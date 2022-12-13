頂級魚子醬珍貴歷史、哪裡買、怎麼吃？一次告訴你！

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃，著眼於世界頂級珍稀魚子醬，堅持嚴選一系列有自身養殖場的品牌，高品質魚子醬從原產地直送餐桌。從MIROOD CAVIAR、ANTONIUS CAVIAR、NEUVIC CAVIAR到KALUGA QUEEN CAVIAR等，提供各種等級及品項選擇，不僅可在家享用亦是節慶贈禮最佳首選。

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店，著眼於世界頂級珍稀魚子醬，堅持嚴選一系列有自身養殖場的品牌，高品質魚子醬從原產地直送餐桌。從MIROOD CAVIAR、ANTONIUS CAVIAR、NEUVIC CAVIAR到KALUGA QUEEN CAVIAR等，提供各種等級及品項選擇，不僅可在家享用亦是節慶贈禮最佳首選。

為推廣頂尖魚子醬文化，選品店更打造 Caviar Bar 形式的開放式內用空間，並精心設計由各國魚子醬為主軸的餐點及選定酒款，營造輕鬆品飲氛圍，四種巧妙截然不同的組合從早到晚皆有限量供應，希望前來享用的賓客們能跟著 Gourmet Boutique 挑逗味蕾環遊世界，更進一步認識珍稀聖品魚子醬，也帶來未曾有過的感官饗宴。

先為您科普「魚子醬」的珍稀歷史

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。

人類食用魚子醬已有超過兩千多年的歷史，它的營養高、熱量低，含有40多種的維他命和礦物質，與鵝肝、松露並稱「西方三大珍味」。

據說波斯帝國的人們是第一個品嚐魚子醬的人，於公元前四世紀時於裏海（伊朗北部）首次發現，認為魚子醬具有藥用特性並且是一日精力的來源，是生病時補給營養和恢復體力的天然維他命。

波斯帝國掌控鱘龍魚貿易多年，在對全球出口石油貿易前，魚子醬可說是伊朗對世界出口最具價值和高度需求的出口產品。如今我們所熟知熱愛的CAVIAR一詞即來自波斯語「KHVIYAR」，只有鱘魚的魚卵才能被稱為真正的魚子醬。

魚子醬長期以來一直被認為是全世界上最令人嚮往的美食資產之一，是奢華生活方式的代名詞。它是傳說中裏海珍珠和黑金，一種成熟而放縱的產品，因其複雜分層的口味和獨特的風味而深受人們的喜愛。

2001年，「瀕危野生動植物物種國際貿易公約」（CITES）正式禁止野生鱘魚子貿易，以飼養方式來供應魚子醬，生產限制和進出口嚴格控制導致伊朗魚子醬更加珍稀。伊朗曾經是，現在也仍然是裏海唯一被國際認證不會導致其本地 Huso Huso 鱘魚種群滅絕的國家。其漁業確保海中擁有數百萬隻 Huso Huso 幼鱘魚並保持謹慎的捕撈記錄來穩定海產。多虧於伊朗魚子醬悠久歷史不斷歷經試驗的根基，完美無瑕的鹽醃魚卵以及對道德育種的堅定承諾，這種堪稱典範的美味珍饈是不二之選，享有盛譽，享譽國際。

什麼品種的鱘魚才能做出上等魚子醬？

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。

「鱘魚」從遠古時代就生存在地球，至今超過250萬年以上，這水中活化石是世界上體型最大最古老的魚類，更有高壽達150歲的百歲魚瑞。全球20多種鱘魚當中，只有少數幾種的鱘魚魚卵才有資格煉成上等魚子醬。其中裏海的Beluga（歐洲鰉）、Ossetra（奧斯特拉鱘） 、 Sevruga（夫魯加鱘）及Baerii（西伯利亞鱘），這四種鱘魚組成了高品質的魚子醬頂尖美味。

魚子醬如何品嘗？

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。

最常見的吃法，就是用珍珠母貝湯匙挖一匙，放在手的「虎口」位置，讓手的溫度稍稍帶給魚子醬，上升到最合適的溫度後，一口乾就對了。另外，也有一說是歐洲人認為這樣就口吃，是比較優雅的品嚐方法。

Gourmet Boutique，出自台灣最大的魚子醬進口商和供應商

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。

Gourmet Boutique出自冠睿國際有限公司，由來自伊朗的魚子醬專家 Milad 於2014年創立，著眼於世界獨特稀有食材選品，堅持嚴選來自原產地國家的特有食材品牌，尤其致力於推廣頂尖魚子醬文化。

