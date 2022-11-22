幫企業架「塔台」SAP讓永續、數位一次到位

文／易淳敏

數位轉型、永續發展、大數據應用……轉型浪潮來勢洶洶，企業為求生存，不分大小、行業都得走過「天堂路」的考驗。

什麼樣的經營戰略，是集團宏大如鴻海、深入在地如舊振南，此刻都需要備加關注的議題？

南台灣漢餅名店舊振南，走過133年歷史，近年致力於綠色製造的永續轉型，不僅取得全台第一張鳳梨酥碳足跡證書，隨後追進19款產品取得潔淨標章，每生產一塊糕點產生多少碳，都計算得清清楚楚。台灣營業額最大、2021年高達5.9兆新台幣的鴻海集團，生產據點遍布全球20餘國，幾十萬員工不僅能遠端協作，並能對應物料供應，每一批物料在哪或使用多少，都明列得整整齊齊。

不計大小、不論業態，鴻海與舊振南相同的戰略，就是「雙軸轉型」。他們導入思愛普（SAP）企業資源規劃應用軟體（ERP），透過「一站式」系統整合資訊、金流和物流資料，將龐大零散的數據可視化，幫助管理者快速洞察綠色成本、擬定決策。

企業級解決方案市場領導廠商思愛普全球前2000家的客戶碳排放量，占世界碳排總量的三分之一，有80％的客戶是中小企業。SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士接受《遠見》獨家採訪，強調SAP肩負著協助企業數位、永續轉型的使命。

企業再不轉型，等著被踢出供應鏈？

國際數據資訊IDC預測，2022年全球在數位轉型上的科技支出，將達1.8兆美元（約新台幣57.6兆），年成長17.6％，預計到2026年複合成長率（CAGR）維持在16.6％。另一方面，國際碳行動伙伴組織（ICAP）《2022年度全球碳市場進展報告》顯示，全球碳市場自2008年以來，拍賣金額累計已達到1610億美元，2021年成長幅度高達50％，顯示永續行動已經成為新的企業資產。

「還沒進行數位轉型的企業，在未來就會喪失市場競爭機會。」黃陳宏直率而精簡地總結產業現況。他分析「雙軸轉型」的兩軸：第一，數位轉型，目標是藉由數據管理，降低企業成本、發揮資源效用最大化。其二，永續轉型，則替後代子孫留下安全宜居的環境與財富。

綜觀台灣產業現況，中小企業占絕大多數，在雙軸轉型過程中，經常因資源有限與成本考量，陷入「做或不做」的難題。黃陳宏還是老話一句，「雙軸轉型不是選擇題，而是企業的必答題。」問題在於，企業究竟該如何執行？

SAP將永續概念，深植ERP系統

「數位轉型為的是生存，永續轉型則是順應市場需求。」黃陳宏洞見產業趨勢，點出雙軸轉型的兩大機會。第一，擴大業務增長，透過數據強化企業韌性。第二，提升品牌形象。消費者在選購產品時，往往偏好具有永續作為的企業，也較常受投資人青睞。

SAP分享，市場上少有一套系統能夠同時滿足企業執行ESG的需求。而SAP成立50年，為符合產業呼聲漸大的碳管理需求，在原先就已臻完善的「人力、財力、物力」系統上，加入「碳」的觀測點。

開啟這套「永續發展中控塔」（Sustainability control tower），在業界超過20年的SAP同仁說明該系統涵蓋八個層面，從碳排放、碳足跡管理到碳的投融資與風險管控等，猶如航空管制塔台，站在制高點，盤點企業從金流、物流、人流到二氧化碳的進出。

「大至產品生產週期的碳足跡盤查，小至員工差旅，就連列印一張紙的碳排放量，都被清楚、詳細記錄在系統上。」SAP解決方案同仁實際操作，系統將企業碳資產圖像化，只要輸入產品製程中的排放量，就能自動分析企業當前的碳足跡分布，以及要達成減碳目標需要購買多少碳權等。

定睛一看，如果將此系統裡的各項目名稱，刪除「碳」這個關鍵字，其實就是SAP ERP為人熟知的營運環節。如此一來，企業在導入數位轉型時，也順便一併打包永續轉型，甚至擴及上下游伙伴，完成溫室氣體核算體系（GHG Protocol）定義的「範疇三」，同步管理生產鏈之中，產生的其他間接排放量。

數位轉型成功關鍵是「一把手」

「台灣大多企業數位轉型意識強、看重永續價值，大有機會實現雙軸轉型的價值。」就黃陳宏觀察，在疫情檢驗下，數位轉型做得好的企業，能夠迅速適應，發展出共享經濟、訂閱經濟等新的商業模式。

黃陳宏藉由許多國際企業經驗，說明雙軸轉型必備元素包含：數位化程度、供應鏈關係、產業交流平台、符合國際標準。其中，成功祕訣在於企業中的「一把手」。也就是說，董事長、最高層的決策者必須擁有堅定的決心，方能水到渠成。

回到問題核心，「數位轉型」要做多久才算完成？「做多久倒不是問題，」黃陳宏不諱言，不論是傳產或新創，企業發展都得根基於數位轉型，這不是危言聳聽，而是世界共識。

雙軸轉型是總結企業需求

數位轉型已是全球進行式，更被列入台灣六大核心戰略產業之一。儘管如此，仍有不少企業董總、高階主管在判讀數據時，碰到不易解讀的痛點。黃陳宏認為，「重點不在於誰看了數據或如何解讀，把量化結論變成決策的一部分，才是最重要的。」

以前企業老闆靠經驗與幕僚集思廣益做決定，在數位轉型與永續發展下，企業決策不能只靠「拍腦袋」（中國俚語，指主觀經驗、出主意）。有了數據輔助，企業領導者可以精準調整決策，還有餘裕思考更長遠的目標。

「『雙軸轉型』不是SAP發明的系統或打造的模式，而是總結產業所需的產物。」訪談尾聲，黃陳宏也感慨表示世界已經改變了，企業想要「活下去」，轉型方向就得緊跟世界發展趨勢；打好生存基礎還不夠，企業下一步要思考怎麼「活得更好」，如何開源節流，在降低成本之餘，持續開發新的營運模式。

黃陳宏

現職：SAP全球執行副總裁、大中華區總裁

經歷：曾任戴爾科技集團（Dell Technologies）大中華區董事長兼總裁、施耐德電氣旗下美國電力轉換公司（APC）大中華區總裁、美國泰樂通訊公司（Tellabs）中國區總裁，也在北電網路（Nortel）工作17年，負責美國、中國業務營運

學歷：美國德州農工大學電子工程博士學位、復旦大學學士及碩士學位

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】