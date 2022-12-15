八貫掀起飆股新風暴 下一張王牌，就在隱形績優股！

文／黃俊超

全球超級央行周，聚焦利率政策與明年經濟展望，台股近期量縮整理，指數空間雖有限，盤面飆股卻接連表態，雷虎、八貫挾題材一飛沖天，冷門的績優股若獲籌碼加持，將有機會複製貼上。

美國十一月ＣＰＩ低於市場預期，通膨壓力持續下降，緊接著各國央行舉行利率決策會議，美國聯準會將公布十二月利率決策，重要觀察點包含是否如預期般放慢升息腳步至調升兩碼，主席鮑威爾的談話內容，利率點狀圖則將透露明年的升息次數，以及本波升息循環的終點利率預期為何，此外，也將對明年總體經濟狀況發展有最新預測數字。

近期美股持續維持在反彈走勢，主要仍看總體經濟數據，市場多數法人認為明年全球經濟將會衰退，而公債殖利率倒掛已久，根據歷史經驗也顯示衰退的機率較高，然而或許衰退是在預期內的，但是並沒有人能夠知道衰退的幅度，這也是市場看法分歧的重要原因，軟著陸抑或嚴峻的硬著陸考驗影響大不相同。

經濟將步入衰退期

市場焦點由通膨升息轉向經濟展望，尤其明年上半年對總體經濟可能是傷害較大的時間點，除了企業積極去化庫存之外，消費端因升息而導致可支配所得減少，最終需求是Ｌ型、Ｕ型或Ｖ型復甦難以預估，不過由於目前是疫後的非常時期，服務業等疫情受害產業對人力需求孔急，有助減緩失業率走高疑慮。

去年第四季台灣上市櫃公司營收達十一．四九兆元、獲利一．○九六兆元，而今年第三季獲利則是歷史第三高的一．一四兆元，以目前所知十月與十一月營收來看，第四季呈現季減與年減的機會相當高，也就是高峰期已經過去，而明年上半年同樣處在高基期的環境，勢必有段時間必須面對營收下滑的狀況。

第四季股市破底後大幅彈升，盤面上不斷有飆股竄出，首先是軍工股的雷虎，股價從第三季底的十六．六五元，最高上漲至四九．六五元，幅度高達一．九八倍，就連僅是稍微沾上邊如和成與嘉裕，也分別有一．三三倍與六八％的漲幅，遠高於正規軍如漢翔、全訊等。

政府力推無人機總體發展方案，預期在年底完成第一種子成員遴選程序後，具有競爭力的廠商都有機會拿到訂單，第一階段五○○○架可望於明年第三季成形，包含雷虎、漢翔、經緯航太等都已報名，此外，美國國會推出「二○二三國防授權法」，包含台灣增強韌性法，將在二三～二七年為台灣提供每年至多二○億美元無償軍援，預期軍工相關股仍是短線熱門焦點。

雷虎、八貫 引爆軍工題材

同樣也搭上軍工題材的八貫，主要題材為接獲全球知名軍用品廠訂單，間接打進北約軍隊防彈衣供應鏈，第四季開始陸續出貨，預估防彈背心外罩訂單可維持六個季度。此外，針對防彈背心高強硬度與輕量化需求，同步進行克維拉纖維的添加塗層送樣，若通過認證並出貨，將帶來新的營運貢獻。

貿易商起家的八貫，轉型為機能布廠，以醫療、軍用與航太救生為大宗，主要銷往歐美國家，客戶多為國際品牌大廠。主要產品為ＴＰＵ（熱塑性聚胺酯），醫療方面為Hillrom、Stryker及Arjo等國際醫療代工夥伴，航太則已打入空巴與波音兩大巨頭，拿下醫療與航空領域認證，為近年營運迅速成長的重要基石。

八貫十一月營收二．五一億元，年成長三五．八％創下歷史新高，前十一個月累積營收二三．四七億元，超過去年全年且也創下新高，獲利更是大躍進，明年將進行產線與產能規模升級，德興一路二期新廠可望完成，第三台淋膜機與十七台智能型高週波機台，將會陸續到位，總產能將逐步拉高至五○億元。（全文未完）

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