5個小巧思 家裡瞬間聖誕化

到聖誕節前夕還在加班來不及佈置？本文教你如何瞬間打造聖誕感滿分的空間！

隨著一年一度東西方最重視的節日之一「聖誕節」的臨近，很多家庭傾向於投注很多的心力在裝飾住家，並在聖誕夜與家人、情人或朋友享受這溫暖的一天，但是，並不是所有人都有大把大把的時間和金錢花費在這上面，因此，我們提供幾個方便快速的小技巧，有些甚至在下班當前購買也來得及！

聖誕假期到處人擠人，也不想在寒冷的天氣出門嗎？不如選一款聖誕感滿分的「肉桂」香氛蠟燭，點燃的那瞬間，馬上喚醒心中的溫馨感，又或是買一盞可愛的麋鹿桌燈，並將主燈關掉，暖黃色昏暗的燈光也是一種儀式感的呈現。

以下，為你推薦 5 種聖誕佈置小撇步：

香氛蠟燭

Diptyque 2022 年冷杉、星光及白雪三款限量版香氛蠟燭

香氛蠟燭點燃的瞬間，可以馬上轉換空間的氣味和氣氛。選擇一款自己喜歡味道的香氛蠟燭，是一種很好營造或是喚起節慶溫馨感的方式，在聖誕節的時刻，建議可以選擇香氣含有豆蔻、肉桂或是柑橘的氣味。

花環和配飾

巧妙妝點一些使用松果或冬季插花等聖誕飾品，是提升空間過節氛圍的好方法。無論是人造樹葉還是從花園裡採摘的新鮮植物，這都是將質感和外部環境帶入生活區的絕妙方式。我們沒有必要向西方屋內有壁爐，花環可以放在餐具櫃上，或是掛在牆上。如果覺得花環和飾品不夠亮，也可以繞一些閃爍的燈在周圍，點亮我們的心情與空間。

重點燈飾

一個房間應該至少有一盞或兩盞燈聖誕感的主要燈飾，具體取決於它的大小。在節日期間，氣氛照明非常重要，可以使房間變得柔和，畢竟，有時候使用房間內的主吊燈可能會太破會氣氛。

地毯、毛毯和靠墊

地毯不僅適用於木地板或硬地板，也以層次堆疊的方式置於原本的地毯上，地毯越蓬鬆越柔軟，給人的感覺就越舒適，不僅是視覺效果，還有助於在寒冷的冬日下午保持溫暖，可以說是一物多用。建議在沙發上放上靠墊毯子，有襯裡的厚窗簾也能為房間增添舒適感。毯子建議選擇針織、羊毛、雪尼爾和天鵝絨等質地。

牆壁色調

柔和的顏色在冬季看起來會顯得寒冷和刺眼，而讓房間暖和起來的一種方法是使用溫暖且視覺張力強的油漆顏色，推薦取自大自然秋天的顏色，例如濃郁的紅色、赤土色和溫暖的芥末色，這些色調都能為房間帶來舒適感。

作者／Hayley Yu

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