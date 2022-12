Laundry list 可不是待洗清單

【閱讀重點】

Nancy問外籍同事最近業務忙不忙,同事回答:

“There’s a whole laundry list of things to do.”

Nancy覺得同事真怪,明明問他工作,為什麼他說有很多髒衣服要洗,這不是文不對題嗎?

別搞錯了,這裡的laundry和洗衣服一點關係都沒有。今天來看三個不同的list。

1. There’s a whole laundry list of things to do.

(X)有很多髒衣服要洗。

(O)還有一大堆的事要做。

Laundry 這個字原來是指「洗衣房、洗衣店」,洗衣服在英文裡不用 “wash clothes”,而用do the laundry。

• She did the laundry and hung it out to dry. 她洗了衣服,掛起來晾乾。

Laundry list 字面上的意思像是洗衣單,其實是指「冗長的清單」,就像髒衣服一樣,經常是雜亂的。是口語常見的用法,多看兩個例句:

• The client came to the meeting with a laundry list of complaints. 客戶列了一長串的抱怨來參加會議。

• I can recite a laundry list of things wrong with this machine. 要說這機器哪裡有問題,我可以列出一大串。

還有一般我們說的"dirty laundry"是指「待洗衣物」,但它經常也有來指「醜聞,家醜,隱私」,例如:

• Everyone has a little dirty laundry。

(X)每個人都有一堆髒衣服。

(O)每個人都有一些不為人知的秘密。

2. I put Laura on my drop-dead list.



(X)我把Laura放在我死去朋友的名單。

(O)我把Laura列入我的拒絕往來戶。

Drop dead 字面上的意思是「掉下來死掉了」,但它也有引申的意思,一是叫人「滾開」:

• Oh, just drop dead! 哦,滾開!

或是指「驚人的、引人注目的」:

• He’s drop-dead gorgeous! 他帥呆了!

Drop-dead list 是指「最不想交往的人清單」,有點接近中文說的「拒絕往來戶、黑名單」。

• You are right at the top of my drop-dead list. 你現在名列我拒絕往來戶的第一位了。

3. You are on the shortlist.

(?)你在短名單上。

(O)你已進入決選名單。

Longlist 和 shortlist 是人力資源常用的術語。安排面試時,一開始人選很多,這個長名單就是 longlist。到最後進入決選的就是 shortlist。

直接說成「長名單」、「短名單」,聽的人未必懂得你的意思。來看例句:

• We’ve drawn up a shortlist for the job. 我們已經確定了該職位的最終候選名單。

• She’s on the shortlist for a first novel prize. 她進入了小說首作獎的最終候選名單。

Shortlist 也有動詞用法,還算常見,也一併學起來:

• We have eight applicants shortlisted for the job. 有八位候選人進入該職位的決選名單。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。