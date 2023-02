外國人說Don’t go there 不是要你別去那裡

Maggie的外國朋友想換工作,去一家公司面試,Maggie問他面試結果如何。

朋友回答:”Don’t go there.”

為什麼「別去那裡」?是不想去那兒工作嗎?其實這時候,如果還繼續追問為什麼別去,就是自討沒趣了。

來看看幾組 there 的道地用法。

1. Don’t go there.

(X)別去那兒。

(O)別提了。

「Don’t go there」,不是「不要去那裡」,而是「不願意想,也不願意提這事」。

這句話如果是美劇的愛好者,應該就很熟悉。例如,你要問別人有關他的ex-wife、ex-husband的事,多半話沒講完,就會被別人一句 “Don’t go there.” 打斷。

有時候加一個 even,或把主詞 you 也加上去,意思一樣,也常見:

Don’t even go there.

You don’t go there.

來看一段對話情境,熟悉用法:

A:Hey, John. I heard you changed your jobs. How do you like your new job?

嘿,John。聽說你換工作了,新工作怎麼樣啊?

B:Don’t even go there.

別提了。

2. You can’t go there from here.

(X)你不能從那裡到這裡。

(O)那裡遠得很哪。

(O)這問題沒法解決。

“can’t get there from here” 字面上的意思是「無法從這裡到那裡」,它可以指距離太遠,

例如有人問路,要到某個地方,真的太遠了,你可以這麼說:

You can’t get there from here, but I’ll give you some directions if you have paper and a pen.

那地方遠著呢!但如果你有紙和筆,我可以跟你說怎麼走。

也可以比較抽象地指一件事「太難,無法解決」。

I’ll say you can’t get there from here. Let’s just leave it at that.

我覺得這問題還沒辦法解決,先就這樣擱著。

3. He is not all there.

(X)他並不是都在那裡。/他常常不在。

(O)他搞不清楚狀況。/他有點傻。

There意思是「那裡」,但當別人問:”Are you there?”

這句話更常的用法,不是問「你在那裡嗎」,而是「你有在聽我說嗎」。所以 there 不只是人在那裡,而是心也在那兒,有「警醒、專注」的意思。

All there 當形容詞,意思是「機警的、知道自己在做什麼、知道自己身處何處,要去哪兒」;那麼相對的 not all there,就是「有點愚蠢,缺心眼兒;腦筋不大正常、搞不清楚狀況」。

來看用法及例句:

This new kid looks like he is not all there.

那個新來的學生好像搞不清楚狀況。

