拖油瓶變金雞母，蘋果「棄子」4年由黑翻紅…焦佑衡救援，3個改變讓嘉聯益營收創單季新高

文／譚偉晟

今年第三季，在電子業一片不景氣中，軟板大廠嘉聯益逆勢以單季7.5億元的稅後淨利，創歷史單季新高，背後原因，竟是曾經裁員上千人、產線一度停擺的觀音廠，在該季大舉貢獻營收與獲利。

曾經，這座嘉聯益特地在2018年為蘋果蓋的工廠，由於傳出被客戶「刁難」、產線驗收不過，導致該廠被迫裁員，更間接導致公司經營權易主，成為近年台廠吃「毒蘋果」螫傷營運的著名案例。

現在，當年的拖油瓶，卻成為這家台灣軟板三哥的金雞母，且據多家證券法人報告指出，其觀音廠的最大客戶就是蘋果。是什麼原因，讓原本被市場視為蘋果「棄子」的嘉聯益，在短短四年內由黑翻紅？

總部位於新北市樹林的嘉聯益，最早是1992年，由現任副董事長蔡長穎、董事吳永輝這兩位出身台灣第一家軟板廠「百稼」等專業經理人所創辦；2003年，嘉聯益併購百稼，後者為消滅公司，並且雙方在當年合併完成後，更一舉成為當年台灣最大的軟板廠。

那一役吞下「毒蘋果」

營運「去了了」

事實上，2003年該公司就打進蘋果的筆電供應鏈；兩年後，它接著攻入手機市場，陸續拿下摩托羅拉、諾基亞的訂單，2006年，智慧型手機問世，它陸續成為宏達電、黑莓機的供應商。

靠著技術領先，並接連抓著產業新趨勢，讓該公司2003年起營收連9年成長，從最初的42億元，一路到2012年的143億元，總計9年營收成長2.4倍。

時序來到2017年，當時，一家負責供應蘋果iPhone超過8成軟板的日本業者，出現供應問題，蘋果為了分散風險，決定給第二供應商嘉聯益，進而促成第一大軟板供應商的機會。

當時原本滿懷信心、砸下超過40億元買地建廠的嘉聯益，想都沒想到，這個投資後來卻變成一場惡夢。然而，回頭來看，與其用惡夢來解讀，倒不如說在那一役，該公司顯露了它原本的缺點，也就是「管理」。

從拍板建廠到量產，當初客戶只給嘉聯益9個月的時間，但在一開始，該公司從太陽能廠旭晶能源手中買下其觀音廠房時，就遇上賣家背後複雜的聯貸問題，需要與多家債權銀行一間間溝通，「那時候有十幾家銀行要談。」總經理李華全回憶。

好不容易在2018年3月，該廠終於過戶，這時距離客戶訂出的量產時程，僅剩下半年，但李華全說，那時的觀音廠，是一座「地上全是土粉」的毛坯屋，不僅所有管線得重拉，「我那時候也是中國、日本到處跑，去追設備、材料。」

後來，嘉聯益幾乎是在最後一刻，「兜」齊了廠內所需的兩千四百台設備，但客戶規定的產線驗證時間是5百小時，這導致在客戶新手機發表的當年9月，該廠才能開始生產，而競爭對手早在兩、三個月前大舉量產。(閱讀全文…)

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