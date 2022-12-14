《清 · 盈 Feather》跳脫界線的無負擔格局

影響人們視覺感官的要素不僅侷限於軟裝及配色，空間格局更是起到左右住者感受的關鍵要素。空間的格局猶如描繪景物的畫布，要設計出能完美契合空間的軟裝是道基本題，而要如何運用動線的引導來化解原先格局上的劣處，則是用以鑑別設計師功力的申論延伸。

在意設計 李穎宗《清 · 盈 Feather》作品介紹

白色系的空間中以些微的黑線條做配搭，簡潔純粹中帶有一分線條的俐落，也藉這份線條感來劃分各功能區塊，並讓地板的木質色平衡整體空間的重量感。

如何令空間的輕盈感更加凸顯，是本案的首要課題。設計師大面積的開窗讓陽光得以毫無空隙的注入到空間當中，使純粹的空間染上一抹漸層躍動，隨著須臾而時刻變化著色調。如同在畫布上彩繪般，勾勒藏於生活中美好。

本案原先的天花較低，使得內部的隔間繁複進而造成對視覺的壓迫感。面對這一大難題，在意設計李穎宗選擇跳脫原先空間，以通透的開放格局將先天硬裝的劣勢化為住宅最大的亮點。也因為採用了開放性樓中樓的設計，許多原先被格局所侷限的設計因而得以實現，反轉一般樓梯帶來的壓迫與重量感，創造更加流暢滑順的視覺體驗。

生活理當在美好的事物中扎根，讓住家紓解日常在外的一日疲勞，放鬆無需多餘的物件，簡潔明亮的環境便是調適感官的最佳途徑。如何模糊空間交界卻又不失各場域的機能性，這是在意設計李穎宗最為熟稔的技法，將空間中潛藏的機能與美感最大化，創造每一位家人都能融洽其中的幸福住宅。

在意設計 李穎宗 總監

喜好組織設計。熱愛具有挑戰的工作，個人責任心較強，具有較好的設計創新意識和市場敏感度，能準確理解需求，有獨特創意和靈活的藝術表現力。

在意設計 公司簡介

在意設計（在意室內裝修實業／好苙整合設計）有限公司，成立於1975年，致力於國際級精品、商業空間、公共空間的規劃、設計與整合。 還貫徹了設計施工團隊的工作，以及高端集體住宅的設計與實施，細緻的工藝集成技術，豐富的業績。 案例經驗，目前擁有30多年的實踐經驗。

在意設計 得獎經歷

2022 法國NDA 銀獎

2022 義大利A’Design設計大獎 設計獎

2022 美國TITAN地產大獎 金獎

2022 柏林設計大獎 優選

2021 美國星火獎SPARK 優選

2021 倫敦設計大獎 銀獎

2021 美國繆思設計大獎MUSE 銀獎

撰文者-DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供-在意設計

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