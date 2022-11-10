杜拜旅遊推薦 最奢華體驗式度假村 Atlantis The Royal 開放預訂

杜拜全新的超豪華度假村 Atlantis The Royal 近日完工，預計2023年開放入住，如今已可開放預訂。

杜拜擁有與多世界上最高的建築和一系列錯綜複雜的人造島嶼，以及來自世界頂級品牌的豪華度假村。近日，人工群島朱美拉棕櫚島上最令人興奮的酒店之一：亞特蘭蒂斯皇家飯店 ( Atlantis The Royal ) 全新完工，成為這座城市吸睛的新地標。

這個雄心勃勃的項目由紐約建築事務所 Kohn Pedersen Fox (KPF) 設計，位於其姊妹項目著名的棕櫚島亞特蘭蒂斯度假村的海岸線下方。它將引入豪華度假飯店、17 家名人主導的餐廳和酒吧、22 樓的無邊泳池，甚至還有世界上最大的水母水族館，預計於明年 3 月向客人敞開大門。

pic via Kohn Pedersen Fox

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未來感塔樓建築

號稱為「世界上最奢華的體驗式度假村」，充滿未來感的建築高聳於阿拉伯海上方 43 層，幾乎就像一艘宇宙飛船或一部關於未來的電影。Kohn Pedersen Fox (KPF) 建築師將飯店設計成如同一堆巨大的積木，類似於一堵巨大的磚牆。堆疊形成了六座相互連接的塔樓。

杜拜娛樂新熱點

在 22 樓有一座令人印象深刻的天橋，那裡有一個 295 英尺（90 公尺）的無邊泳池，一旁則被稱為 Cloud 22 的娛樂體驗區。Cloud 22 為客人提供獨一無二的無邊泳池體驗，擁有 15 間帶跳水池的私人小屋可供出租，可欣賞棕櫚島和大海的美景，並設有 DJ 台、池畔酒吧。

在 Cloud 22 旁邊，Tao Group 還設置了 Ling Ling，這是一家汎亞風格的餐廳，期待客人可以在這裡獲得文化豐富、多感官、用餐和深夜派對體驗。下層，還有著名的日本餐廳 Nobu 將開設其第一家泳池和海灘俱樂部，包括 José Andrés、Ariana Bundy、Costas Spiliadis、Gastón Acurio 和 Heston Blumenthal 在內的眾多名廚將掌管遍布各處的餐廳和酒吧近百萬平方英尺的度假村。

pic via Atlantis The Royal

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頂級的住房選擇

室內空間也不可錯過，一共擁有 795 間客房、套房和頂層公寓，有多種住宿類型可供選擇。入門級客房面向大海或棕櫚樹，面積略小於 600 平方英尺，配備一張特大床或兩張大床，還包括可欣賞迪拜天際線的美景陽台。升級至皇家俱樂部級別的客房，即可在兩個不同的皇家俱樂部酒廊享用每日早餐、下午茶、晚間雞尾酒和 24 小時管家服務。

至於套房，遊客可以選擇空中泳池別墅、空中露台套房和小型空中景觀套房。而度假酒店最珍貴的客房是 44 間豪華套房和頂層公寓，每間都有自己的私人無邊泳池。對於那些財力雄厚或願意為一個真正特殊的場合揮霍的人，度假村的各種指標性規格的頂層公寓肯定會讓最富有家庭也驚嘆不已。頂級客人可以從枕頭清單中要求訂製枕頭，從記憶腳枕到蕎麥枕頭（日本的一大趨勢）皆可，以幫助確保完美的睡眠。

pic via Atlantis The Royal

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住房開放預訂

雖然建築已經完工，但酒店計劃於 2023 年向客人開放。預訂已經開始為那些渴望在酒店 795 間客房中的一間客房預訂一晚的客人開放，起價為每晚 850 美元（2.6萬台幣起），有興趣的人可以到官網預訂。

pic via Atlantis The Royal

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作者／Pin Huang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。