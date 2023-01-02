「重新開始！」阿根廷輸球後，梅西口中的「Volver a empezar」

【閱讀重點】

2022世足阿根廷雖開局不利，第二場擊敗墨西哥後，梅西在記者會中重複多次 “Volver a empezar” (重新開始)，這是一句能帶來希望的話語。 1982年的西班牙電影《重新開始》(Volver a empezar) 以同一句話作為片名，描繪後獨裁時期的西班牙。 電影中值得關注的是配樂裡有兩種風格的「重新開始」，知名拉丁情歌歌者胡立歐 (Julio Iglesias) 曾重新以西班牙文改寫灌唱，風靡一時。

2006年世足賽在德國舉辦時，我在自己每兩週刊登一篇文章的專欄之外，應邀再寫一篇與足球相關的各類書寫，我以〈足球就是詩〉(註1)，漫談文人的足球觀與足球經驗，以及與足球連結的文學創作。文中最後引用義大利導演兼作家帕索里尼 (Pier Paolo Pasolini，1922－1975) 的詮釋，他對電影語言的掌握，顯然讓他對足球的詮釋多了一份細膩和美感。他說：

足球是一系列的符號系統，因此，是一種語言。球員盤球的動作就充滿了詩意。進球得分那剎那是最純粹的詩意展現的時刻。每個得分球都是一種發明，一個顛覆密碼的美姿。那是一種錯愕、無法逆轉、一股電擊、無法抗拒的氛圍，跟詩的語言一模一樣。冠軍賽的得分者就是最傑出的詩人。

時光輾轉 16 年，世界已經又舉辦了四次世足賽。2022 這一年異常特別：在中東的卡達舉辦，在冬季踢球，出乎期待與想像的意外頻仍，恰似帕索里尼的妙語，這種錯愕和無法逆轉的運動藝術就是詩與詩人「神來之足」的傑作。

註1：刊登聯副，2006年6月24日。

阿根廷，別為我哭泣

11 月 22 日首場比賽中，世界排名 51 的沙烏地阿拉伯擊敗排名世界第三的阿根廷國家代表隊時，阿拉伯的媒體以「阿根廷，別為我哭泣」(註2) 為標題，用這首阿根廷懷念國母— 33 歲香消玉殞的艾維塔・貝隆 (María Eva Duarte-Evita Perón，1919-1952) 的歌曲歌頌勝利，而聲稱此次世足賽是封關之作的梅西在這場失足飲恨，飽受愛之深的斥責，漫漫長夜，過此一步即無死所的煎熬，晦暗深過陰霾籠罩。

時隔五天，11 月 27 日阿根廷以 2:0 擊敗墨西哥，守住了晉級的希望。梅西在記者會中重複多次講了 “Volver a empezar” (重新開始)，闡釋了許多可能，許多希望，許多機會和許多匱乏空虛後的慶幸與彌補。 而這個 “Volver a empezar” (重新開始)，比起第一場的〈阿根廷，別為我哭泣〉帶給大家更多光明與願景，同樣喚起諸多記憶。

註2：〈阿根廷，別為我哭泣〉是兩位英國音樂人的創作， Andrew Lloyd Webbe作曲，Time Rice作詞，靈感來自於 1946 年貝隆將軍贏得勝利，艾維塔成為第一夫人，在總統府「玫瑰宮」陽台向歡呼的群眾致詞一幕。

「重拾足球」呼應「重建家園」，電影描繪後獨裁西班牙

西班牙導演，同時也是美國影藝學院委員荷西・路易斯・賈西 (José Luis Garci，1944-) ，1982 年的作品《重新開始》 (Volver a empezar) 贏得了隔年的第五十五屆「奧斯卡最佳外語片」 (2020年起改為「奧斯卡最佳國際影片」) ，成為首度獲得此項榮銜的西班牙導演和影片，一掃當時西班牙國內既不叫好的影評也不叫座的票房，得以「重新開始」，振興整個電影市場。

《重新開始》敘述西班牙內戰後流亡美國，任教柏克萊大學的文學教授阿爾巴哈拉 (Antonio Miguel Albajara) ，同時也是一位傑出的作家，在他獲得諾貝爾文學獎之後，1981 年回到西班牙北部的故鄉—阿斯圖里亞斯自治區 (Asturias) 的希鴻小鎮 (Gijón) 。

這是後佛朗哥時期的西班牙，一個開啟君主憲政與民主制度的新西班牙。然而，阿爾巴哈拉返鄉只為了圓一個夢想：尋找流亡前、三O年代末的舊愛艾蓮娜，與她訴鄉愁，懷念舊時光，渴望重返家鄉的足球隊 Sporting de Gijón，再一次擔任他年少時「中鋒」的角色，踢幾回足球。少小離家老大回，四十年家國重新開始，心滿足後再返回加州。

片末，導演特別向獨裁時期而離散缺空的世代致意：「給三Ｏ年代時的年輕人，而如今依然安在的男男女女：感謝您們，給我們生命中的希望、愛、熱情、勇氣和信仰」。

《重新開始》配樂與電影誰更轟動？

電影中值得關注的是配樂裡有兩種風格的「重新開始」：一個是秘魯裔美籍的柯爾・波特 (Cole Albert Porter, 1891 – 1964) 作曲的 Begin the Beguine，因版權問題而無法當成電影片名，否則想必更為轟動。知名拉丁情歌歌者胡立歐 (Julio Iglesias) 曾重新以西班牙文改寫灌唱，風靡一時，帶動了電影的影響效益。

1982 這一年，世足賽在西班牙舉行，阿根廷國家隊銜著前一屆世界冠軍的佳績來到，但未能衛冕成功。四十年後，以名列前茅世界第三的阿根廷國家隊在卡達，一戰大意失荊州；二戰，隊長梅西説「重新開始」。梅西是否能像阿爾巴哈拉教授一樣，重新舞一曲 Beguine (貝津舞，類似倫巴)，一如他所說的「重新開始」，像阿爾巴哈拉教授一樣重溫年少的夢想，再多踢幾回足球？梅西不需要等四十年，11月30日便有答案。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌，追蹤Instagram。

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