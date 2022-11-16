歐洲大客戶7天連發4封追殺令「不減碳就砍單」！300家中小企業深度調查「台灣沒本錢躺平」

新北市汐止區的大同路旁，頂樓加蓋的鐵皮屋隨處可見，一棟棟紅磚瓦牆的中古公寓成排並列；走上階梯，機器俐落的裁切聲響由遠而近，一家專注於加工製造的台灣典型中小企業畫面浮現眼前。

它，是資本額僅6千萬新台幣、員工數不到200人，主營各類線材研發與製造的新呈工業。

時間，回到今年6月24日。

當日一早，新呈的多位主管們點開公司電子郵件信箱，發現一封出乎意料的信函。這封主旨為「碳減排計畫」的信函，「寄件人」欄目顯示的名稱讓主管們不敢輕忽——是新呈歐洲客戶的在台分公司。

信件中，客戶寫道：「集團十多年來，一直致力於CSR（企業社會責任），每隔幾年就有新的路線圖。集團承諾到2030年減少溫室氣體排放⋯⋯；與此承諾相關，我們要求您發送一些信息，關於您的碳減排計畫，請填寫本文件所附的附錄。」

從9月中到23日的短短一周內，新呈客戶總計發出了4封「減碳追殺令」，除了催促新呈加速完成「碳盤查」相關認證，亦要求盡快將官網內容「英文化」。

新呈盡可能一一回應客戶要求，但9月26日，這家歐系大廠再度出招，「希望合作夥伴，可以響應2030減碳的目標，亦即在2030年前，範疇一和範疇二應減少50％，範疇三減少15％，請貴司提供2030年的減排目標。」

「我們很難達成這個（減少50％）目標。」負責與該客戶溝通的新呈協理李秀媚向本刊表示，目前新呈能向對方承諾的是明年減碳5％。

但客戶施予的壓力並未減緩，「大概一、兩個月前，我們已接到他們更明確的『指示』，未來，只要沒做碳盤查、或是淨零轉型速度太慢的供應商，他們就會考慮減少下單、甚至不再下單。」新呈工業總經理陳泳睿說。

「淨零轉型」，或所謂的「碳中和」，是近年資本市場討論熱度相當高的詞彙，近兩年，蘋果、微軟、Google等指標國際企業，接續喊出達成淨零的目標年度。但，大廠要推動減碳，最終勢必會牽動到整個上下游供應鏈，3個月內收到8封歐洲客戶警告信的新呈恐非單一特例。

面對大廠來勢洶洶的淨零壓力，台灣的中小企業準備好了嗎？

今年9~10月間，《今周刊》與全國中小企業總會、開發金控合作，針對國內中小企業進行減碳議題調查，從最終收到的近300份有效問卷中可發現，中小企業固然多半感受到壓力罩頂，但更大的麻煩是減碳之路困難重重。

面對國際減碳法規壓力，為了加速企業減排腳步，日前政府已確立了「碳費先行」政策。而當本刊詢問若未來被課徵碳費，是否擔心將衝擊事業發展？高達7成的中小企業表示「擔心」。

在具體行動層面上，當問及業者各自在推動淨零轉型上已有的相關作為時，回答「還沒有相關作為」的比重近4成，顯示台灣中小企業儘管普遍憂慮國際壓力、未來碳費上路的衝擊，但在具體行動上仍顯消極。

「再等下去，我們就沒有競爭力了。」國際指標碳盤查認證機構、英國標準協會（BSI）東北亞區總經理蒲樹盛觀察，考量到台灣的「電力排碳係數」遠高於多數先進國家，甚至跟中國不相上下，這代表什麼？「你必須省更多電，才能達到跟其他國家一樣的減排效果！」言下之意，在淨零的「立足點」不平等之下，台灣的中小企業根本沒有「躺平」的本錢。(閱讀全文…)

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