初期先由 MIROOD CAVIAR 世界最頂尖的伊朗魚子醬文化做知識全面性的教育及推廣，讓美食家及星級主廚們能第一手認識最正宗頂級魚子醬的淵源歷史。當市場成熟後，再陸續獨家代理世界知名高品質魚子醬品牌，包含有來自伊朗 MIROOD CAVIAR、波蘭 ANTONIUS CAVIAR、法國 NEUVIC CAVIAR、中國 KALUGA QUEEN CAVIAR 等皆於冠睿國際有限公司旗下，是台灣最大的魚子醬進口商和供應商。

Gourmet Boutique嚴選擁有自營養殖場的品牌合作以確保其最佳品質，並揀選未經巴氏處理的頂級馬洛索魚子醬，保留最原汁原味的濃郁奶油鮮香，並無任何化學添加保留其營養價值，為饕客們做最嚴格的把關。

來自伊朗的Mirood Caviar

Miroud，是公元前四世紀時於伊朗裏海附近發現魚子醬的第一個城市。裏海（伊朗北部）是世界上最大的內陸海，也是世界上最珍稀 Huso Huso 鱘魚種的發源地。伊朗幾千年來致力於生產高標準的美味魚子醬，20年以上 Huso Huso 鱘魚所製成的頂級 Beluga 魚子醬風味獨特且珍稀，自波斯帝國以來深受著名廚師和全世界鑑賞家追捧，Mirood的品牌名稱即源於此。

身為世界上最大魚子醬岀口專家之一的Gourmet Boutique創辦人Milad，是伊朗沿海養殖場的重要合作夥伴，有著專業魚子醬專家和鱘魚醫生團隊，幾十年出口世界各國的厚實經驗，在伊朗養殖場經營36年後決定將頂級魚子醬選品的使命與文化更發揚世界各地。MIROOD CAVIAR專門為米其林餐廳、星級飯店和頂尖客戶帶來前所未有的體驗。如今不用越洋遠渡，從養殖場直送餐桌，為饕客帶來世界級純正高品質、20歲以上的Beluga魚子醬。

Mirood 的貝魯嘉魚子醬（BELUGA ）口感柔滑，像新鮮攪拌的黃油一樣細膩，富含胡桃木的泥土色調及醃魚的輕微味道，是許多米其林餐廳的不二之選、頂級烈酒品牌指定搭配魚子醬品項，尤其推薦純吃配酒感受獨有風味。10g ($6,820)、30g ($19,415)、50g ($30,800)

來自波蘭的Antonius Caviar

Antonius Caviar 目前是歐洲最大的鱘魚養殖者和魚子醬供應商，在歐洲排名第一，全球排名第二，提供最高品質的鱘魚魚子醬，能夠滿足每一個挑剔的味蕾。經歷50年的歲月洗禮，累積成熟的育種技術，加上現代化生產線，以最高衛生標準及溫度條件，製造最優質的高級食材，從養殖到生產一條龍式的服務，讓最令人垂涎的珍饈新鮮直達餐桌，在家就能享受「黑金」饗宴。

養殖場位於被譽為「波蘭之肺」的東北部郊區——瓦爾米亞，得天獨厚的世外桃源被納入 Natura 2000（歐盟認定的自然保護區網絡，由特別保育區及特別保護區組成）。養殖池供應來自維納河的純淨水源，難得的天然地理位置及終年清澈的水質，具備養成健康鱘魚的絕佳條件。挑選雌鱘魚的過程極為嚴格，使用純種大白鳇(Acipenser gueldenstaedtii) 和西伯利亞鱘魚 (Acipenser baerii) 的魚卵生產魚子醬，僅從8-10歲的成熟鱘魚中提取，並且會仔細確認鱘魚的健康狀態，為求達到最高品質。

西伯利亞魚子醬（SIBERIAN）由西伯利亞鱘魚 ( Acipenser baerii)魚卵製成，帶有濃郁香氣，具有天鵝絨般的絲綢口感，魚卵直徑範圍約 3 毫米，呈現黑色到淺棕色的光澤。30g ($3,500)、50g ($5,700)

奧賽嘉魚子醬（OSCIETRA）由純種大白鳇( Acipenser gueldenstaedtii )的魚卵製成，是世界第二昂貴的珍稀魚子醬，香氣濃郁，帶有清晰的堅果味，極致奢華口感，魚卵直徑約 3 毫米，呈現金棕色與琥珀色亮澤。30g ($4,700)、50g ($7,500)

來自法國的Neuvic Caviar

Neuvic Caviar是來自法國的第一個有機魚子醬品牌，使用活水源，位於20世紀80年代法國 Aquitaine 地區 Neuvic 鎮被稱為魚子醬源頭的 Isle 河，而不是循環水，每立方水里養殖魚的重量在20公斤以下，這遠遠低於50公斤的鱘魚一般養殖標準，以確保魚兒能夠自由的生長，以不至於為了搶奪食物而影響健康。

