神準摸底逃過6千點大修正！靠「利率循環法」拚年賺5成，黃嘉斌揭2布局方向

文／林心怡

曾在去年底精準預估台股將進入高風險期的黃嘉斌，不但率先調節手中高成長科技股，更成功布局生技股藥華藥。

時至今日，他又是如何看待本波反彈行情？對於明年看法與選股邏輯，他有篤定的見解。

「台股經過近6千點的修正後，最大風險已過。在目前只聞利空、鮮少利多，但許多股價卻不再破底的情況，近期即將觸底反彈……。」這是今年10月24日台股退役操盤人黃嘉斌接受專訪時的論點，翌日，大盤最低來到12629點，而截至11月11日再次受訪時，大盤指數已收在1萬4千點，反彈超過千點，現在看來，黃嘉斌精準摸底。

其實他的成功戰役不只這一樁，包括在2003年起掌握5年多頭行情，最後是避開2008年金融海嘯得以全身而退，更重要的是，今年1月台股開始走入空頭修正前，他在去年底就看到投資趨勢轉向，把原本持有的高成長科技股，轉向重押生技股藥華藥。他表示，這些種種戰果，其實都是依循「景氣循環週期」的投資法則，近期他也據此推出新著《台股大循環操作術》。

展望未來，黃嘉斌認為，從現在到明年農曆年前，台股反彈行情可望延續；但他也提醒台股在反彈過後，隨著震盪反覆測底的大箱型整理，更考驗著選股功力。「本波台股反彈，會先漲低估、漲軋空，再來就是漲未來獲利雙位數成長的公司。」

「1萬4千點的台股，不要隨便放空，聚焦作多勝率才會相對較高。」這是他對投資人的第一句提醒。他進一步解釋，在跌深的科技股方面，目前絕大多數產業雖各自面臨存貨調整或是需求不振，關鍵在於各家公司的絕對競爭力、應變能力，但在股價表現上，有時與籌碼變化有著較大關聯，「比方說護國神山台積電，在今年外資提款下，目前已經跌到4百元附近相對合理的價位，就會開始吸引買盤進駐。」

就整體格局來看，黃嘉斌判斷台股的空頭收縮期可望在今年11月至明年第一季結束，明年則是展開弱勢多頭的一年。「從歷史紀錄分析，空頭的次年度還繼續出現低點，史上僅有3次……。明年幾乎篤定是多頭年！」就算用半年K線觀察，從歷史經驗來看，最壞也不曾超過連續三根黑K線，「若以最壞的打算，就是頂多明年上半年再一根黑K。」

上述這些結論，其實也來自他所擅長的「利率循環法」，他解釋，台股的利率循環有四階段，第一階段是「金融行情」，特徵是在「景氣在谷底」，政府會用降息刺激景氣，在標的選擇上，要挑對利率敏感的股票，資產股、超跌股，又或是成交量不大、股本小、籌碼少的公司較容易有表現。

第二階段是「業績行情」，此時景氣開始好轉，利率環境則可能重返降息循環，選股布局可從景氣復甦、財政政策推動思考，或挑選業績改善明確的轉機股與成長股。

第三階段是「反金融行情」，此時通常景氣過熱，政府開始升息，合理本益比下調，此時的選股重心為重視獲利成長率的標的。

第四階段則是「反業績行情」，這時處於景氣過熱，政府持續升息，防禦性股票、公共事業、穩健獲利的高殖利率股受青睞，至於票房毒藥，就是原本績優的成長股會出現合理本益比調整。(閱讀全文…)

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