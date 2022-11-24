減肥吃水煮餐瘦不了反更胖？ 營養師忠告「1關鍵」…不少人都當耳邊風

一名34歲的劉先生，身高172，體重95公斤，他表示從小就有體態較肥胖的困擾，也因為體型關係讓他時常覺得有一些自卑，於是下定決心要甩掉身上的肥肉，他聽聞減肥關鍵在飲食控占7成、運動占3成，要減肥第一步就從吃下手；他心想，肥胖就是吃太多高油脂東西，才會造成體內累積過多脂肪，於是決定避免油脂攝取，一天三餐只吃水煮餐。

水煮餐無痛減重 復胖體重超乎想像

這樣的飲食方式實行三個月後，果然讓他成功瘦下5公斤，他更沾沾自喜的是這期間完全不需要運動，就能讓他無痛減肥。但這樣的飲食方式只讓他堅持了半年，前前後後雖然成功讓他甩掉8公斤，但由於口味清淡以及在外要吃水煮餐較不容易，也讓他很快地放棄。但沒想到的是，才恢復過往的較無控制的飲食習慣，短短2個月時間立刻就恢復過往胖胖體態，復胖後的體重還比減重前還更重！

圖／常春月刊提供

減肥長期不吃油 恐影響代謝

營養師潘富子營養師指出，減肥關鍵的確是飲食控制占7成、運動占3成，以及減少對油脂的攝取，的確對體重減輕有幫助，但是要用對方法，吃對食物，而「油脂」是人體不可或缺的重要元素之一，若長時間吃水煮餐，攝取油脂量過少，則會影響到體內的代謝運作機制，如屬於脂溶性維生素的維生素A就必須依靠油脂一同運作才能被人體有效吸收；另還有維生素D可幫助體內鈣質的吸收、維持骨骼健康等。

身體缺乏油脂 健康狀況一籮筐

此外，潘富子補充說明，飲食中若缺乏油脂，還可能會造成皮膚問題、便秘、荷爾蒙紊亂等狀況，建議若有任何飲食、及體重控制問題請找專科醫師或專業營養師諮詢協助，勿聽信偏方、謠言等。

聰明吃油 避免壞油下肚

衛福部建議國人每日飲食指南6大類裡其中就包含油脂，每日建議攝取量上限是男性70公克與女性55公克，飽和脂肪每日建議攝取量上限是男性23公克、女性18公克(男、女性分別以體重70、55公斤之靜態工作者估計)。

潘富子提醒，吃油也有聰明的吃法，吃好油、減少飽和脂肪的攝取，如料理時可選用葵花籽油、芥花籽油、橄欖油、葡萄籽油等，都屬於不飽和脂肪較高的油脂，並配合適當的烹調方式。

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