自 2021 年 5 月起，Neuvic Caviar 也獲得了有機農業認證。鱘魚養殖卓越的另一個基本要素是鱘魚食物來源的品質，在 Neuvic，魚飼料是新鮮的小魚或者經過嚴格篩選的100%有機飼料。關於包裝，它是用環保材料製成的。牛皮紙包裝是100%天然包裝，由木材製成，它是可再生的、可生物降解的、可回收的和可回收的。Neuvic Caviar 尊敬鱘魚、人們以及環境，遵循最高品質的歷程，包括源源不絕清透的淨水、有機食物、魚類低密度養殖環境及保持簡易天然不過度操控。多虧這樣的堅持與使命，造就最純淨迷人的魚子醬。

貝禮魚子醬（BAERII）柔軟且輕易化開， 些微的新鮮核桃風味，在舌尖上達到完美的平衡。30g ($5,900)

奧賽嘉魚子醬（OSSETRA）具有象徵意義的魚子醬，結合了海洋的氣息和堅果的香氣。30g ($7,800)

來自中國的Kaluga Queen Caviar

Kaluga Queen Caviar 每年產量為 60 噸，是當今中國魚子醬以及許多品牌的主要生產商。飼養鱘魚的地點為千島湖因為它是「天下第一秀水」，573平方公里的原生態水域，96%的森林覆蓋率，無任何工農業污染物排放，為鱘魚提供最接近野生的生長環境，質量好、產量多、價值相對相宜，因此不少餐廳都開始採用。巴黎多間米其林三星餐廳都採用，而紐約米其林三星餐廳Le Bernardin選用。

Kaluga Queen Caviar 已成功打進23個國家，是23家法國和5家米其林三星餐廳的甄選食材，是德國漢莎航空頭等、國泰航空的榮耀尊享，亦是美國奥斯卡晚宴、杭州G20峰會晚宴的高級餐點，以及倫敦 Harrods 百貨 Fortum & Masion 百貨的首選。

9年皇室魚子醬(IMPERIAL)：輕奢級魚子醬帶有明亮的琥珀色、棕黃色，入口柔韌而富有爆破感，舌尖爆漿，散發出醇鬱的奶油香味回味悠長。亦是德國漢莎航空頭專供同款。30g ($2,660)

10年奧賽嘉魚子醬(OSSETRA)：尊享級粒徑3.1毫米的魚子醬，透著溫暖的棕黄色、灰黃色，入口柔滑而溫潤，散發出淡淡的的堅果香味，柔軟的回味罪惡給予味蕾曼妙的極致體驗·亦是法國多家米其林三星餐廳的標配。30g ($2,860)

15年卡露伽魚子醬 (KALUGA)：奢品級的卡露伽卵徑3.2毫米，晶亮的棕黄色、棕灰色入口爆漿，品味細腻絲滑，濃烈的奶油香味濃稠而回味悠長，與酒款搭配，令人流連忘返。30g ($6,800)

Gourmet Boutique Caviar Bar在晶華酒店設有快閃店

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。 全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。 全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。

想要親自一嚐這些來自不同國家頂級魚子醬的風味，不妨親自前往快閃店現場，依據不同品牌特性搭配合適的品嚐方法。

包含：

尊爵組：Mirood Caviar Beluga 貝魯嘉魚子醬純吃 & 干邑白蘭地 (10g $ 5,500/30g $ 15,000/50g $ 27,000)

傳統組：Antonius Caviar 魚子醬小鬆餅30克 & 香檳 (一支) ($ 5,900)

經典組：Kaluga Queen Caviar 魚子醬蟹肉 & 純米大吟釀清酒(一壺) ($ 1,800)

異國組：Neuvic Caviar 魚子醬舒芙蕾 & 氣泡酒 (兩杯) ($ 1,600)

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，近期於晶華酒店展開快閃店。

Gourmet Boutique Caviar Bar

快閃限定：即日起-2023年1月31日

地點：台北晶華酒店B2 台北市中山北路二段39巷3號B2口字形吧台(麗晶精品林森北路入口)

營業時間：週一至週日 10:30-20:00（每日限量供應限定餐點）

電話：02-2652-1991 (訂購、訂位)

其他購買通路 (Mirood Caviar & Antonius Caviar部分商品)

微風超市 (復興店) : 台北市松山區復興南路一段 39號 B2 起司櫃

微風超市 (南山店) : 台北市信義區松智路 17 號 B1 起司櫃

微風超市 (南京店 ): 台北市松山區南京東路三段337號 2F酒櫃

萬豪酒店固德威餐桌: 台北市中山區樂群二路199號1樓

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。