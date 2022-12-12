終於等到第二季 韓劇《還魂》4大看點

Netflix 韓劇《還魂》第一季播畢之後，留下太多疑點，第二季終於在今年聖誕前夕播出，更多的秘密即將一一揭開！

聖誕假期太冷不想出門嗎？跨年到處人擠人只想在家享受安靜的 Me Time 嗎？還有什麼比在家追劇更開心的事？

韓劇《還魂》第二季已經在本月 10 日在 Netflix 播出第一集，共 10 集，大湖國與觀眾踏上刺激、懸疑、法術之旅。第二季故事展開在三年後，張煜死而復生，並在預告片中宣稱：「如果我的力量可以作為正當理由，那麼沒有人會活著離開這個地方。」這句話雖霸氣，但也令人不寒而栗。

由於第一季的結尾將觀眾堆入更加錯綜復雜的迷坑，第二季將會為大家解謎嗎？以下是本季的 4 大看點，當然，大家最關心的莫過於庭沼珉會不會奇蹟歸來，雖然本季演員名單並沒有她，但我們怎麼知道這不是製作團隊想給大家的驚喜呢！

庭沼珉會不會回歸

在整個第一季中，庭沼珉飾演的無德／落壽的深刻情感偷走了許多人的心，無德／落壽是一個將她的靈魂轉移到婢女身體中的殺手。庭沼珉的名字沒有出現在演員名單中，這讓她的許多粉絲感到惋惜，而她的角色也將由高允貞詮釋，究竟這是事實的全貌，還是庭沼珉會驚喜現身呢？

大湖國的迷點更多了

隨著張煜在第一季的去世，觀眾們很想知道第二季會發生什麼。在大湖國遭受災難三年後，張煜（帶著冰石重生）再次現身。

張煜成為是一個無情的還魂術師，陳超妍將如何為父親報仇？神女陳復妍到底是如何復活的？為什麼復活前的記憶全失？她跟張煜會結婚嗎？這些疑問都在觀眾心中種下種子。

演員「幾乎」全數回歸

除了主要主角，第一季的配角們也同樣表現出色，雖說目前看來庭沼珉不會回歸，但基本上本季都是全班人馬演出。

黃旼炫飾演徐律、劉仁秀飾朴當具、Arin 飾演陳超妍。 Arin 還調侃了超妍的性格發展：「第二季，你們應該拭目以待，看看超妍在劇中會有怎樣的變化。我也在等，或許我們會看到更成熟的超妍。」

兩位主角之間將會有更深層次的情感線

在 Instagram 上發布新劇照後，網友們已經注意到了李宰旭（張旭飾）和高允貞將有深刻的感情羈絆，他們的感情線無疑是本季的最大看點之一。

作者／Hayley Yu

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