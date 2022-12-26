「婦科 + 產科 = 婦產科」希臘構詞成分裡的「女人」和「小孩」

上一期介紹了 -agog/-agogue (帶領者) 和 -andro- (男人) ，這是兩個與人有關的希臘文構詞成分。和往常一樣，有主線有副線，有正餐也有點心，內容不僅豐富，甚至可以稱得上是「有夠澎湃」了。

依照慣例，溫故知新，我們先重點複習一下，回顧「自然世界」這一大類迄今為止的相關內容：

-bio- 生命；生活；生物

biology 生物學

aerobics 有氧運動

amphibian 兩棲動物

antibiotic 抗生素

symbiosis 共生

microbe 微生物

-thanas/thanato- 死；死亡

euthanasia 安樂死

thanatology 死亡學

necro- 屍體；亡者

necropolis 大墓地

-anthropo- 人類

misanthrope 厭世者

-demo- 人民；民眾

demography 人口學

-agog/-agogue 帶領者

pedagogy 教學法

synagogue 猶太教堂

-andro- 男人

androgen 雄激素

「女人當家」的政體，該怎麼稱呼？

講完了男人，接下來講女人。

希臘文構詞成分表「女人」的 -gyn-之前已經介紹過，出現在好幾個字眼裡，比如：

misogyny (厭女) ，另有衍生詞 misogynist (厭女者) 、misogynistic (厭女的)

polygyny (一夫多妻) ，另有衍生詞 polygynist (一夫多妻者) 、polygynous (一夫多妻的)

androgyny (中性特質；亦男亦女) ，另有衍生詞 androgyne (亦男亦女者) 、androgynous (中性的) 。

我們由此繼續。內含 -gyn- (女人) 的字眼還有

gynarchy 女性主政

gyn-「女人」+ -archy「統治；政體」

這是一種由女人來治理的體制。上一期我們提到了父權體制 (patriarchy) ，但只是一筆帶過，這個詞的後一半就有 -archy。

是的，我們又準備要岔題了。-archy是個常見、重要的成分，若是不另外開展，略作探討，實在難以交代。然而詞彙網交織綿密，為了避免越走越深，恐忘來時路，難以抽離，所以我們淺嘗即止。

以下列出的詞彙，以基本形態 -archy (統治；政體) 結尾的名詞居首，相關的衍生詞羅列其後。

patriarchy 父權體制

patri-「父親」，patri-和father有關

patriarchal 男性族長的；父權的

patriarch 男性族長；年高德劭的男性長者

matriarchy 母權體制

matri-「母親」，matri-和mother有關

matriarchal 女性族長的；母權的

matriarch 女性族長；年高德劭的女性長者



anarchy 無政府狀態

an- = a-「無」

anarchic 無政府狀態的；無法無天的

anarchist 無政府主義者

anarchism 無政府主義

autarchy 獨裁；自給自足(美式拼法作autarky)

aut- = auto-「自己」

autarchic 獨裁的；自給自足的

autarch 獨裁者

hierarchy 層級結構；階層組織；等級制度

hier- = hiero-「神聖；僧侶」

hierarchical 層級結構的；階級分明的；按等級劃分的

hierarch 高級僧侶；居高位者

monarchy 君主政體；君主國

mon- = mono-「單一；獨自」

monarchical 君主的；君主政體的

monarch 君主

monarchist 君主主義者；支持君主政體者

oligarchy 寡頭政治；寡頭政治國

olig- = oligo-「少；寡」

oligarchic 寡頭政治的

oligarch 寡頭政治集團成員



「婦科」和「產科」不一樣，合起來才叫「婦產科」

岔題結束，回歸正道。

希臘文構詞成分的「女人」除了 -gyn- 之外，另有一個異體 gyneco-，這個拼法主要用於醫學詞彙，最常見的當屬

gynecology 婦科；婦科學

gyneco-「女人」+ -logy「學問」

衍生詞有 gynecologist (婦科醫生) 和 gynecological (婦科的；婦科學的) 。

婦科關注的是女性特有的疾病，產科 (obstetrics) 關注的是婦女的妊娠 (即懷孕，pregnancy) 和分娩 (即生產，childbirth) 。「產科醫生」是 obstetrician，「產科的」是 obstetric。婦科和產科不同，但又緊密相連，如果要合併稱呼，英文會用obstetrics and gynecology (婦產科；婦產科學) ，產科的 obstetrics 在前，婦科的 gynecology 在後，「婦產科醫生」則是 obstetrician-gynecologist。由於「婦產科」的英文 obstetrics and gynecology 太長，所以口語常會縮寫為 ob-gyn，這個縮寫也可指「婦產科醫生」。

