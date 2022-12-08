倫敦餐廳 Bacchanalia London 新開幕

今年12月，倫敦餐廳 Bacchanalia London 全新揭幕，裡面古典的藝術氣息與雕刻創作讓人十分神往！

室內建築師 Martin Brudnizki 設計工作室在倫敦梅菲爾創建了一家以古典希臘和羅馬神話為靈感的餐廳 Bacchanalia London ，其中還設置了英國藝術家 Damien Hirst 的雕塑。餐廳位於梅菲爾 1 Mount Street 的拐角處，這裡以前是保時捷展廳。餐廳於 12 月 1 日開業，擁有由 Martin Brudnizki 設計工作室設計的華麗內飾，其中使用了馬賽克、古典細節、手繪天花板壁畫以及 2,000 多年曆史的希臘和羅馬藝術品。Bacchanalia London 受羅馬 Bacchus 醉酒慶祝活動的啟發，是餐廳老闆 Richard Caring 的最新餐廳。Caring 宣稱它是「過度飲酒和隨後兩性混在一起」的地方。

pic Bacchanalia London

pic via Bacchanalia London

知名英國當代藝術家雕塑

令人驚喜的是，主餐廳中還設置了五座由英國當代藝術家達米恩赫斯特( Damien Hirst )設計的紀念性雕像，分別描繪了一隻長著翅膀的獅子、一對長著翅膀的戀人騎著一隻獨角獸、另一隻獨角獸美杜莎和巴克斯，十分優雅別緻！Damien Hirst ，1965年生於英國，可謂在世最有影響力的藝術家之一，其充滿「爭議性」的藝術表現令人印象深刻，是英國青年藝術家的主要代表人物之一，主導了1990年代的英國藝術發展並享有很高的國際聲譽。

重新詮釋古典壁畫

主空間的牆壁上覆蓋著藝術家加里·邁亞特 (Gary Myatt) 繪製的從地板到天花板的壁畫，這些壁畫詮釋了法國藝術家托馬斯·庫圖爾 (Thomas Couture) 1847 年創作的《羅馬人的頹廢》(Romans in their Decadence)。然而，在邁亞特的壁畫中，可以看到穿著古典的人物使用筆記本電腦和手持 iPhone，十分趣味。

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希臘羅馬神話藝術

在整個餐廳期間，展示了現代希臘和羅馬藝術。 許多作品已有 2,000 多年的歷史。 該項目的內部使用了 300 多本 24 克拉金箔書籍。特別的是，女洗手間中使用了超過 400,000 塊瓷磚來營造靈感來自於希臘神話中金蘋果生長的赫斯珀里德斯花園 （Garden of Hesperides），十分優雅。

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作者／Pin Huang

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