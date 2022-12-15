最接地氣內需股 憋不住，讓人有感的消費來了！

文／方亞申

外銷訂單連三降，內需卻因疫情趨緩、人潮回流及邊境解封而蓬勃發展，隨著外商傳出要來買餐飲連鎖爭鮮壽司刺激，配合年底、農曆年接近，對於餐飲零售業績、股價有加分作用，加上北部飯店、超商等，都成為台股年節前的焦點股。

財政部公布十一月出口規模降至三六一．三億美元，創近十九個月以來低點，年減十三．一％，減幅也是二○一六年二月以來近七年最大降幅；統計處坦言，就連十二月與第四季也將呈現負成長，旺季效應確定落空。全球高通膨與升息壓力，導致終端需求明顯萎縮，加上中國防疫政策干擾生產活動，供應鏈仍有庫存調整壓力，而且還沒看到落底跡象。

其中電子零組件十一月出口值年減四．九％，終止連續四二個月正成長，今年下半年可明顯感受到外銷景氣由盛轉衰，使得出口市場旺季飄起陣陣寒風，儘管全年出口仍可創新高、且有中高個位數的成長，但十二月已無法避免連四黑，第四季負成長已成定局，為兩年半以來首次出現季出口萎縮。

觀光飯店邁向正常營運

但另一方面，經濟部統計處公布十月批發、零售、餐飲營業額，均創歷年同月新高，尤其零售業更是攀上歷史次高。統計處公布十月批發業營業額為一．○六兆元，年增四．三％，為歷年同月新高，並且是連續二四個月正成長，累計前十月營業額，創歷年同期新高，年增六．九％。其中零售業十月營業額達三八○七億元，月增七．七％、年增二．一％，創下歷年次高紀錄，且是連續十四個月正成長。累計今年前十月零售業營業額為三．四九兆元，創歷年同期新高，年增七．九％。

隨著社會將新冠疫情視為流感化，消費人潮回流，餐飲業十月營業額七六九億元，月增六．七％、年增十三．八％，為歷年同月新高，且是連續六個月正成長。累計前十月餐飲業營業額為七○二五億元，亦創同期新高，年增達二○．三％。其中，餐館業十月營業額年增十三．五％最高、飲料店業年增十一．七％。展望十一月，時序進入耶誕節及元旦鋪貨旺季，且在國人消費生活漸回常軌，預估餐飲業月營業額為七六○至七八○億元，年增十三．三至十六％，維持雙位數年增表現。

台灣今年先前有防疫險理賠金額超過一八○○億元，大部分流進內需市場，激勵旅遊、消費；接下來十月邊境解封，來台商務、旅遊人數快速提升，雖未能與疫情前相比，但是基期低，就像北部飯店龍頭晶華，住房率一度幾乎低於二成，一下子就衝回八成以上，台北街上開始聽到外語、外國人慢跑，對於增加消費也有幫助。而過去兩年政府發放消費券激勵內需，大多往中南部跑，雙北幾乎受益有限，如今外國人進入台灣已無強制性隔離，提升外國人來台洽公及旅遊意願，北部旅遊、消費將大為提升，台灣開放後，觀光飯店以及飲食消費方向上，朝著回復正常營運邁進，所以相關公司業績將得以回升。

餐飲業獲利明顯恢復

第三季以來最明顯獲利回復的就是餐飲業，正呼應政府所公布統計數據。攤開第三季獲利，王品單季ＥＰＳ三．七七元，逆轉原先上半年虧損；瓦城賺三．九四元，也是轉虧為盈；漢來美食亦同，單季賺二．四二元；其他如八方雲集、亞洲藏壽司、六角、豆府、聯發國際單季ＥＰＳ都是從二元起跳；進入十、十一月，除飲料業進入淡季外，其他大多能維持高檔，八方雲集十一月營收還創歷史新高；亞洲藏壽司、乾杯十一月與前十一月營收均創同期新高，漢來美食也創同期新高，王品十一月業績創同期次高。

而十二月年底及馬上接著而來的農曆年，都是餐飲業旺季，保守估計只要能維持第三季業績，隨著原物料成本下降，單季ＥＰＳ可望維持高檔，例如八方雲集全年ＥＰＳ就可望超過十一元、瓦城超過七元、王品超過五元、六角及豆府超過七元，都屬於高獲利。

近期幾乎有名的連鎖餐飲店，不論是否掛牌，幾乎人潮不斷，翻桌率提升，二三年隨著疫情進入第四年、民眾放下戒心，外食恢復疫情前，那麼連鎖餐飲店業績將被看好。

疫情前，八方雲集單年ＥＰＳ最高是十．五五元，豆府十．二五元（掛牌後），漢來美食十．四一元，六角九．四二元，瓦城十五．八元，都是屬於高獲利族群。而瓦城最高價是三七二元、漢來美食為一七九．五元、六角二○九元、王品是五一七元，這次八方雲集及豆府股價都創歷史新高，起了示範作用。

台灣餐飲業競爭激烈，這次趁著大家被關久了以及旅客陸續回流，業績大爆發，之後營運要靠本事。業者早已意識到，餐飲業除了立足台灣外，也要擴及中、美、澳以及東南亞營運。初期規模不大，但也逐漸提升自營或加盟店。

就拿近期台積電在美國亞利桑那州建廠、移機典禮，在台灣人進駐下，帶動周邊鳳凰城出現美食的85℃及以美國展店為重心的聯發國際旗下的歇腳亭設店，台灣過去以西進中國設店為主，如今可能東進美國，除美食、聯發國際外，八方雲集也積極進駐美國。以聯發國際及美食為例，美國單點獲利都相當可觀。（全文未完）

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