有意思的是，這個 ob-gyn 的發音頗為多元，可以分兩個音節念 (音標 [ˌɑbˈɡaɪn]) ，可以分兩個字母加一個音節念 (音標 [ˌoʊˌbiˈdʒɪn]) ，甚至還可以5個字母單獨發音 (音標 [ˌoʊˌbiˌʤiˌwaɪˈɛn]) 。

由 gyneco- 衍生而來的，另有一個字：

gynecomastia 男性女乳症

gyneco-「女人」+ mast-「乳房」+ -ia「名詞後綴，表疾病」

指的是男性內分泌異常而導致胸部過大狀似女性的狀況。希臘文構詞成分mast- (乳房) 以前介紹過，那是在講 mastodon (乳齒象) 的時候，當時還補充了一個 mastectomy (乳房切除術：mast-「乳房」+ -ectomy「手術切除」) ，此乃乳癌患者常見的手術。

「百科全書」是給小孩看的嗎？

女人講完了，我們接著講兒童。

「兒童」的希臘文構詞成分是 -ped-，上一期才剛看過，主要介紹的有 pedagogue (老師；好為人師者) 和 pedagogy (教學法) ，相信讀者朋友都還記憶猶新。由這個成分衍生而來的字眼還有好幾個，最常見的，當屬 encyclopedia (百科全書) 。

encyclopedia 百科全書

en- = in-「在……裡」+ cyclo- = cycle「圓圈」+ -ped-「兒童」+ -ia「名詞後綴」

本義是「全面的教育」，但追根究底，回溯源頭，在古希臘時指的是融合文科和理科的循環訓練，也就是文理不分家，把文科和理科視為整體，教導學生基本知識，對其施以通才教育 (liberal education，今稱博雅教育) 。

encyclopedia 這個詞雖然不難，但是因為歷史上的誤讀，以訛傳訛，積非成是，因而解釋起來有點費勁。前面一半的 encyclo- 和 encyclical (全面的) 有關，本義指「成一個圓形的」，即完整全面的實體，也指「繞圓圈似的」，即循環反覆輪流觸及。後一半的 -pedia 本指「養育子女；育兒」，後來擴大轉指教育。簡言之，傳統上 encyclopedia 是學問的整體，其初衷在提供全面的教育，教導文理方面的基礎知識。

另外，encyclical 除了當形容詞，意為「全面的」之外，也可作名詞，意為「教宗通諭」，指的是天主教教宗向各地主教所頒佈的公開文件。

encyclopedia 是百科全書的標準說法，不過有時候也會簡化為 cyclopedia。傳統上，英語世界最知名的百科全書是 Encyclopaedia Britannica (《大英百科全書》，又稱《不列顛百科全書》) ，書名的 Britannica 是拉丁文的 British (英國的；不列顛的) ，不過如今早已名實不符了。《大英百科》現在是一家美國的公司，總部位於芝加哥。書名的 Encyclopaedia 的拼法不同，以 -paedia 結尾，這是拉丁文的拼法。

另外，-pedia 也成了一個「百科全書」的構詞成分，意為百科全書式的知識總匯，如 pharmacopedia (藥典) 、Investopedia (投資百科，英文網站) 。近20年竄起的 Wikipedia (維基百科) ，是個自由編輯、無償使用的網路百科全書，已成為全球網路上最大、最受歡迎的參考工具書。Wikipedia這個字眼，就是由夏威夷語的 wikiwiki (快速) 和 -pedia 縮合而成的新詞。

