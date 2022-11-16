雲豹桃園隊一百天搶魔獸實錄：戰績倒數、資本額僅9千萬，為何敢祭破億年薪搶NBA超級中鋒？

文／陳亭均

去年T1元年時，雲豹球團總經理蘇翊傑發下豪語，預告有簽下大咖球星來台的計畫。

一年後，球團無預警投下「魔獸」加盟的震撼彈，改寫台籃歷史。究竟蘇翊傑是如何辦到的？

2009年5月，當時仍在NBA騎士隊的「小皇帝」雷霸龍．詹姆士（Lebron James），披掛著球季例行賽MVP的光環，在季後賽一路率隊挺進東區冠軍賽。然而，面對奧蘭多魔術隊，小皇帝打得異常艱辛。

關鍵第6戰，騎士2勝3負落後一場，詹姆士若率隊勝出，就能把系列賽帶到第7戰，邁向稱王之路。然而，一個雄踞禁區，身高208公分的男人，並不想順了小皇帝的意。

他是「魔獸」 霍華德（Dwight Howard），這場比賽，他繳出統治級別的四十分、十四籃板、四助攻表現，讓詹姆士鎩羽而歸；至於魔獸，自此被稱為足以單換交易詹姆士的超級球星。

13年後，魔獸本尊，竟迅雷不及掩耳，在遙遠的台灣投下台籃史上最勁爆震撼彈。今年11月8日，桃園永豐雲豹球團和霍華德閃電宣布，他將加入台灣T1聯盟的重磅消息。

成功招募魔獸來台 蘇翊傑兌現與球迷承諾

就連今年球季開始冠名贊助雲豹的永豐銀行，也是新聞公布當天才得知消息。在眾人還目瞪口呆之際，魔獸已飛來台灣。接著，他睡不到九個小時，馬上開始練球，魔獸立即展現態度，在健身房裡用力甩動戰繩、壺鈴……。魔鬼訓練之餘，他還蹓到桃園夜市開直播，邊大啖「蚵仔煎」、雞屁股，邊學台語「蚵仔」的念法。

去年，桃園雲豹總經理「小四」蘇翊傑就曾表示將邀約NBA球星入隊，今年11月2日，談到進駐的新主場：可容納1萬5千名觀眾的國體大體育館，更豪語：「我們不怕坐不滿，只怕坐不夠！」

然而T1成立至今，場館卻從未塞滿過，比起更早成立的P. LEAGUE+，作為後起之秀，T1屢屢被嘲弄「想分杯羹」、「只想蹭P. LEAGUE+」。T1元年，各球隊戰力不均、行銷落後，因此飽受球迷批評，加上桃園雲豹戰績倒數，「小四」的豪言怎能成真？

不過當魔獸加入T1，只此一招，瞬間讓小四的豪言全兌了現。雲豹出賽的客場門票瞬間強強滾，很快就連明年初的賽事都賣光，接著，雲豹主場門票10日開賣，更在7分鐘內被掃空。

「這是台灣（職業籃球）第一次請到這種層級的NBA球員，」T1聯盟新任秘書長張樹人直言，「這對聯盟來說，是讓T1被世界認識的好機會。」魔獸發ＩＧ，連「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、大明星威爾．史密斯(Will Smith)也點讚，「全球都認識了台灣有個Ｔ1聯盟。」(閱讀全文…)

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