在場的工作人員開玩笑,確保每個人都吃到東西,還為她的髮型師唱生日歌。她會調皮地模仿一個難搞的女明星角色,在拍攝過程中開玩笑。「我是蝙蝠俠!」她站在一個角落咆哮,並拿著一件黃色長袍扮翅膀。BenjaminTeh,是她的最好朋友,也經常在Joyce的YouTube頻道出現,在旁為她歡呼。

雖然她有演戲和做節目,但她最廣為人知的是作為一名歌手,以及身材多樣性(Body Diversity)的倡導者。她說:「我想我只是非常幸運地把握了時機」,回顧她過去一年的榮譽、獎項和品牌代言,這些都是由於歌曲大熱以及大量粉絲在網上推動。「當然,還是有困難的工作。但這個行業裏每個人都很努力。碰巧如今的趨勢是追求真實,而不需要千篇一律的流行歌手。當我還是個孩子的時候,演藝圈的情況是非常不一樣的:如果我在那個時代出道,我想我不會有機會。我的成功只是因為環境加上我的堅持。」

儘管在鏡頭之外的她顯得更加有分寸,35歲的鄭欣宜在現實生活中同樣帶有一股令人振奮的力量,就如唱片裏和屏幕上所見一樣。她換上了自己的Ganni Smiley T恤和高腰洗水牛仔褲,臉上仍然塗著拍攝時的淡紫色眼影,水鑽貼片還在她的眼角閃閃發光。她不時望向Benjamin,通常只是為了看他是否在笑。她從2000年初開始錄製音樂,並於2011年發行第一張專輯。但直到2010年中期,她才終於找到了一種真正能與觀眾產生共鳴的風格。她2015年發行的單曲〈你瘦夠了嗎?〉對社會對於美的狹窄定義 舉起了放大鏡。2016年,她推出了排行榜冠軍單曲〈女神〉,是一首抒情的流行歌曲,歌曲內容使她成為自尊的捍衛者。她唱道:「不要低頭光環會掉下來/你是女神/不要為俗眼收斂色彩」,配上一段自編自導的黑白音樂影片,裏面她製作了選美王冠,戴在代表各行各業人士的演員的頭上。

她的真誠奠定了成名的基礎,雖然這與香港樂壇對演員進行嚴格管理和篩選的傳統截然不同,但卻倍受她的粉絲團「Joysticks」(粉絲名稱)的歡迎。去年的專輯《Joyce to the World》 是她在2020年加入寰亞唱片後的第一張專輯,將重節奏的電子舞曲和溫柔的鋼琴混編,突出了自愛和女性力量。夜店說唱風格的 〈Glitterfalls〉和 鄉村音樂風的〈豐乳肥臀〉,是自我接受和無視攻擊者的頌歌,引發了社會將Lizzo、Taylor Swift和Meghan Trainor與她做比較,並在香港演藝界開創先河。加上高成本製作的音樂影片,鞏固了她為邊緣人或不是被普羅大眾所接納的人而吶喊的角色。或者說,正如一本香港刊物對她的描述,她是「去除攻擊者運動的Katniss Everdeen」,她「在舞台上的表現是最鼓舞人心的」。然而,受這些打擊的人正在設法解決這個問題 。

在回顧她的〈女神〉發佈時,她說:「有那麼一瞬間,我以為我已經懂得生活。我只需要愛自己,並鼓勵我周圍的人也要愛自己,然後我的生活就一帆風順了。但是,生活不是這樣的:人生總是高高低低。如果說從2016年以來都很順利,那我就是在胡說八道。」 她的成長是浸沈在娛樂圈中──一個充滿著自信和人脈的華麗世界,但她也很早就洞悉了它的陰暗面:由於出生在「星級家庭」,狗仔隊對她的圍追堵截和 ,對她一舉一動的細微分析和暗諷,更通常是與她的身材有關。

從以「欣宜的減肥秘訣」起題而吸引點擊率的網站,到把她的臉和身材修得面目全非的雜誌,她一直在與「她不應該對自己的皮膚感到滿意」的觀念作鬥爭。她甚至在自己的音樂影片中也面臨著過度修飾的身材。「一直都是這樣!」 Benjamin插了一句話。Joyce 說,「在一個視頻中,我看到編輯把我的脖子和身體變得很細,完全改變了我的身材。這並不是我的要求。我在去排練的路上哭了,甚麼時候才算夠?一切都已經很美了,不需要再修飾了」。她甚至用強硬的態度面對粉絲:「當他們想自拍時,我總是說,不要濾鏡!用普通相機! 如果有一天你失蹤了,人們只有你的這些『美圖秀秀』照片怎麼辦?」她指的是經過熱門的修圖程式處理的相片。「每個人都知道我的樣子,這沒關係。」