然而有一個 -pedia 卻不是百科全書，也不是知識總匯，而是回到最初「教育」的本義，這個詞是：

hypnopedia 睡眠學習法；睡眠教學法

hypno-「睡眠」

指的是人在睡眠中收聽播放的學習內容，據信這些訊息能輸入學習者的潛意識中。hypnopedia 是專業術語，也俗稱為 sleep-learning (睡眠學習法) 或 sleep-teaching (睡眠教學法) 。

hypnopedia 前一半的成分 hypno-與「睡眠」有關，衍生出這些字：

hypnosis 催眠；催眠術。(名詞)

hypnotize 催眠。(動詞)

hypnotic 催眠的；安眠藥，即俗稱的 sleeping pill

hypnotist 催眠師

hypnotism 催眠術

有個當代教育學的專業術語 paideia (音標 [paɪˈdeɪə]) ，直接借自希臘文，就回到古希臘對於教育的本心和初衷。這個 paideia 或音譯為「派代亞」，是古希臘式的人文教育，核心理念在於給孩童提供一套不偏科、不狹隘、廣博而均衡的教育，訓練其心靈和體格並重，培養他們具備開明而成熟的人生觀。

「骨科」竟然也有「小兒科」的字根

encyclopedia 看似簡單卻並不簡單，衍生出這麼多的詞語和概念，都是與兒童的養育、教育有關。

另有兩個醫學詞彙內含 -ped- (兒童) ，先介紹意思透明直接的 pediatrics (小兒科) 。

pediatrics 小兒科

ped-「兒童」+ -iatr-「治療」+ -ics「學問；技術」

小兒科或稱兒科，就是治療兒童疾病的專業，這方面的學問，稱為小兒科學或兒科學。「小兒科醫生」是 pediatrician，「小兒科的」是 pediatric。

表「治療」的 -iatr- 以前見過，如 podiatry (足醫學；足部療護：pod-「腳」) ，下面稍微拓展一下。

內含-iatr- (治療) 這個成分的單詞，常見還有：

psychiatry 精神科；精神病學 (psycho-「心理」)

psychiatrist 精神科醫生；精神病學家

psychiatric 精神病的；精神病學的

geriatrics 老年醫學 (ger-「老年」)

geriatric 老年醫學的

geriatrician 老年科醫生；老年醫學專家

請留意，gerontology 是老人學 (或稱老年學) ，是研究老年和老化的綜合性跨學科領域，與 geriatrics 相關，但重點不同。geronto- 是 ger- 的異體，以前介紹 gerontocracy (老人統治) 的時候見過。

還有一個內含 -ped- (兒童) 的醫學詞彙：

orthopedics 骨科；骨科學

ortho-「正」+ ped-「兒童」+ -ics「學問；技術」

本義是矯正兒童骨骼畸形的專業技術，後來對象由兒童轉指所有人，治療範圍也擴大了，不只針對骨骼，也涵蓋了與骨骼相連的肌肉、肌腱和韌帶。形容詞是 orthopedic (骨科的) ，專家是 orthopedist (骨科醫生) 。前一半的構詞成分 ortho- (正) 以前介紹過，出現在 orthodontics (齒顎矯正) 裡。

這種「愛兒童」不單純，了解才能防範

有兩個與兒童 (男孩) 相關的英文詞彙，反映的是社會的陰暗面，但我們還是應該知道，有了解才能防範。

pedophilia 戀童癖

pedo-「兒童」+ -phil-「愛」+ -ia「名詞後綴，表疾病」

字面「愛兒童的病」，是一種成年人的性偏好指向兒童的變態行為。這樣的人叫pedophile 戀童癖患者，形容詞是 pedophiliac 戀童癖的。

pederasty 雞姦

ped-「男孩」+ -er-「愛」+ -ast「者」+ -y「名詞後綴」

字面「愛男孩者的行為」，是男性對男性 (原指男孩) 的性行為。這樣的人叫 pederast (雞姦者) ，形容詞是 pederastic (雞姦的) 。

這裡有個表「愛」的成分 -er-，源自希臘神話裡的情慾之神 Eros (厄洛斯) ，erotic (情色的) 和 erotica (情色作品) 由此而來。表「者」的 -ast 是 -ist 的異體，還出現在 enthusiast (熱心者) 等字眼裡。

好了，「女人」和「兒童」的希臘文構詞成分到此告一個段落，我們也學到了不少的英文詞彙。同時，與「人」相關的幾個常見成分，就都介紹完畢了。下一期開始，我們打算進入自然界，從構詞成分切入，一起探索萬物，遨遊天地。我們下期見！

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌，追蹤Instagram。

世界公民文化中心：商業英文學得又快又準。