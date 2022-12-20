日本 賽車主題潮流飯店

佔盡優勢的絕佳地理位置

富士賽道凱悅臻選飯店與東京相距約80分鐘車程，不僅背靠景色旖旎的富士山，更毗鄰舉辦世界級賽事、擁有悠久歷史的富士國際賽車場，佔盡飽覽精彩賽事的黃金地段。由於地理位置優越，設有令人眼前一亮的裝潢和多元化的設施，絕對是舉辦大小聚會的理想選擇，無論是8人董事會會議，還是多達310人參加的大型會議，皆一應俱全。

另外，飯店設有富士動力運動博物館，展出約40輛遠至19世紀末的賽車，別具歷史價值和劃時代意義，讓住客可以在此私人博物館中加深對賽車的知識，並沈浸於這項極限運動的歷史和文化之中。

感受周邊豐富文化遺產

住客亦可以在飯店附近遊覽各個自然景觀和參與各種戶外活動，包括遊客必訪的富士山。作爲聯合國教科文組織所列出的世界遺產文化遺址之一，多個世紀以來，富士山一直是藝術靈感的泉源。山上有富士淺間神社、白絲之瀧瀑布和環繞山腳的富士五湖等景點。附近還有日本最長的懸索式吊橋「三島天空步道」和露天的高級購物廣場。

致敬賽車運動的黃金時代

飯店設有兩間提供地道日本菜的餐廳、一間酒吧和一間全天候營業的餐廳，所有餐飲場所均採用時尚的裝潢，致敬賽車運動的黃金時代。「TROFEO」是一間全天候營業的義式小餐館，設有戶外露台和私人包廂、以及坐擁富士山美景的大廳酒廊；「Robata Oyama」提供日式互動用餐體驗；「Bar 4563」以地下酒吧為風格設計靈感，並設有戶外露台，營造極佳酒吧氣氛；排列在酒吧展壁下的多架模型汽車必定深受愛驅之人所喜愛。另外，酒吧精心調配的雞尾酒和一系列優質日本威士忌亦是必嚐之選。

住客還可以選擇在Omika Wellness & Spa放鬆身心，洗滌心靈。這裡設有室內游泳池、水療中心、室內和室外溫泉、以及寬敞的健身中心等設施，供大家在旅途中回復身心健康，盡情享受放空的的愉悅心情。另外，為了滿足一眾賽車迷的心願，健身中心更配有專為專業賽車手而設的先進駕駛模擬器，讓住客體驗在賽車場上奔馳的快感。

展現富士賽車森林魅力的風格住房

120間風格獨特的客房，包括21間空間寬敞的套房。所有套房均設有私人露台，可欣賞到富士國際賽車場上的刺激賽事或富士山的壯麗景色。飯店還擁有五棟別墅，住客可攜犬入住，同時更設有獨立的私人停車場。車位的一側配有落地玻璃窗，讓車主在別墅都能隨時隨地欣賞到自己的愛驅。另外，每間客房的室內裝修都經過精心設計，當中以優質皮革配以雅緻的大理石作為點綴，其浴室豪華設備更媲美高級水療中心，讓客人可以在寬敞的浴缸中享受奢華體驗。

【Fuji Speedway Hotel】

T：+81 550-20-1234

A：645 Omika, Oyama-cho, Sunto-gun, Shizuoka, Japan, 410-1308

W：www.hyatt.com

撰文者-DECO 雜誌

資料暨圖片提供-凱悅酒店集團（www.hyatt.com）

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