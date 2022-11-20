2022 FIFA世足賽 卡達8大場館驚艷開箱

2022 年 FIFA 世界盃足球賽（2022 FIFA World Cup）於今年 11 月 20 日登場，其中的8大展館建築各有特色，美感與機能兼具。

隨著 2022 年 FIFA 世界盃足球賽（2022 FIFA World Cup）於今年 11 月 20 日登場，並持續到今年 12 月 18 日，全方位體育館場建築項目正在卡達各地如火如荼地進行。該國為此盛大賽事將建造 7 個全新場館，此外，有一個場館已進行大規模翻新。這 8 個場館分佈在全國各地，距離首都杜哈皆不到一小時路程，場館將採用氣候控制技術來應對卡達的炎熱氣候，其中包括由 Zaha Hadid Architects 和 Foster + Partners 等知名事務所設計的體育場館等。

為了讓這場盛大賽事順利舉行，卡達所有 8 個世界盃足球賽體育場都上緊發條，建造工程分秒必爭，一座座體育館的建築讓人聯想到貝都因人的帳篷、金色的船隻藝術品雕塑，從建築美學到機能都讓人十分驚豔，究竟有哪幾個值得關注的館場呢？

場館一：阿爾拜特體育場

阿爾拜特體育場 (Al-Bayt Stadium) 位於豪爾市，是今年 FIFA World Cup Qatar 2022 開幕賽的主辦場地。貝都因人是游牧民族，數百年來生活在阿拉伯世界，逐水草而居，阿爾拜特體育場體育場的設計仿效貝都因人傳統帳篷黑白條紋標誌，並包覆著一座超現代的足球場，除了反映在外觀上，進入場館後亦迎接球迷充滿活力的 sadu 圖案。這座可容納 60,000 人的體育場將設置在一個更寬敞的複合式建築內，其中，設有購物中心、醫院等各種便利設施。這座體育場距離杜哈 60 公里，是最不容易抵達的體育場之一。

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

場館二：路薩爾體育場

路薩爾體育場 (Lusail Stadium) 將是舉辦 FIFA World Cup Qatar 2022 的決賽地點。體育場目前正在建設中，由英國 Foster + Partners 建築事務所設計，預計將可容納超過 86,000 人。體育場的結構仿效古代阿拉伯人的碗編工藝。

令人驚豔的是，場館位於杜哈以北的新市鎮路薩爾市，這一整座城市都是為了世界盃足球賽所建造。待世界盃足球賽開打，路薩爾將已建妥各類設施，包括島嶼度假村、碼頭、購物商場等，可從杜哈搭乘地鐵直達，交通十分便利。

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

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場館三：賴揚體育場

賴揚體育場位於舊的艾哈邁德·本·阿里體育場的場地上，可容納超過 40,000 人，地處沙漠邊緣的賴揚是卡達最傳統也最具歷史性的城市之一。這個通往沙漠的門戶擁有令人驚嘆的外觀，透過建築講述卡塔爾的故事，也是著名的艾雷恩足球俱樂部的所在地。賴揚體育場與杜哈僅隔幾公里之遙，球迷可搭乘地鐵專線抵達。

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

場館四：南部體育場

由已故的全球知名建築師札哈·哈蒂設計（Zaha Hadid Architects）打造的南部體育場 (Al-Janoub Stadium)造型十分吸睛，預計可容納約 40,000 人。場館外型採用建築女帝最具代表性的流線造型，並以長久以來行駛在阿拉伯半島的珍珠漁船船身為靈感發想設計，體育場的構造更起用了傳統材料和木材，來延伸其建築語彙。南部體育場位於沃克拉市。沃克拉體育場距離杜哈僅 20 公里，球迷可搭乘地鐵抵達。

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

場館五：圖瑪瑪體育場

圖瑪瑪體育場 (Al-Thumama Stadium) 目前仍在興建中，是以阿拉伯男性戴的傳統加菲亞 (gahfiya) 編織帽為靈感。和專為 FIFA World Cup Qatar 2022™ 所興建的許多體育場一樣，圖瑪瑪體育場將在賽事結束後將客容量減半，屆時將捐出超過 20,000 個座位，幫助發展中國家推廣足球和興建體育場。距離杜哈市中心僅 12 公里。

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

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場館六：圖瑪瑪體育場

教育城體育場（Education City Stadium）是一個非凡的場地，是一座可容納 40,000 人的運動場，專為舉辦 FIFA World Cup Qatar 2022™ 的四強決賽興建。館場位於卡達頂尖學府的校區內，因而命名為教育城。尚未完工的地面採鋸齒狀鑽石形狀設計，它閃耀著卡塔爾作為阿拉伯世界及其他地區學生和學者的動態學習中心的地位。它的同名地點教育城是一個充滿活力的學習和知識中心。競技場由鄰近的大學賦予力量，這些大學的走廊充斥著新想法和前沿研究的故事，並表達有遠見的人才和創新。

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

場館七：哈里發國際體育場

哈里發國際體育場 (Khalifa International Stadium)是卡達唯一一座不是從零開始興建的世界盃足球賽體育場，自 1976 年便已存在是該國最具代表性的體育館場。在經過大規模翻新後，這座體育場重新於 2017 年開放，可容納 40,000 名觀眾。這座體育場採用先進的散熱技術，代表性的雙拱形外部結構也十分亮眼，是球迷理想的朝聖地。

圖片來源：FIFA World Cup Qatar 2022

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場館八：974體育場

974 體育場（Stadium 974）由集裝箱和模塊化鋼材建造而成位於港口區，是第一個完全可拆卸的有蓋足球場，展示了卡塔爾對具有成本效益的可持續性和大膽設計的承諾。這個獨特的場地向卡達悠久的全球貿易和航海傳統致敬，可以看到多哈的沿海城市景觀，球迷們將感受到從阿拉伯灣吹來的涼爽微風。

圖片來源：FIFA qatar2022

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作者／Pin Huang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。