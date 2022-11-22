開通「語言」隔閡 鴻海機器人協作無礙

文／陳品融

鴻海3+3轉型大計如火如荼，其中神祕的機器人事業，有了新進展！不只硬體，加上軟體，法博智能移動讓工廠裡的「機器人大軍」能相互溝通、靈活協作。但這背後，還有哪些挑戰待解？

新北中和辦公大樓地底，偌大的空間中，白天黑夜沒有了界線，彷彿自成一個小世界。不久前，外頭疫情肆虐，裡頭數十人則不眠不休，日夜修輪子、測試機器人、再全數打掉重練。沉潛整整兩年，總算迎來一道曙光。

「法博開發了機器人之間的轉譯軟體，所有設備都可以用一種『語言』（通訊協定），進行溝通和協作，就像我們在工廠裡頭開了一條資訊高速公路！」8月24日，機器人公司法博智能移動，正式宣布全球獨創的「Swarm Autonomy群機智主解決方案」落地。未來，工廠裡頭跨品牌、跨系統的機器設備，都將能彼此協作溝通。

團隊僅有約60人，卻能創造出逾百萬美元營收的法博是誰？

原來，法博是隱身在鴻海董事長劉揚偉「3+3」新事業藍圖中，除了電動車、數位健康之外的「機器人」拼圖。

時間拉回2020年9月，彼時由鴻海與凌華合資成立的法博，預定於三年內推出解決方案。疫情之下，團隊密集作業，法博短短兩年便繳出好成績。

幕後推手、鴻海投資長暨法博智能移動董事長杜墨璽首次接受媒體專訪，切入全球年產值逼近7.5兆元新台幣的產業，法博究竟厲害在哪？

跨品牌溝通，解決客戶痛點

「鴻海現在發展的優先順序是電動車，我們認為，機器人是下一步發展的方向，而且這件事情可能來得比想像中還快，」杜墨璽口中的「這件事情」，強調的不僅是法博推出新產品的速度，更直指近年大環境快速變動下，全球對自動化的需求提前到來。

根據國際機器人聯盟（International Federation of Robotics, IFR）最新數據，2021年，全球新增了51.7萬台工業機器人，較前一年成長大增31％，更比十年前翻了兩倍以上，全球工業機器人總數至今已達350萬。IFR預估，2022年，工業機器人的數量還將成長一成。

相較於服務型機器人，導入大量功能各異工業型機器人的工廠，更易碰上「整合」問題。企業為因應不同情境，經常需在不同時期，導入不同品牌的機器人，由於各品牌自有一套驅動機器人的控制器，如何有效達成跨品牌溝通，成為提升效率的關鍵。

法博由此找到客戶痛點。「一個工廠裡不會全都是法博的東西，」杜墨璽說，「我們的解決方案要做到跨品牌，讓講日文的跟講英文的能夠對話。」

因此，從創立起，法博就以「軟硬整合」做為目標，不只做硬體，還要打造以一個平台（Swarm Core）、一個通訊技術（Swarm Protocol）就能串聯、調度各品牌機器人的系統。

簡言之，藉由這套控制系統，工廠內的機器人、機器手臂、電梯等都能直接點對點通訊，靈活面對突發狀況，無需藉由中央伺服器進行集中式管理。

「事實上，軟體可以成為差異化的關鍵，」杜墨璽一言道盡法博優勢。

「這算是台灣機器人領域裡面滿獨創的一個產品。」台灣智慧自動化與機器人協會祕書長陳文貞也指出，如何整合不同廠牌的控制器，從過去就備受討論，法博的平台能串聯各樣機械設備，在實際應用場域將帶來極大助益。

兩年打磨，打造全新軟體平台

法博厲害之處，還在於短短兩年就開發出一套專屬他們的軟體平台。

「機器人就像一台無人車跑在工廠裡面，難的是技術，」法博智能移動總經理陳家榜說道，「而且它不是製造思惟，是創作思惟，它是軟件加硬件，像藝術品一樣。」

原先，團隊以為只需修正ROS（Robot Operating System，機器人操作系統）開源平台上的內容，便能落地應用。但陳家榜形容，使用開源平台能快速達到60分，業界要求卻是99分，「那是超高標準的嚴格，1分你都不能讓人。」

於是，來自五個國家的跨國團隊中，通訊背景、機械背景、演算法背景的人全集結在一起，花費兩年不斷打磨，最終成果，等於從無到有打造了一座全新平台。

硬體當然也不容易。但法博有母集團加持，在鴻海E事業群協助生產與物料控管的協力下，在「鴻海速度」之上再加速。

如今，眼見展示區中小巧的機器人在後台系統控制下，能輕鬆扛起重物，與他牌設備合作無間，各自完成被賦予的任務，陳家榜彷彿終於鬆一口氣：「產品可以這麼快推出來，真的是奇蹟。」

綜觀機器人市場，無論是IT（Information Technology，資訊科技）或OT（Operational Technology，營運科技），都已是被挖掘出的生意，法博整合了IT與OT，專注於兩者之間的CT（CommunucationTechnology，通訊科技），這在眾多台廠中相當少見。

而他們不僅切入藍海市場，更隱含與合作伙伴共創「生態系」的願景。

法博在商業模式上，還將採取軟體領域中常見的「訂閱制」策略。杜墨璽內心的藍圖是，訂閱制除了替中小企業分攤資本支出、並維持穩定營收來源外，更重要的，是和客戶建立起「網狀」的關係，未來能依客戶需求，持續推出更多服務。

難評估效益，貨幣化成挑戰

但，平台風光落地背後，要真正打造生態系，並不如想像中容易。杜墨璽也不諱言：「優勢過度延伸，就變成挑戰。」

目前，法博產品主要導入鴻海和凌華體系的場域，接下來更有望應用在鴻海工廠，杜墨璽也有對外開發客戶的規劃。不過，要實際導入應用端，需要發展高度客製化的方案，投入的時間、人力成本都很高，關鍵還是在於有多少人願意埋單。

「貨幣化這件事情，其實基本上你一定要能夠落地，然後一定要能夠解決客人的痛點。」杜墨璽說道。

對此，工研院產科國際所副組長熊治民也觀察，目前業界缺乏有系統的效益評估方法，希望導入機器人設備的業者無從衡量潛在效益，自然會因不了解而影響導入意願。

另一方面，要達成跨品牌協作，也得說服其他廠商合作。但現況是，部分業者基於商業、技術考量，未必願意將自家系統資料開放。

「要做到統一，是有困難的，」雲林科技大學電機工程系副教授兼機器人技優專班主任夏郭賢指出，不只法博，其他廠商也會想自訂一套標準，因此，短期內可能還是百家爭鳴的局面。

法博規模雖小，卻對未來創造機器人生態系很有野心，陳家榜強調，台灣擁有資通訊產業優勢，更應積極朝向平台化發展，「這樣的改變才會帶來很大的價值，也許這一局就這樣子起來了。」

如今，平台落地作為起點，宣示法博的實力與決心，「整個團隊已經看清楚未來方向了，我們絕對會繼續耕耘，法博會是一個非常重要的pillar（支柱）。」杜墨璽說。

法博智能移動

成立：2020年

董事長：杜墨璽

總經理：陳家榜

員工人數：35人

累計營收：逾百萬美元

核心產品：群機智主（Swarm Autonomy）次世代軟體平台服務、Swarm Mobile Robot機器人系列

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】