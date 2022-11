外國人說他「Dry」了一個月 是什麼意思啊？

【閱讀重點】

Maggie和老外朋友聊到近況,朋友告訴她:

"I have been dry for a month.”

Maggie心裡想,難道是這些天都沒有下雨,天氣乾爽嗎?正要回應,朋友繼續說:

I had a big addiction to wine…我有很大的酒癮

Maggie一下明白起來,原來dry不是「乾燥」,而是「戒酒」。

Dry這個字其實很有意思。有人會用它來形容meeting很dry,意思是「會議很枯燥」。還有人用它來形容幽默感,dry sense of humor,指「不露聲色的幽默感」,就是講笑話時還一本正經的那種。今天來學學dry這個字的道地用法。

1. I’ve been dry for a month.

(X)整個月我都覺得很乾。

(O)我戒酒一個月了。

Dry除了我們熟悉的「乾、乾燥、乾涸」,還有一個意思,就是「不含酒精的」。例如dry wedding是「不喝酒的婚禮」;dry bar「無酒精酒吧」,美國禁酒的州叫dry state。

Dry當「無酒精的」實際的應用,看一例句:

The restaurant was dry and no liquor was allowed.

這家餐廳是禁酒的,不含酒精的飲料。

Kuwait’s a dry country.

科威特禁酒。

Dry當「戒酒」也有動詞用法,用片語動詞dry out:

He checked into the hospital to dry out.

他住進了醫院戒酒。

The hospital dried Michael out and sent him home.

醫院幫麥可戒酒後送他回家。

Dry out也有「變乾」的意思,得看情境來定。例如:

If you don’t keep food covered, it dries out.

如果不把食物蓋好,就會變乾。

2. We did a dry run on our new marketing plan.

(X)我們的新的行銷計畫空轉。

(O)我們對新的行銷計畫進行了一次排練。

Dry run不是空轉,也不是乾乾地跑步,而是「預演、排練」,其實就是rehearsal,英國人有時會用dummy run,dummy是「假的」,這裡的run有run through,「走一遍、過一遍」的意味。

We did a dry run of the experiment.

我們做了這個實驗的排練。

After several dry runs, she was ready to give the speech.

反覆練習後,她已經準備好演講了。

3. We were left high and dry.

(X)我們口乾舌燥。

(O)我們孤立無援。/我們不知道怎麼辦才好。

Leave someone high and dry,是指「給人帶來麻煩、使人陷入困境」。像是船擱淺在高高乾了的淺礁,無法出航。

You left me high and dry when you forgot to pick me up at the airport last night.

你昨晚上忘記去機場接我,真是讓我不知怎麼辦才好。

They pulled out of the deal at the last minute leaving us high and dry.

他們在最後一刻退出了交易,使我們陷入困境。

