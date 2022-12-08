砸3.5億元！「國際認證」原為楠梓足球場必備規格，為什麼新球場落成竟不符合FIFA標準？

文／陳彥宇

為提升台灣足球競爭力，教育部體育署2018年推動「足球六年計畫」，如今，卻發生硬體設施與國際認證脫鉤的爭議，使立意良善的計畫，效果大打折扣。

歷時兩年工程，由中央政府與地方政府協力，耗資逾3.5億元的高雄市立楠梓文中足球場，今年8月18日完成驗收，11月12日落成啟用。啟用典禮當天，包括教育部次長暨體育署代理署長林騰蛟、高雄市政府祕書長郭添貴、立法委員劉世芳、許智傑及多位在地議員都出席，場面十分熱鬧。

這座位在楠梓區後勁溪溪畔的嶄新足球場，面積達39440平方公尺，涵蓋一座天然草皮11人制足球場，和一座人工草皮11人制足球場。之所以備受期待，不僅因為它是教育部2017年應對前瞻基礎建設計畫中唯一規畫新建的足球場；同時，也是體育署2018年推動的「足球六年計畫」裡，「完善硬體設施」項目的重要指標設施，核定補助金額2.38億元，遠高於該項目中的其他5項計畫。

新球場落成 竟不符FIFA標準

不過，無論對比於「前瞻基礎建設計畫」或是「足球六年計畫」的內容，乃至於2020年5月動土典禮時的高雄市政府釋出的新聞稿，如今風光啟用的這座全新球場，卻都少了一個當時說好的關鍵要素：符合國際標準。

更精準地說，當時新建球場的重點要求之一，是建立一座符合國際足總最高等級認證（FIFA Quality Pro）的足球場。

「符合國際標準的運動場……，有助提升國際重要賽事申辦成功率」，教育部2017年7月發布的「前瞻基礎建設——城鄉建設、營造休閒運動環境計畫（核定本）」如此寫到。而「足球六年計畫」的內容中更寫明，「完善硬體設施」項目的工作重點就是「興建國際標準足球場館」。

正因如此，楠梓足球場在2019年公開招標時，就已把「11人制人工草皮足球場符合FIFA Quality Pro認證及場地測試」，明白地寫入公告資料。而在2019年7月的第二版統包需求計畫書內，更白紙黑字註明：「統包商須完成，本案11人制人工草皮足球場符合FIFA Quality Pro認證及場地測試。」

在這份統包需求計畫書內，甚至詳列了FIFA關於足球場的各項認證測試標準，其中光是人工草皮測試的部分，就列出了6大項、39個細項，從各種角度的足球回彈測試，到草纖維的高度與密度、排水隔震墊的厚度等，唯有達成各項標準規範，並通過FIFA檢驗認證，才是名副其實的「FIFA Quality Pro」球場。

事實上，2020年5月的球場動土典禮當日，市府新聞資料中也直接點出：「球場建置11人制FIFA Quality Pro認證人工草皮及天然草皮足球場各一座。」然而，對比於動工典禮上的承諾說法，如今的啟用典禮，卻完全不見關於FIFA認證的隻字片語。(閱讀全文…)

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