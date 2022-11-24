選戰倒數！醫示警「出現這些症狀」恐是選舉症候群上身了 4招有效解套

距離地方公職人員選舉僅不到1週，若過度擔憂自己支持的候選人落選，是否該注意是「選舉症候群」的前兆？

選前吃不下飯、睡不好覺 當心「選舉症候群」影響生活

診所院長楊聰財醫師表示，選舉症候群非一正式疾病名稱，不過臨床上確實觀察到，選舉前選民或候選人容易因關注選情，出現焦慮、失眠、情緒不穩等狀況。

「如同升學考試沒考到理想的學校或科系般，支持的政黨或候選人落選，也可能導致心理疾患！」楊聰財醫師指出，大選後民眾若出現失落感、壓力障礙，因選舉結果而吃不下飯、睡不好覺，甚至出現與憂鬱症的相關症狀，務必前往精神科或採取心理諮商，避免影響日常生活。

圖／常春月刊提供

選前焦慮恐讓心理疾病惡化？ 他妄想症發作想替候選人「討公道」

楊聰財醫師進一步指出，臨床上的焦慮症如廣泛性焦慮症、恐慌症、畏懼症與「選舉症候群」有程度上的不同。選舉症候群的表徵與「壓力適應障礙症（Adjustment Disorder）」較類似，症狀通常會隨著壓力解除（如選舉結束時）而逐漸緩解。

不過，仍有特定族群因熱衷於選舉，導致嚴重的精神疾病。楊聰財醫師分享1位50歲男性案例：該患者本身有妄想症(Delusional disorder）病史，因過於投入選舉忘記按時服藥，導致症狀嚴重惡化；而其支持的候選人落選，更是使病情雪上加霜、無法有效控管自己的情緒。

「患者甚至對政治人物操控選情、作票等陰謀論深信不疑，在極度憤怒與失望的情緒下，他更聲稱想替支持的候選人『討回公道』。」

楊聰財醫師表示，患者最後因嚴重的妄想症被家屬帶來就醫。家屬向醫師表示，憤怒生氣的情緒讓他失眠近1個月，因此當務之急是解決其睡眠問題、並緩解大腦內神經傳導物質失調的現象。經醫師處方治療、患者病情獲得初步好轉後，再安排採取心理治療，協助其了解自己的疾病。「要讓患者知道，選舉是一時的，『留得青山在、不怕沒柴燒』，這次落選下次再來就好！」

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選前照顧心理健康 能吃、能動、能睡、能笑最重要

至於選民在大選期間，如何照顧好自己的心理健康？楊聰財醫師表示，民眾可以把握以下4大原則，幫助緩解焦慮與緊張的情緒：

能吃：三餐定時定量、多喝水幫助代謝，均衡補充營養維持身體的基本運作，生理狀況顧好也能幫助心理健康。 能動：養成運動的好習慣，可參考「333原則」（1週運動3次、每次30分鐘、心跳達每分鐘130下），中等強度的有氧運動如快走、慢跑、自行車、打球等皆為可行措施，並以微喘、有出汗為原則。 能睡：不少人為了追選舉，不眠不休地上網看新聞、追時事，容易影響睡眠、打亂作息。楊聰財醫師提醒，人體的黃金睡眠期是晚上11點到早上6點，民眾應避免瘋選舉而干擾正常的睡眠時間。 能笑：每天讓自己笑出聲5分鐘以上，也可以試著練習展露笑容。做法是在鏡子前含著鉛筆，試著讓嘴巴呈現U字型至少15分鐘，有助於大腦分泌「腦內啡」，使心情變得愉悅。另外，適當找親友聊天、唱歌抒發情緒、參與社交活動也有助於發自內心笑出聲。

另外，楊聰財醫師也呼籲民眾，平時可練習「腹式呼吸」，早、中、晚、睡前各做20次，或是睡前撰寫感恩日記，使「快樂荷爾蒙」血清素分泌，有助於改善心情，更能減少作惡夢的頻率。最後，民眾無論於選前或選後，出現難以解釋的緊張、焦慮甚至憂鬱感，建議盡速至精神科就診釐清症狀。

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