要達到這個 能夠控制自己的 形象以及相信自己 直覺的能力,這是一個過程,她承認她仍然在努力。 她說:「直覺告訴我要做甚麼的時候,我沒有理會它,這令我後悔。」

「我很清楚我想去哪裏。」她的聲音剛開始有點哽咽,Benjamin就拿過來一張紙巾。她擦了擦眼睛。「問題是,我怎樣才能到達那裏?我不知道為甚麼我會對這個問題情緒化,但這是一個有趣的旅程。它應該是有趣的。」

她對自己的舞台有超強的意識,覺得有責任不辜負她所塑造的角色,即使她自己仍然在這條路上。「我想很多人聽我的歌,他們聽到 音樂背後有很多激勵、關於自信和自尊的信息。而這就是我想成為的人。這是我想成為的人的投射;是我想看待自己的方式。但這是一個永無止境的旅程。」

「特別是六年前,當〈女神〉首次發佈時,我覺得自己像個騙子,因為我會有糟糕的日子,那時我不想看鏡子裏的自己,或者我穿上任何衣服都感覺不舒服。或者我走進一個房間,會把自己與其他女性進行比較。但這沒關係。當然,我努力不這樣做。我現在已經很少這樣做了。但這是一個旅程。不對自己如此苛刻是很難做到的,但這值得付出艱苦的努力。」

她現在與自己的另 一面的關係是怎樣的?「我認為我很擅長這個。這麼說吧,我喜歡那個我正在成為的人。」

當疫情期間禁止現場表演時,Joyce 開始經營她的YouTube頻道「Joyce is Moist」,通過對她的日常生活的觀察,從誠實和真摯到平凡和有趣,都是她的創作題材,這也增加了她的粉絲人數。她說: 「YouTube使我能夠掌控我的表達內容。在有社交媒體之前,我在鎂光燈下長大,有很多寫了關於我的東西,但我沒有辦法控制這些內容如何被展示出來。我不想火上加油,所以選擇甚麼都不說。我只是不停地告訴自己,時間會隨著我的努力和作品表達一切。我的YouTube是個絕佳機會,讓大家看到真實的我,有更多脆弱的時刻,這是一種更親密的環境」 (她變得誇張興奮起來) 「Hello!大家好! 我係 Joyce 鄭欣宜!」

關於粉絲Joysticks,「他們真是太有趣了」她感嘆道。「他們讓我很振奮,我想他們沒有意識到他們的愛對我有多重要。當我在舞台上聽到他們呼喊我的名字時,這種能量會轉移到我身上,我就能回饋給他們。這是一個令人上癮的、美麗的事情。」

鄭欣宜的父親是演員兼歌手鄭少秋,母親是沈殿霞。沈殿霞是一位戴著標誌性眼鏡的喜劇演員、歌手,是出演了無數電視節目和電影的明星。鄭欣宜繼承了她母親的熱情、能響遍全屋的笑聲,對自己的失誤自嘲和用笑話轉移批評的能力。特別是在沈殿霞早期的演出中,許多笑料都是圍繞著她的肥胖身材,她經常扮演喜劇的陪襯角色。但她卻成為香港當時最成功和最受歡迎的女藝人之一。鄭欣宜第一次嘗到表演的滋味是小時候和母親一起在電視上唱歌,但在她還小的時候父母離異,出生在溫哥華的她主要由外婆撫養。「她非常保護我,因為如果我出了甚麼事,她怎麼向我媽媽交代?直到我十幾歲的時候,我才真正被允許離開家中,所以我曾經過著非常受呵護的生活。」

雖然她從小就在媒體上露面,但在她的家庭支柱──母親和外婆於2008年雙雙去世後,她才開始進入演藝圈。從那時起,她獨自在世界闖蕩,她的職業生涯就像過山車一樣跌宕起伏,充滿了陷阱和高潮。通過多年努力去成為她心目中理想的表演者模樣。

通過多年的努力去 成為她想要的那種表演者,並讓她周圍同行 的人看到,這激勵了她成為今天的樣子。

她是在哪裏學會駕馭名聲的?停頓了很久,她說:「我曾是一個非常壞、叛逆的孩子,不聽任何人的說話。我心裏一直有這個想法,我只想按自己的方式做事,按自己的主張找出自己的路。中國有一句俗語——『食得咸魚抵得渴』,我雖然討厭這句話,但這是很真實的。」

「在我的一生中,我一直被告知:『不要這樣做,Joyce, 待在你的道路上,保持安全,去上學,和家人在一起。你不會成功的。』或者後來的,『留在電視節目上,不要做歌手。』然後,『不要唱不是關於愛情的歌曲,。哦,你要唱關於自愛的歌曲。好吧,祝你好運。』這些話還是來自於我生活中的人,而且是來自於有愛的地方,但在一天結束時,我仍然要聽從我的內心。」

她又開始輕聲啜泣,卻在淚水中繼續:「我說,謝謝你們的建議,但我要用自己的方式去做。如果我失敗了,至少這是我自己。到目前為止,這樣都很有效,所以我只是繼續前進。」

作者/Joyce Li

