外國人說Don’t go there 不是要你別去那裡

Maggie的外國朋友想換工作，去一家公司面試，Maggie問他面試結果如何。

朋友回答：”Don’t go there.”

為什麼「別去那裡」？是不想去那兒工作嗎？其實這時候，如果還繼續追問為什麼別去，就是自討沒趣了。

來看看幾組 there 的道地用法。

1. Don’t go there.

（Ｘ）別去那兒。

（Ｏ）別提了。

「Don’t go there」，不是「不要去那裡」，而是「不願意想，也不願意提這事」。

這句話如果是美劇的愛好者，應該就很熟悉。例如，你要問別人有關他的ex-wife、ex-husband的事，多半話沒講完，就會被別人一句 “Don’t go there.” 打斷。

有時候加一個 even，或把主詞 you 也加上去，意思一樣，也常見：

Don’t even go there.

You don’t go there.

來看一段對話情境，熟悉用法：

A：Hey, John. I heard you changed your jobs. How do you like your new job?

嘿，John。聽說你換工作了，新工作怎麼樣啊？

B：Don’t even go there.

別提了。

2. You can’t go there from here.

（Ｘ）你不能從那裡到這裡。

（Ｏ）那裡遠得很哪。

（Ｏ）這問題沒法解決。

“can’t get there from here” 字面上的意思是「無法從這裡到那裡」，它可以指距離太遠，

例如有人問路，要到某個地方，真的太遠了，你可以這麼說：

You can’t get there from here, but I’ll give you some directions if you have paper and a pen.

那地方遠著呢！但如果你有紙和筆，我可以跟你說怎麼走。

也可以比較抽象地指一件事「太難，無法解決」。

I’ll say you can’t get there from here. Let’s just leave it at that.

我覺得這問題還沒辦法解決，先就這樣擱著。

3. He is not all there.

（Ｘ）他並不是都在那裡。／他常常不在。

（Ｏ）他搞不清楚狀況。／他有點傻。

There意思是「那裡」，但當別人問：”Are you there?”

這句話更常的用法，不是問「你在那裡嗎」，而是「你有在聽我說嗎」。所以 there 不只是人在那裡，而是心也在那兒，有「警醒、專注」的意思。

All there 當形容詞，意思是「機警的、知道自己在做什麼、知道自己身處何處，要去哪兒」；那麼相對的 not all there，就是「有點愚蠢，缺心眼兒；腦筋不大正常、搞不清楚狀況」。

來看用法及例句：

This new kid looks like he is not all there.

那個新來的學生好像搞不清楚狀況。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌，追蹤Instagram。

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